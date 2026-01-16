Báo Trung Quốc: "Rất mong U23 Trung Quốc sẽ vào bán kết, nhưng đó chỉ là điều ảo tưởng"

“Điều đáng lẽ phải là một niềm vui bất ngờ khi U23 Trung Quốc vượt qua vòng bảng, cuối cùng lại giống như một sự hụt hẫng khi đội nhà phải đối đầu với U23 Uzbekistan. Niềm vui có lẽ sẽ sớm tan biến.

Chúng ta không phải quá bi quan, nhưng so sánh về thực lực và thành tích đối đầu trong lịch sử, không nên ảo tưởng quá nhiều về việc U23 Trung Quốc sẽ vào bán kết. Có lẽ một thất bại là điều khó tránh khỏi”.

Đó là bình luận không mấy lạc quan trên tờ 163.com (Trung Quốc) về cơ hội tại bán kết của đội bóng nước này. Dù cho U23 Trung Quốc vừa thiết lập cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á, tuy nhiên truyền thông xứ tỷ dân lại không đánh giá quá cao sức mạnh của đội nhà.

U23 Uzbekistan sẽ là đối thủ khó nhằn với U23 Trung Quốc.

“Thành thật mà nói, hành trình vào tứ kết của U23 Trung Quốc có một phần lớn là nhờ may mắn. Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U23 Thái Lan, U23 Trung Quốc chỉ kiểm soát bóng 38%, chỉ có 1 cú sút trúng đích trong 6 lần dứt điểm. Đó là hệ quả của lối chơi tấn công vô cùng chậm chạp.

Nếu không nhờ những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Li Hao, U23 Trung Quốc thậm chí có thể không có được một trận hòa, chứ đừng nói đến việc đi tiếp.

Hiện tại, hàng công của U23 Trung Quốc hoàn toàn dựa vào những pha solo của Wang Yudong, thiếu sự hỗ trợ chiến thuật đáng kể. Hàng tiền vệ không thể thực hiện những đường chuyền sắc bén, và các tiền đạo không nhận được nhiều sự hỗ trợ.

Lối đá "phụ thuộc vào thủ môn" này có thể hiệu quả trong một số trường hợp, nhưng trước một đối thủ như U23 Uzbekistan, đội có thể gây áp lực xuyên suốt trận đấu, nó có lẽ sẽ không kéo dài được lâu”, tờ 163 nhận định.

U23 Trung Quốc hòa nhọc nhằn U23 Thái Lan 0-0 ở lượt cuối.

Trên thực tế, U23 Trung Quốc suýt chút nữa đã tránh được U23 Uzbekistan tại tứ kết. Sau 3 trận, đội bóng này có 5 điểm (thắng 1, hòa 2). Ở trận đấu cùng giờ giữa, U23 Australia đã có bàn thắng ấn đỉnh thắng lợi 2-1 trước U23 Iraq ở phút 90+7, qua đó giành ngôi nhất bảng D với 6 điểm.

Nếu không có bàn thắng muộn nói trên của U23 Australia, U23 Trung Quốc mới là đội chiếm ngôi đầu. Khi ấy, họ sẽ gặp đội nhì bảng C là U23 Hàn Quốc tại tứ kết. Đây là đối thủ mà U23 Trung Quốc đã 2 lần giành thắng lợi trong 2 giải giao hữu vào năm 2025. Tuy nhiên cuối cùng đội bóng xứ tỷ dân lại phải chạm trán U23 Uzbekistan.

“Gọi U23 Uzbekistan là "ông trùm" của giải U23 châu Á không phải là nói quá. Trong 4 kỳ gần nhất, họ đã giành được 1 chức vô địch, 2 lần á quân và 1t lần hạng tư. Phong độ ổn định đáng kinh ngạc này rõ ràng không chỉ là may mắn.

Lấy giải đấu năm nay làm ví dụ: U23 Uzbekistan đã thắng U23 Lebanon, cầm hòa U23 Iran, rồi ở lượt cuối hạ U23 Hàn Quốc 2-0 để giành ngôi nhất bảng.

Đội bóng này kiểm soát bóng hơn 60% mỗi trận, có những đường chuyền ngắn xuyên phá hàng phòng ngự và các pha chồng biên mượt mà. Khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu này chính xác là điều mà U23 Trung Quốc luôn thiếu. Trước những đối thủ giỏi kiểm soát nhịp độ trận đấu, U23 Trung Quốc rất dễ bị áp đảo”, cây viết của 163 chỉ ra vấn đề.

Cục diện chung cuộc bảng D.

Trang tin của Trung Quốc phân tích tiếp: “Sức mạnh của U23 Uzbekistan không chỉ nằm ở khả năng cá nhân của các cầu thủ, mà còn ở kinh nghiệm thi đấu tại các giải đấu lớn và hệ thống chiến thuật của họ.

Việc lọt vào bán kết giải U23 châu Á 4 lần liên tiếp cho thấy bản lĩnh của nền bóng đá nước này. Ngay cả khi một số cầu thủ chủ chốt phải rời sân sớm ở giải đấu trước, họ vẫn có thể xoay xở để tiến vào chung kết. Tinh thần và khả năng thích ứng này là điều mà các cầu thủ trẻ Trung Quốc không thể sánh kịp. Khả năng thực thi chiến thuật của họ vô cùng mạnh mẽ; mỗi cầu thủ đều biết rõ vai trò của mình, và sự chuyển đổi giữa tấn công và phòng thủ diễn ra rất nhanh chóng.

Ngược lại, U23 Trung Quốc đôi khi thể hiện sự thiếu tổ chức trong việc bố trí đội hình và những lỗi chuyền bóng, dễ dàng hoảng loạn dưới áp lực cao”.

U23 Trung Quốc không được đánh giá cao tại tứ kết.

Một yếu tố nữa để truyền thông Trung Quốc tỏ ra kém lạc quan là thành tích đối đầu giữa hai nền bóng đá. Suốt nhiều năm qua, từ cấp độ trẻ đến ĐTQG, bóng đá Trung Quốc đều lép vế trước bóng đá Uzbekistan.

“Tại giải U23 châu Á, U23 Trung Quốc thua U23 Uzbekistan 1-2 năm 2014, sau đó thua 0-1 vào năm 2018 ngay trên sân nhà. Còn ở vòng loại U20 châu Á 2022, U23 Trung Quốc cũng thua 1-2.

Nhìn chung, dù ở cấp độ trẻ hay ĐTQG, bóng đá Trung Quốc chưa bao giờ nếm trải hương vị chiến thắng trước Uzbekistan. Bất lợi về mặt tâm lý này thực sự còn đau đớn hơn cả khoảng cách về trình độ”, tờ 163 kết lại.

Trận tứ kết giữa U23 Trung Quốc và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 17/1 (giờ Hà Nội). Đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu U23 Việt Nam – U23 UAE ở bán kết.