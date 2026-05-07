Báo Trung Quốc trầm trồ, tán dương chiến thắng của tuyển Việt Nam

“Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước một đội bóng mạnh đến từ Tây Á trong trận đấu mở màn Asian Cup, với bàn thắng quyết định được ghi bởi Đậu Quang Hưng” – đây là tiêu đề bài viết vừa được trang 163 của Trung Quốc đăng tải rạng sáng 7/5, sau khi thầy trò HLV Roland đánh bại Yemen ở lượt mở màn giải U17 châu Á 2026.

Trang 163 nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu: “Ngày 7/5, lượt trận đầu tiên giải U17 châu Á đã diễn ra trận đấu được mong chờ giữa U17 Yemen và U17 Việt Nam, khởi đầu chiến dịch vòng loại của họ. Là hai đội tuyển trẻ mạnh mẽ cùng nằm trong khu vực thi đấu, cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ không chỉ quyết định số điểm mà còn trực tiếp định hình cuộc đua giành một suất vào vòng loại trực tiếp ở các vòng đấu tiếp theo”.

Trang 163 cũng chỉ ra điểm mạnh của 2 đội trong đó có U17 Việt Nam:

“Hệ thống đào tạo trẻ U17 của Việt Nam đang tiến bộ đều đặn, với hệ thống chiến thuật hoàn thiện, những đường chuyền và kiểm soát bóng mượt mà, những pha tấn công linh hoạt, màn trình diễn cân bằng cả tấn công và phòng thủ trong vòng loại, và tinh thần đồng đội rất cao. Họ sở hữu khả năng tranh chấp vị trí và chuyển đổi trạng thái nhanh chóng hàng đầu trong lứa tuổi của mình và đang hướng tới một khởi đầu thắng lợi để củng cố lợi thế xếp hạng.

Đội tuyển U17 Yemen nổi tiếng với lối chơi mạnh mẽ, thể lực vượt trội và khả năng phòng ngự kiên cường. Họ xuất sắc trong việc phản công từ những đội hình vững chắc và có cách tiếp cận độc đáo khi đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á có kỹ thuật cao. Mặc dù phong độ có phần dao động trong giai đoạn khởi động, họ vẫn sở hữu khả năng tạo ra những tình huống khó lường.

Báo Trung Quốc dành lời khen cho U17 Việt Nam.

Hai phong cách chiến thuật hoàn toàn khác biệt sẽ đối đầu trực diện: một bên là những đường chuyền tinh tế và kiểm soát bóng, còn bên kia là phòng ngự chắc chắn và phản công nhanh. Không có chỗ cho sự thử nghiệm và sai sót trong vòng đấu đầu tiên. Cả hai đội sẽ dốc toàn lực để giành lợi thế về điểm số và tiến một bước quan trọng trong hành trình tại Asian Cup”.

Trang 163 ấn tượng khi thầy trò HLV Roland giành chiến thắng trước Yemen: “Với thế trận tốt, tuyển U17 Việt Nam đã vươn lên dẫn bàn ở phút 77. Đậu Quang Hưng chính là người giúp Việt Nam mở tỷ số.

Cuối cùng, U17 Việt Nam đã đánh bại Yemen, qua đó có được một khởi đầu thắng lợi ở giải châu Á”.

Đến trưa 7/5, trang 163 tiếp tục đăng một bài viết khác có tiêu đề: “Phân tích tình hình tại giải U17 châu Á: 5 đội thi đấu tốt, và U17 Trung Quốc đang đối mặt với trận đấu then chốt”. Bài viết này cho rằng cục diện bảng C, nơi có sự góp mặt của U17 Việt Nam, hứa hẹn sẽ xuất hiện thêm những kịch bản thú vị và đây chính là “bảng tử thần” của giải đấu.

Trang 163 nhận định: “Bảng C đang khá hỗn loạn. U17 Việt Nam đã thắng Yemen 1-0 ở vòng đầu tiên, trong khi Hàn Quốc chỉ hòa 1-1 với UAE. Với bốn đội có sức mạnh tương đương, bảng đấu này rất có thể trở thành "bảng tử thần"”.

Cục diện bảng C sau lượt mở màn.

Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ có lượt trận thứ hai gặp Hàn Quốc vào đêm 10/5 (giờ Việt Nam), sau đó gặp UAE đêm 13/5. Theo thể thức, các đội nhất nhì mỗi bảng sẽ vào tứ kết, đồng thời chính thức đoạt vé dự VCK U17 World Cup 2026.