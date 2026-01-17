Báo Trung Quốc: "U23 Việt Nam chơi đơn giản nhưng lại mang đầy sự hiệu quả"

“U23 Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng. Ở vòng tứ kết diễn ra rạng sáng 17/1, đội bóng này vượt qua U23 UAE với tỉ số 3-2, qua đó tiếp tục tiến vào vòng bán kết. Họ sẽ chờ xem đối thủ của mình là U23 Uzbekistan hay U23 Trung Quốc”, tờ 163.com mở đầu bài viết của mình.

U23 Việt Nam duy trình mạch trận toàn thắng tại VCK U23 châu Á 2026.

Tiếp đó, tờ báo của Trung Quốc tường thuật lại diễn biến trận đấu, nơi U23 Việt Nam cùng U23 UAE tạo nên màn rượt đuổi tỉ số kịch tính sau 120 phút.

“U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện lối chơi đơn giản nhưng mang đầy sự hiệu quả. Họ dẫn trước 1-0, 2-1, rồi sau đó có bàn ấn định thắng lợi 3-2 ở phút 101 do công của Minh Phúc.

So với U23 Trung Quốc – đội bóng đến bây giờ mới có lần đầu tiên lọt vào vòng knock-out – thì U23 Việt Nam đã là khách quen của vòng đấu này.

Năm 2018, U23 Việt Nam đã lọt vào đến trận chung kết và chỉ chịu thua U23 Uzbekistan ở phút cuối. Ở 3 giải đấu tiếp theo, đội bóng này cũng có 2 lần vào đến tứ kết. Đó rõ ràng là thành tích rất xuất sắc”, cây viết của 163.com bình luận.

Với chiến thắng trước U23 UAE, U23 Việt Nam hiên ngang giành vé vào bán kết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu U23 Uzbekistan – U23 Trung Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 20/1 tới (giờ Hà Nội).