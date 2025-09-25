Báo Trung Quốc: “Sau thất bại tan nát 2-7 trước Việt Nam, ĐT Trung Quốc đã có một trận điên rồ”

Tại lượt trận cuối vòng loại giải futsal châu Á 2026, trong khi tuyển Việt Nam hạ Lebanon 4-0 thì tuyển Trung Quốc trong cảnh đã chính thức bị loại, cũng thắng Hồng Kông (Trung Quốc) với tỷ số tương tự.

Kết quả đó khiến truyền thông Trung Quốc ngỡ ngàng, bởi trước đó, ĐTQG nước này dù được chơi trên sân nhà nhưng vẫn để thua tuyển Việt Nam tới 2-7.

Đêm 24/9, trang 163 đăng bài bình luận có tiêu đề: “Sau thất bại tan nát 2-7 trước Việt Nam, tuyển Trung Quốc đã tự hào, trận đấu điên rồ 4-0 giúp thoát khỏi vị trí cuối bảng”. Bài viết này tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi đội chủ nhà có thể giành thắng lợi 4-0 trước Hồng Kông:

Trang 163 bình luận: “Theo thống kê, tuyển futsal Trung Quốc đã tham dự 12 giải đấu châu Á liên tiếp từ năm 2002 đến năm 2018. Thành tích tốt nhất là vị trí thứ tư vào các năm 2008 và 2010. Sau đó, giải đấu bị hủy bỏ vào năm 2020 và rút lui vào năm 2022. Phải đến năm 2024, đội mới trở lại giải đấu chính thức. Lần này, đội đã thua tất cả các trận đấu vòng bảng và bị loại ở vị trí cuối bảng. Khi đó, tuyển futsal Trung Quốc đã để thua ba đội tuyển Đông Nam Á là Việt Nam, Myanmar và Thái Lan.

Ở vòng loại futsal châu Á 2026, tuyển Trung Quốc đã có những màn trình diễn đáng thất vọng. Sau khi thua Lebanon và Việt Nam ở hai lượt trận đầu tiên, họ đã bị loại sớm trước một lượt đấu. Đây cũng là lần đầu tiên họ vắng mặt tại vòng chung kết Asian Cup do thua từ vòng loại.

Tuyển Trung Quốc thua tuyển Việt Nam 2-7 ở lượt trận thứ hai.

Ở lượt trận thứ 2, đội tuyển Trung Quốc đã phải chịu thất bại tan nát 2-7 trước đội tuyển Việt Nam. So với giải đấu trước đó (VCK năm 2024), khi họ chỉ thua đội tuyển Đông Nam Á với cách biệt một bàn, thì ở giải đấu năm nay, họ đã phải nhận thất bại với cách biệt 7 bàn chỉ trong vòng một năm, điều này gián tiếp cho thấy sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc đã suy giảm nhanh chóng.

Giờ đây, chúng ta đã đến trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Đội tuyển Trung Quốc đang cạnh tranh vị trí thứ ba bảng đấu. Chỉ có chiến thắng mới giúp họ tránh khỏi vị trí cuối bảng. Đội tuyển Hồng Kông trước đó đã hòa với đội tuyển Lebanon và có được 1 điểm, vì vậy vẫn còn một tia hy vọng cho việc giành vé đi tiếp. Ngoài việc phải đánh bại đội tuyển Trung Quốc, họ còn phải hy vọng đội tuyển Lebanon sẽ chịu thất bại tan nát trước đội tuyển Việt Nam.

Trong trận đấu danh dự này, đội tuyển Trung Quốc đã có một màn bứt phá ngoạn mục, hết sức điên rồ. Toàn đội ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 8 bằng một pha phản lưới nhà, sau đó nới rộng khoảng cách ở phút thứ 16. Sang hiệp 2, họ ghi thêm 2 bàn nữa và giành chiến thắng chung cuộc 4-0. Ở một trận đấu khác cùng bảng, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đội tuyển Lebanon cũng với tỷ số 4-0”.

Tuyển Trung Quốc khiến truyền thông nước nhà bất ngờ khi thắng 4-0 ở lượt cuối.

Mặc dù bất ngờ với chiến thắng của đội nhà, nhưng trang 163 cũng cho rằng trình độ của tuyển Trung Quốc vẫn thua kém và còn khoảng cách khá xa nếu so với tuyển Việt Nam.

“So với bóng đá mười một người, bóng đá futsal về cơ bản không có sự va chạm nhiều về thể chất, chủ yếu dựa vào kỹ thuật chân và độ dẻo dai của cơ thể. Đội tuyển Trung Quốc vẫn chưa thể so sánh được với tuyển Việt Nam.

Ở bảng xếp hạng cuối cùng, tuyển Việt Nam thể hiện sự thống trị khi toàn thắng cả ba trận và giành quyền vào vòng trong với tư cách đội đầu bảng với 9 điểm. Lebanon giành vị trí thứ hai với 4 điểm, và suất thăng hạng vẫn chưa được xác định. Trung Quốc giành vị trí thứ ba với 3 điểm, và Hồng Kông, Trung Quốc, xếp cuối bảng với 1 điểm”.

Hiện ở vòng loại giải futsal châu Á 2026, khu vực Đông Nam Á đã chắc chắn có 4 suất góp mặt ở VCK gồm tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia (đội không cần đá vòng loại do là chủ nhà của VCK). Trong khi đó, Myanmar vẫn còn cơ hội đi tiếp nhưng vẫn phải chờ bảng D (chưa thi đấu) mới biết có giành vé hay không.