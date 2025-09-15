Barcelona "hủy diệt" Valencia 6 bàn, áp sát ngôi đầu La Liga

Barcelona bùng nổ

Chỉ khoảng 6.000 khán giả có mặt tại sân Johan Cruyff để chứng kiến Barcelona của HLV Hansi Flick đè bẹp đội khách Valencia trong bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn nhất từ đầu mùa.



Pedri đảm nhận vai trò thủ quân trong trận đấu

Dù không có sự phục vụ của các trụ cột như Lamine Yamal, Gavi hay Frenkie de Jong nhưng chủ nhà Barcelona vẫn nắm quyền kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Valencia cũng chiến đấu khá kiên cường, chống trả quyết liệt nên đôi bên bất phân thắng bại suốt gần nửa giờ đầu tiên.

Fermin Lopez mở màn cơn mưa bàn thắng ở sân Johann Cruyff

Phút 29, Ferran Torres kiến tạo để Fermin Lopez dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số cho Barcelona. Đáng ngạc nhiên khi 1-0 cũng là tỉ số khi hiệp một khép lại dù chủ nhà chiếm ưu thế hoàn toàn trên sân.

Raphinha chỉ cần vài phút trên sân để có cú đúp bàn thắng

Tăng tốc hiệp 2

Sau giờ nghỉ, "La Blaugrana" tăng tốc mạnh mẽ. Chỉ trong vòng hơn 10 phút, cục diện trận đấu thay đổi hẳn và hoàn toàn an bài với đội khách. Cầu thủ vào thay người Raphinha lập ngay cú đúp bàn thắng ở các phút 54 và 66 sau những pha phối hợp sắc bén cùng Marcus Rashford. Xen giữa hai bàn thắng đó là cú sút xa đẹp mắt thành bàn của Fermin López, hoàn tất cú đúp cho bản thân.

Marcus Rashford đang dần tạo được vị thế ở hàng công Barcelona

Robert Lewandowski vào sân từ phút 68 và ở trận đấu thứ 150 trong màu áo đội bóng xứ Catalunya, chân sút người Ba Lan nhanh chóng ghi dấu ấn. Phút 76, anh lạnh lùng dứt điểm nâng tỉ số 5-0. Đến phút 86, Lewandowski hoàn tất cú đúp sau tình huống xử lý tinh tế trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 6-0 cho Barcelona.

"Lão tướng" Lewandowski ghi 71 bàn trong 106 trận đấu La Liga

Ở tuổi 37, Lewandowski vẫn cho thấy khả năng săn bàn thuộc tốp đầu châu Âu. Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Nou Camp mùa hè 2022, Lewy đã ghi tổng cộng 103 bàn qua 150 trận, trong đó có 71 bàn tại La Liga, 19 bàn ở Champions League và những bàn còn lại ở các mặt trận như Cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha.

Hàng công Barcelona chứng tỏ sự nguy hiểm và hiệu quả cao

Một ngày thăng hoa của hàng công Barca: Fermin López, Raphinha và Lewandowski – mỗi người đều có cho riêng mình cú đúp. Điều đó cho thấy chiều sâu lực lượng cũng như sự linh hoạt trong lối chơi mà HLV Hansi Flick đang xây dựng. Những gương mặt dự bị hoàn toàn đủ sức tạo khác biệt, giúp Barca trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Với ba điểm trọn vẹn, Barcelona củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Ngược lại, Valencia phải cúi đầu rời Johan Cruyff với thất bại nặng nề nhất từ đầu mùa, phơi bày hàng thủ mong manh và sự bất lực trong tấn công.

Barcelona chuẩn bị sẵn sàng cho mọi mặt trận mùa này

Trận thắng đậm này không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn khơi dậy sự hưng phấn cho Barcelona trước khi bước vào hành trình căng thẳng tại Champions League. Một Barca bản lĩnh, biến động lực từ khó khăn thành sức mạnh, đang dần hiện rõ dưới bàn tay Flick.