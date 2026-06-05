Báo Yemen lo ngại viễn cảnh đụng độ Việt Nam, CĐV tranh cãi dữ dội trước giải châu Á

Nhiều CĐV Yemen tỏ ra thận trọng khi đội nhà nằm cùng bảng với Việt Nam tại giải châu Á, thậm chí đánh giá đây là đối thủ khó lường nhất.

Yemen là đội bóng cuối cùng ghi tên mình vào VCK Asian Cup 2027 sau chiến thắng 2-0 trước Lebanon ở lượt trận quyết định vòng loại diễn ra rạng sáng 5/6. Kết quả này giúp đại diện Tây Á khép lại chiến dịch vòng loại với ngôi đầu bảng B và chính thức hoàn thiện cục diện bảng E của ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục.

Theo đó, Yemen sẽ cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Việt Nam. Đây được đánh giá là một trong những bảng đấu khó lường nhất giải khi ngoài Hàn Quốc được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng, ba đội còn lại đều có cơ sở để cạnh tranh suất đi tiếp.

Ngay sau khi xác định các đối thủ tại vòng chung kết, người hâm mộ Yemen đã dành sự quan tâm đặc biệt đến tuyển Việt Nam. Trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội, nhiều cuộc thảo luận đã xuất hiện xoay quanh khả năng cạnh tranh của đội nhà trước đại diện Đông Nam Á.

CĐV Yemen xem tuyển Việt Nam là đối thủ cạnh tranh trực tiếp

Nếu như Hàn Quốc và UAE được đánh giá sở hữu đẳng cấp vượt trội, thì tuyển Việt Nam lại được nhiều CĐV Yemen nhìn nhận là đối thủ có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của đội nhà.

Một người hâm mộ Yemen nhận định: "Hàn Quốc và UAE quá mạnh, nhưng Việt Nam cũng không hề dễ chơi. Đây sẽ là trận đấu quyết định cơ hội vượt qua vòng bảng của chúng ta."

Yemen chung bảng E với Việt Nam, UAE, Hàn Quốc ở VCK Asian Cup 2027.

Quan điểm này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều cổ động viên khác. Không ít người cho rằng trong bối cảnh rất khó cạnh tranh điểm số với Hàn Quốc, đồng thời UAE cũng sở hữu lực lượng chất lượng hơn, cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam có thể trở thành bước ngoặt của Yemen tại giải đấu.

Một tài khoản khác viết: "Nếu muốn tạo bất ngờ tại Asian Cup, Yemen phải giành điểm trước Việt Nam. Đây là đối thủ trực tiếp của chúng ta."

Những bình luận trên cho thấy người hâm mộ Yemen không hề xem nhẹ sức mạnh của đoàn quân HLV Kim Sang-sik. Trái lại, họ đánh giá đây là đội bóng có khả năng cạnh tranh ngang ngửa và ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng đấu.

Sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam được thừa nhận

Bên cạnh những nhận định về tương quan lực lượng, nhiều CĐV Yemen cũng dành lời khen cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đang duy trì hình ảnh của một trong những đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Chức vô địch ASEAN Cup cùng những màn trình diễn ổn định đã giúp đội bóng áo đỏ nhận được sự tôn trọng từ các đối thủ trong khu vực cũng như trên bình diện châu lục.

Một cổ động viên Yemen chia sẻ: "Tôi đã xem Việt Nam thi đấu ở nhiều giải châu Á. Họ chơi pressing rất khó chịu và luôn chiến đấu đến những phút cuối cùng."

Giới mộ điệu Yemen cảnh giác trước tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, một ý kiến khác cho rằng Yemen cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn giành kết quả thuận lợi trước đội tuyển Việt Nam.

"Việt Nam đang tiến bộ rất nhanh trong vài năm qua. Yemen cần chuẩn bị thật kỹ nếu không muốn phải trả giá", người hâm mộ này nhận xét.

Những đánh giá kể trên phần nào phản ánh vị thế ngày càng được nâng cao của bóng đá Việt Nam. Từ một đội bóng thường bị đánh giá thấp ở sân chơi châu lục, tuyển Việt Nam giờ đây đã trở thành đối thủ khiến nhiều nền bóng đá châu Á phải dành sự tôn trọng.

Bảng E hứa hẹn cạnh tranh khốc liệt

Dù dành sự dè chừng cho tuyển Việt Nam, người hâm mộ Yemen vẫn có lý do để lạc quan. Đội bóng Tây Á vừa trải qua vòng loại thành công với thành tích ấn tượng và đang sở hữu tinh thần hưng phấn sau khi giành vé trở lại sân chơi số một châu lục.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam cũng đặt nhiều kỳ vọng tại Asian Cup 2027. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ là vượt qua vòng bảng mà còn hướng tới việc tái hiện kỳ tích lọt vào tứ kết như đã từng làm được tại Asian Cup 2019.

Với sự góp mặt của Hàn Quốc, UAE, Việt Nam và Yemen, bảng E được dự báo sẽ tạo nên nhiều trận cầu hấp dẫn. Trong đó, cuộc cạnh tranh cho những tấm vé đi tiếp nhiều khả năng sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt khi khoảng cách trình độ giữa các đội phía sau Hàn Quốc không quá lớn.

Chính vì vậy, không khó hiểu khi ngay từ lúc này, người hâm mộ Yemen đã đặc biệt quan tâm đến tuyển Việt Nam. Trong mắt họ, đây không chỉ là một đối thủ đáng gờm mà còn có thể là thử thách quyết định số phận của Yemen tại Asian Cup 2027.

Theo lịch, VCK Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ 7/1 - 5/2 năm sau.