Barcelona đại thắng derby Catalan, áp sát ngôi vô địch La Liga

Trong trận đấu sớm của vòng 31, Real Madrid bất ngờ bị Girona cầm chân với tỉ số 1-1 và Barcelona không bỏ qua cơ hội nới rộng cách biệt điểm số, bất chấp Espanyol luôn là đối thủ đáng gờm ở những trận derby xứ Catalan.

Lamine Yamal có lần khoác áo Barcelona thứ 100 dự La Liga khi mới 18 tuổi 272 ngày

Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ sân Camp Nou đã áp đặt thế trận với tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên tới 85%. Sức ép khủng khiếp sớm được cụ thể hóa ở phút 10. Từ quả phạt góc của Lamine Yamal, Ferran Torres bật cao đánh đầu mở tỉ số, chấm dứt cơn khát bàn thắng tại La Liga kéo dài từ cuối tháng 1.

Barcelona tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận, khiến Espanyol gần như không có cơ hội triển khai bóng. Đến phút 25, cách biệt được nhân đôi. Vẫn là Lamine Yamal với đường chuyền má ngoài tinh tế, đặt Torres vào vị trí thuận lợi để tiền đạo này xử lý khéo léo, đánh bại thủ môn Marko Dmitrović.

Trước khi hiệp một khép lại, thủ thành người Serbia còn phải liên tiếp cứu thua trước các pha dứt điểm của Eric García và Fermín López để giúp Espanyol tránh khỏi một thế trận vỡ trận. Sang hiệp hai, trận đấu diễn ra gián đoạn bởi nhiều tiếng còi của trọng tài, khiến nhịp độ bị ảnh hưởng. Barca tưởng như đã có bàn thắng thứ ba nhưng cú dứt điểm hoàn tất hat-trick của Torres không được công nhận do lỗi việt vị.

Bất ngờ xảy ra ngay sau đó khi Espanyol có bàn rút ngắn tỉ số. Pol Lozano tận dụng khoảng trống ngoài vòng cấm để tung cú sút xa uy lực, không cho thủ môn Joan García cơ hội cản phá. Bàn thắng giúp đội khách chơi khởi sắc hơn và tạo ra sức ép nhất định. Tuy nhiên, khi hy vọng của đội khách vừa nhen nhóm, Barca đã kiên quyết dập tắt.

Sau một pha bỏ lỡ đáng tiếc của Marcus Rashford, Lamine Yamal thoát xuống từ đường chọc khe và dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, tái lập cách biệt hai bàn. Trong những phút cuối, khi Espanyol gần như buông xuôi, Rashford kịp ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho đội chủ nhà.

Kết quả này giúp Barcelona kéo dài chuỗi bất bại trước Espanyol lên 30 trận, đồng thời nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 9 điểm. Ở chiều ngược lại, Espanyol tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng với 14 trận liên tiếp không thắng tại La Liga.