Barcelona khôi phục băng đội trưởng cho Ter Stegen

Barcelona thông báo đã khôi phục Marc-Andre ter Stegen làm đội trưởng CLB.

Hôm thứ Năm, Barca tuyên bố tạm thời tước băng đội trưởng của Ter Stegen sau thông tin rằng tuyển thủ Đức, người vừa trải qua ca phẫu thuật lưng, đã từ chối ký vào mẫu đơn đồng ý chia sẻ dữ liệu y tế của mình với La Liga, và Barca cũng đang cân nhắc hành động pháp lý để đáp trả. Tuy nhiên, 2 bên hiện đã giải quyết được tranh chấp. Barca cho biết trong tuyên bố: “Câu lạc bộ thông báo rằng cầu thủ Marc-Andre ter Stegen đã ký vào giấy ủy quyền cần thiết để CLB gửi báo cáo y tế liên quan đến ca phẫu thuật của anh ấy cho La Liga. Vụ kiện kỷ luật đã được khép lại và cầu thủ này một lần nữa là đội trưởng đội một, có hiệu lực ngay lập tức”.

Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ter Stegen đưa ra tuyên bố riêng, cho biết anh “hoàn toàn sẵn sàng hợp tác với ban lãnh đạo CLB để giải quyết vấn đề này, và sẽ cung cấp giấy phép theo yêu cầu. Cam kết của tôi với màu áo này vẫn tuyệt đối!”.

Barca có thể được miễn ít nhất 50% lương của cầu thủ cho mục đích đăng ký theo điều khoản chấn thương của La Liga, một quy định áp dụng nếu cầu thủ phải ngồi ngoài ít nhất 4 tháng. Mặc dù Barca tin rằng Ter Stegen sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tháng, nhưng thủ môn này cho biết trong một tuyên bố rằng anh dự kiến sẽ trở lại thi đấu chỉ sau 3 tháng. Nếu thời gian hồi phục của Ter Stegen kéo dài hơn 4 tháng, Barca có thể giải phóng hợp đồng của anh và đăng ký những cầu thủ khác như Marcus Rashford.

“Trong những tuần gần đây, nhiều điều đã được nói về tôi - một số trong số đó hoàn toàn không có căn cứ. Do đó, tôi cảm thấy cần phải bày tỏ quan điểm của mình một cách tôn trọng nhưng rõ ràng”, Ter Stegen viết trong tuyên bố riêng. “Tôi cũng muốn làm rõ rằng tất cả các hợp đồng và gia hạn hợp đồng của CLB đã hoàn tất trước khi tôi phẫu thuật. Do đó, tôi không bao giờ nghĩ rằng hoàn cảnh không may của tôi với ca phẫu thuật mới này lại là điều kiện cần thiết để các đồng nghiệp khác, những người mà tôi vô cùng kính trọng và mong muốn được chia sẻ phòng thay đồ trong nhiều mùa giải, được đăng ký”.

Barca hiện vẫn chưa đăng ký 5 cầu thủ khi chỉ còn 8 ngày nữa là họ sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu La Liga tại Mallorca.