Báo Trung Quốc: “Thua U22 Việt Nam, giờ chúng ta chẳng còn ai để thua nữa”

“Thêm một trận thua nữa trước Việt Nam, đội tuyển bóng đá U22 quốc gia đã phải nhận thất bại phút chót, phơi bày thất bại lớn nhất của họ. Giờ thì chẳng còn ai để thua nữa, phải không?” – đây là tiêu đề bài bình luận vừa được trang 163 của Trung Quốc đăng tải trưa 14/11 để nói về thất bại của đội nhà trước U22 Việt Nam tại Panda Cup 2025.

Trang 163 cho rằng nhiều người hâm mộ đã kỳ vọng U22 Trung Quốc vượt qua U22 Việt Nam. Tuy nhiên, họ lại phải thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ đội nhà:

“Đội tuyển U22 Trung Quốc tiếp đón U22 Việt Nam trên sân nhà. Trận đấu này đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ Trung Quốc. Mặc dù đội tuyển U22 Trung Quốc không thể tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng đối thủ chỉ là U22 Việt Nam, và người hâm mộ nghĩ rằng chiến thắng sẽ không phải là vấn đề. Tuy nhiên, tỷ số chung cuộc là 0-1 rõ ràng, chúng ta đã thua Việt Nam ngay trên sân nhà”.

Bài viết của trang 163 cho rằng thất bại này đã bộc lộ những “tử huyệt” của đội chủ nhà:

“Trên thực tế, xét về mặt lực lượng tổng thể của hai bên, dù đội tuyển U22 quốc gia thiếu hụt cầu thủ, nhưng vẫn có lợi thế nhất định. Hơn nữa, xét về mặt trận tấn công, nhờ lợi thế tổng thể về lực lượng, đội tuyển U22 đã tạo ra một số cơ hội. Đáng tiếc là khả năng tận dụng cơ hội của đội tuyển lại quá kém, thậm chí không thể ghi bàn. Nhưng đó không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất.

Vấn đề nghiêm trọng nhất nằm ở hàng phòng ngự. Những điểm yếu trong hàng phòng ngự của đội tuyển quốc gia đã bị phơi bày trong trận đấu này, và thậm chí có thể coi là một thảm họa”.

Truyền thông Trung Quốc vẫn rất thất vọng khi đội nhà thua U22 Việt Nam.

Bài viết của trang 163 thu hút một số bình luận từ người hâm mộ ở Trung Quốc. Một CĐV lên tiếng: “Đây không phải là lần đầu tiên các đội tuyển Trung Quốc để thua Việt Nam. Đó là chuyện bình thường”.

Một người hâm mộ khác tại Trung Quốc cho rằng đội nhà bây giờ chỉ có thể hy vọng thắng được các đội yếu ở châu lục: “Vẫn còn một số đội như Lào, Campuchia, Nepal… Tuyển Trung Quốc chỉ có thể hy vọng cải thiện nếu thi đấu với họ”.

Trang 163 cũng đăng một bài viết khác đề cập tới buổi tập của U22 Trung Quốc vào sáng 14/11. Theo đó, một số cầu thủ vừa thi đấu ở Đại hội Thể thao toàn quốc đã trở lại, có thể đá 2 trận tiếp theo gặp U22 Hàn Quốc và Uzbekistan.

Theo 163 thì trước buổi tập, HLV Antonio đã có bài phát biểu dài với các cầu thủ, gọi trận đấu với Hàn Quốc là "cuộc chiến của những người đàn ông" để khích lệ các học trò. Trong suốt buổi tập, HLV người Tây Ban Nha tỏ ra rất sốt ruột, liên tục hò hét chỉ đạo các cầu thủ cần phải nhấn mạnh vào độ chính xác hơn là sức mạnh trong những đường chuyền bóng. Đây là vấn đề mà U22 Trung Quốc đã bị cho là mắc lỗi dẫn tới việc để thua U22 Việt Nam ở lượt trận đầu tiên.