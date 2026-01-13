Báo Trung Quốc: “Việt Nam là hình mẫu để chúng ta học hỏi”

Tờ 163 của Trung Quốc vừa có bài viết bày tỏ sự ngưỡng mộ mạnh mẽ với U23 Việt Nam sau khi đội bóng chúng ta kết thúc vòng bảng VCK U23 châu Á 2026 theo cách đầy ấn tượng: toàn thắng 3 trận, giành 9 điểm tuyệt đối để dẫn đầu bảng A và giành vé vào tứ kết. Đây là một bước tiến quan trọng trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục của bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong bài, tờ 163 nhận định thẳng thắn về màn trình diễn của U23 Việt Nam:

“… Chiến thắng của Jordan trước Kyrgyzstan được xem là kết quả nằm trong dự đoán bởi họ nhỉnh hơn về thực lực, nhưng việc U23 Việt Nam đánh bại Ả Rập Xê Út trên sân khách là điều khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí vượt ngoài mọi dự tính.”

Bài báo sau đó nhấn mạnh thành công của U23 Việt Nam không chỉ dừng lại ở 3 điểm trong từng trận, mà còn thể hiện tính ổn định, kỷ luật và bản lĩnh của một tập thể giàu tham vọng:

“Không khó để nhận ra thành công của U23 Việt Nam đang tạo nên sự ngưỡng mộ. Ở giải đấu này, Việt Nam đã trở thành hình mẫu để U23 Trung Quốc học hỏi.”

U23 Việt Nam đã chơi chói sáng trước U23 Ả Rập Xê Út.

Thành tích 3 trận toàn thắng vòng bảng U23 châu Á 2026 là cột mốc lịch sử đối với bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục, bởi đây là lần đầu tiên trong các giải bóng đá châu Á ở mọi cấp độ đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối — không chỉ tiến vào vòng knock-out mà còn đứng đầu bảng. Trước đó, dù từng nhiều lần vượt qua vòng bảng ở các lứa tuổi khác nhau, U23 Việt Nam và các đội tuyển quốc gia khác chưa bao giờ hoàn thành giai đoạn vòng bảng với thành tích toàn thắng cả 3 trận.

Cụ thể, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã ghi dấu 3 chiến thắng quan trọng ở vòng bảng: bắt đầu bằng trận thắng 2–0 trước Jordan, trước đó vốn là đối thủ mà Việt Nam chưa từng đánh bại tại cấp độ U23; tiếp đó là chiến thắng 2–1 trước Kyrgyzstan, một trận đấu được đánh giá cân bằng ngay từ đầu; và ấn tượng nhất là chiến thắng 1–0 trước chủ nhà Saudi Arabia — bàn thắng duy nhất được ghi bởi Nguyễn Đình Bắc, mang về 3 điểm trọn vẹn và giúp Việt Nam chính thức đứng nhất bảng A.

Đình Bắc có bàn thắng cực kỳ đẳng cấp.

Không chỉ là những kết quả mang tính chuyên môn, chuỗi trận này còn đem đến tinh thần và niềm tin lớn cho bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn sau 3 trận, thể hiện phong độ phòng ngự chắc chắn và sự tận dụng hiệu quả các cơ hội, đồng thời tạo nên chuỗi 14 trận thắng liên tiếp trong các trận chính thức, con số kỷ lục với lứa U23 hiện tại.

Phản ứng từ truyền thông châu Á sau thành tích này không hề nhỏ — từ lời khen ngợi của báo Trung Quốc, tới các bình luận tại Nhật Bản và Thái Lan xem chiến tích của U23 Việt Nam là một bước ngoặt đánh dấu vị thế mới của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ U23 châu lục.

Trong bối cảnh U23 Trung Quốc vẫn đang chật vật ở bảng D nhằm giành vé đi tiếp, thành tích của U23 Việt Nam càng được xem là một hình mẫu để học hỏi — cả ở cách thi đấu kỷ luật, chiến thuật hợp lý lẫn tinh thần thi đấu không bỏ cuộc trong từng trận đấu.

Bước vào vòng tứ kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội nhì bảng B — một thử thách mới trong hành trình hướng tới mục tiêu xa hơn. Nhưng với những gì đã thể hiện, đoàn quân áo đỏ đã đánh dấu họ là một ứng viên xứng đáng tiến sâu tại U23 châu Á 2026.