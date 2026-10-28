Báo Trung Quốc: “Thật ê chề khi thua đội bóng Việt Nam”

Truyền thông Trung Quốc tỏ rõ sự tức giận và thất vọng khi chứng kiến đội nhà để thua trước CLB CAHN tại Cúp C1 châu Á ngay sân nhà.

CLB Shanghai Port của Trung Quốc vừa gây thất vọng lớn khi để thua CLB CAHN của Việt Nam tại vòng 3, giải AFC Champions League (Cúp C1 châu Á) với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến CLB Shanghai Port phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề từ truyền thông nước nhà.

Trang 163 của Trung Quốc vừa đăng bài bình luận có tiêu đề: “2-3! Shanghai Port đã phải chịu một thất bại ê chề tại AFC Champions League, khi gục ngã trước đội bóng Việt Nam và bỏ lỡ 2 quả phạt đền”.

Trang 163 bình luận: “Shanghai Port đã đón tiếp CLB CAHN tại sân vận động bóng đá SAIC Pudong. Cuối cùng, Shanghai Port đã để thua 2-3 trên sân nhà trước đội bóng Việt Nam. Thất bại này thật ê chề, với một quả phạt đền bị cản phá và quả còn lại trúng cột dọc. Các cú sút của Shanghai Port đều được thực hiện rất tệ”.

Trang 163 cũng thuật lại tình huống dẫn tới 3 bàn thua của Shanghai Port, sau đó bình luận: “Hàng phòng ngự bị xuyên thủng ba lần: bẫy việt vị thất bại, không thể phòng ngự trước các pha phản công, và bỏ lỡ cơ hội kèm người trước vòng cấm. Ba bàn thua, ba cách khác nhau, mỗi cách đều là một vấn đề lặp đi lặp lại”.

Một lần sút phạt đền hỏng của cầu thủ Trung Quốc.

Trang 163 tiếp tục chỉ trích cầu thủ đội nhà khi đá hỏng phạt đền 2 lần liên tiếp: “Nhưng điều thực sự khiến người hâm mộ phẫn nộ là quả phạt đền. Phút 77, cú sút phạt đền của Leonardo bị cản phá, và trọng tài cho rằng thủ môn người Việt Nam đã rời khỏi vạch vôi quá sớm, nên cho đá lại. Phút 80, cú đá lại của Vital trúng cột dọc, và cú sút bồi của anh ta đi chệch khung thành.

Hai quả phạt đền, một bị cản phá và một trúng cột dọc, Shanghai Port đã tự mình đánh mất hy vọng gỡ hòa. Một số người hâm mộ đã nói đùa, "Những quả phạt đền này khó xử lý đến vậy sao?". Thủ môn đầu tiên cản phá được, trọng tài cho họ đá lại, và vận may đã trở lại; một cầu thủ khác thực hiện quả phạt đền, cố gắng quá sức để chọn đúng góc sút, và bóng lại trúng cột dọc. Ngay cả một nhà biên kịch cũng không dám viết ra kịch bản như thế này”.

Trang 163 còn bình luận rằng thất bại của Shanghai Port cho thấy trình độ của các đội bóng Trung Quốc ngày càng đi xuống trong khi các đội của Việt Nam lại có sự tiến bộ đáng kể.

“Nhìn sâu hơn, thất bại này không chỉ đơn thuần là do vận rủi. Một cổ động viên thẳng thắn hỏi: "Điều này cho thấy sự suy giảm trình độ của các câu lạc bộ bóng đá Trung Quốc, hay sự vươn lên của các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam?" Câu trả lời có lẽ là cả hai”.

Một tình huống dẫn tới bàn thua của đội bóng Trung Quốc.

Trong phần cuối bài bình luận, trang 163 đưa ra lời cảnh báo cho các cầu thủ đội nhà: “Từ tỷ số 0-1 xuống 2-2 rồi 2-3, từ cú đúp của Perea đến hai quả phạt đền hỏng ăn, thất bại ê chề của Shanghai Port là lời cảnh tỉnh cho chiến dịch AFC Champions League của giải Chinese Super League. Ngược lại, CLB CAHN đã cho Chinese Super League thấy bằng hai chiến thắng: các đội bóng Việt Nam không đến đây chỉ để làm á quân.

Shanghai Port cần xem xét lại nhiều hơn là chỉ loạt sút phạt đền; toàn bộ thái độ của họ đối với việc chuẩn bị cho AFC Champions League cần được xem xét lại. Trong trận đấu tiếp theo, họ phải tránh tự biến mình thành trò cười với những quả phạt đền tai hại đó”.

Về phía CLB CAHN, sau chiến thắng trước đội bóng Trung Quốc, toàn đội hiện đứng thứ 11 trong tổng số 16 đội tại AFC Champions League khu vực Đông Á. Thầy trò HLV Mano Polking sẽ đá lượt trận tiếp theo tại Cúp C1 châu Á gặp CLB Kyoto của Nhật Bản trên sân nhà vào ngày 3/11 tới.