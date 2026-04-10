Barcelona khiếu nại UEFA sau trận thua Atletico Madrid

Sai sót mang tính bước ngoặt

Rạng sáng 9-4, Barcelona để thua Atletico Madrid 0-2 trong trận tứ kết lượt đi Champions League. "Gã khổng lồ xứ Catalan" dù rất nỗ lực khi tung ra đến 19 cú sút, gấp 4 lần so với đại diện thành Madrid, nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình thế sau tấm thẻ đỏ của Pau Cubarsi cuối hiệp 1.

Lamine Yamal không thể giúp Barcelona lội ngược dòng trước Atletico Madrid (Ảnh: UEFA)

Đáng chú ý, phút 54, hậu vệ Marc Pubill đã để bóng chạm tay trong vòng cấm sau khi thủ môn Juan Musso thực hiện cú phát bóng từ khung thành. Các cầu thủ Barcelona lập tức kêu gọi phạt đền song trọng tài chính Istvan Kovacs cho trận đấu tiếp tục và trợ lý trọng tài VAR Christian Dingert không can thiệp.

Mới đây, đội chủ sân Camp Nou đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) nhằm yêu cầu làm rõ quyết định gây tranh cãi trên. Theo quan điểm từ phía Barcelona, đây là sai sót mang tính bước ngoặt, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Đội bóng này nhấn mạnh quy trình áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR đã có "sự thiếu sót nghiêm trọng". Đặc biệt, nếu thầy trò HLV Hansi Flick được hưởng quả phạt đền trong tình huống trên, họ hoàn toàn có thể đưa cuộc chạm trán trở về vạch xuất phát.

Quyết liệt bảo vệ quyền lợi

Ngoài ra, Barcelona còn đưa ra một số yêu cầu cụ thể. Theo đó, họ đề nghị mở một cuộc xem xét toàn diện về các quyết định liên quan, đồng thời muốn tiếp cận nội dung trao đổi giữa trọng tài chính Istvan Kovacs và tổ VAR trong trận đấu vừa qua. Nếu có sai phạm, cơ quan điều hành cần công khai thừa nhận sai sót và áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp.

Tình huống gây tranh cãi trong trận Atletico Madrid thắng Barcelona 2-0

Động thái này cho thấy Barcelona sẽ quyết liệt bảo vệ quyền lợi tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, trong khi chờ phản hồi từ UEFA, đoàn quân HLV Hansi Flick vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn ở trận lượt về trên sân Metropolitano vào ngày 15-4 tới (giờ Việt Nam). Lần gần nhất "Gã khổng lồ xứ Catalan" thắng với cách biệt hơn 2 bàn khi hành quân đến sân nhà của Atletico Madrid là vào tháng 3-2024.