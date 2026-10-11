Barcelona lập nhiều kỷ lục trong chiến thắng Getafe

Nhà đương kim vô địch Barcelona lập kỷ lục khởi đầu mùa giải tại La Liga khi những bàn thắng đầu tiên của Anthony Gordon và Gabriel Jesus cho CLB xứ Catalan đã mang về chiến thắng 3-0 trước Getafe.

Barcelona lập kỷ lục thắng cả 9 trận đầu tiên trên mọi đấu trường. Ảnh: THX

Dù thiếu vắng ngôi sao tấn công Raphinha - chân sút hàng đầu và là ngôi sao sáng giá nhất La Liga với 12 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại - do chấn thương, Barcelona vẫn sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của Gordon chỉ sau 2 phút thi đấu tại sân Camp Nou. Gabriel Jesus, trong lần đầu tiên được đá chính, đã nâng tỷ số lên 2-0 sau nửa giờ thi đấu, và Jules Kounde ghi bàn thắng thứ 3 trong hiệp 2.

Barcelona đã thắng cả 9 trận đầu tiên trên mọi đấu trường, một thành tích chưa từng có trong lịch sử CLB. Đây cũng là lần thứ 2 họ thắng 8 trận mở màn La Liga trong một mùa giải, san bằng kỷ lục khởi đầu từ mùa 2013-2014.

HLV Hansi Flick hài lòng đánh giá: “Việc ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm là điều vô cùng quan trọng, nó mang lại cho chúng tôi sự tự tin. Thông thường, việc trở lại thi đấu sau quãng nghỉ 3 tuần không phải là điều dễ dàng. Getafe phòng ngự rất tốt. Xét về khâu phòng ngự, họ là một trong những đội xuất sắc nhất tại La Liga. Vì vậy, không dễ để tạo ra cơ hội trước họ”.

Đáng chú ý, trong quá trình đó, Barcelona đã vượt qua đại kình địch Real Madrid để nắm giữ kỷ lục về số đường chuyền tại La Liga. Theo thống kê từ SofaScore, 787 đường chuyền chính xác mà Blaugrana thực hiện trong trận gặp Getafe là cao nhất mà bất kỳ đội bóng nào đạt được trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha suốt 5 mùa giải qua. Con số này vượt qua kỷ lục cũ 768 đường chuyền do Real Madrid thiết lập - cũng trong trận gặp Getafe - vào tháng 5-2023.

“Đây là phong cách, là lối chơi mà chúng tôi hướng tới: kiểm soát trận đấu và kiểm soát đối thủ, và chúng tôi đã làm rất tốt điều đó”, Flick chia sẻ thêm.

HLV Flick cũng dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của 2 tân binh vừa lập công. “Điều này thực sự quan trọng”, Flick chia sẻ với DAZN khi được hỏi về đóng góp của Gordon và Jesus. “Ở mỗi vị trí, chúng tôi đều có 2 hoặc 3 cầu thủ đẳng cấp. Nhìn vào toàn đội lúc này, có thể thấy bầu không khí trong tập thể rất tuyệt vời. Mọi người đều thi đấu vì tập thể, cống hiến hết mình, và đó là điều tôi thích nhất. Suy cho cùng, quan trọng nhất vẫn là đội bóng, chứ không phải cá nhân hay HLV”.