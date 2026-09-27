Báo Trung Quốc: “Thất bại 0-4 của U23 Việt Nam là lời cảnh tỉnh cho tất cả các đội châu Á”

Truyền thông Trung Quốc lo lắng cho đội nhà sau khi chứng kiến U23 Việt Nam thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc.

Tại tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Việt Nam đã thi đấu nỗ lực song sự khác biệt về đẳng cấp vẫn khiến thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải nhận thất bại 0-4 qua đó kết thúc hành trình tại giải.

Truyền thông Trung Quốc dành sự quan tâm lớn cho trận đấu này, trong bối cảnh U23 Trung Quốc sẽ đối đầu Hàn Quốc ở vòng bán kết.

Trang Sohu vừa đăng một bài bình luận có tiêu đề: “U23 Việt Nam đã bị U23 Hàn Quốc đánh bại, đẩy áp lực lên U23 Trung Quốc trong trận bán kết bóng đá nam Á vận hội gặp Hàn Quốc”. Trang Sohu cho rằng khoảng cách về trình độ giữa U23 Việt Nam với các đội nhóm đầu châu Á như Hàn Quốc vẫn còn khá lớn.

“U23 Hàn Quốc đã đánh bại đội tuyển U23 Việt Nam với tỷ số 4-0, qua đó giành quyền vào bán kết. Mặc dù U23 Việt Nam đã thể hiện sự kiên cường trong hiệp một, nhưng khi thể lực giảm sút trong hiệp hai, hàng phòng ngự dần sụp đổ, và cuối cùng họ thua chung cuộc 4 bàn. Điều này đã cho U23 Việt Nam một sự thấu hiểu sâu sắc về áp lực khi chạm trán Hàn Quốc với phong độ tốt nhất.

U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD.

Trong 75 phút đầu tiên, hai đội thi đấu khá ngang ngửa. Mặc dù có nhiều cú sút, nhưng chất lượng cầu thủ của Việt Nam chưa đủ để tạo ra mối đe dọa thực sự…

Từ nửa sau hiệp hai, Hàn Quốc bắt đầu thể hiện sự áp đảo hoàn toàn. Hàng phòng ngự cả về thể lực lẫn tinh thần của đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn sụp đổ, và tinh thần chiến đấu mà họ thể hiện trong hiệp một không thể duy trì được trong hiệp hai, lối chơi của họ ngày càng trở nên chậm chạp. Trong khi đó, đội tuyển Hàn Quốc tìm được nhịp điệu của mình, liên tục gia tăng bàn thắng thông qua các quả đá phạt, đánh đầu và các cú sút bồi”.

Trang Sohu tiếp tục chỉ ra hạn chế của U23 Việt Nam dẫn tới việc để thua đậm Hàn Quốc:

“Tinh thần chiến đấu của những cầu thủ trẻ Hàn Quốc, được hun đúc từ nghĩa vụ quân sự, là điều hiển nhiên. Ngược lại, dù U23 Việt Nam đã vượt qua vòng bảng, nhưng những thiếu sót về thể lực, sức bền, chiến thuật và chiều sâu đội hình đã bộc lộ rõ khi đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Á. Thất bại 0-4 rõ ràng phản ánh những hạn chế của bóng đá Đông Nam Á”.

Trận đấu của U23 Việt Nam thu hút sự quan tâm từ truyền thông Trung Quốc.

Trang tin của Trung Quốc còn cho rằng thất bại U23 Việt Nam là bài học cho nhiều đội châu Á trong đó có chính U23 Trung Quốc:

“Giờ đây, áp lực đã dồn lên đội tuyển U23 Trung Quốc, đội sẽ gặp Hàn Quốc ở bán kết. Mặc dù U23 Trung Quốc đã thi đấu tốt ở khâu phòng ngự trong vòng bảng, nhưng liệu họ có thể chịu đựng được áp lực khổng lồ từ một đội bóng tầm cỡ như Hàn Quốc hay không vẫn còn phải chờ xem.

Thất bại 0-4 của đội tuyển U23 Việt Nam là lời cảnh tỉnh cho tất cả các đội bóng châu Á: khi đối đầu với Hàn Quốc, tự tin thái quá trong 75 phút đầu tiên là điều không khôn ngoan, trong khi sự thận trọng là tối quan trọng trong 15 phút tiếp theo. Nếu U23 Trung Quốc chạm trán với Hàn Quốc, họ phải chuẩn bị cho 90 phút thi đấu với cường độ rất cao”.



