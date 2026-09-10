Báo Trung Quốc phấn khích khi đội nhà đả bại tuyển Việt Nam 3-0

Truyền thông Trung Quốc đánh giá cao sự thẳng thắn của HLV Hoàng Văn Phúc khi thừa nhận đối thủ vượt trội về thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ thuật.

ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Trung Quốc trong trận giao hữu chiều hôm qua 9/9, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn nhận được sự quan tâm từ truyền thông nước chủ nhà. Đáng chú ý, tờ 163 đặc biệt nhấn mạnh những phát biểu của HLV Hoàng Văn Phúc sau trận đấu.

Theo 163, nhà cầm quân Việt Nam thừa nhận Trung Quốc tạo ra khác biệt nhờ ưu thế ở nhiều yếu tố quan trọng. Tờ báo này dẫn lại nhận xét: “Trung Quốc có lợi thế về thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ thuật. Đây là những yếu tố khiến họ tạo ra sự khác biệt trong trận đấu”.

163 cho rằng phát biểu của HLV Hoàng Văn Phúc cho thấy khoảng cách giữa hai đội vẫn khá rõ, nhất là ở nền tảng thể chất và tốc độ thi đấu. Đây cũng được xem là những yếu tố giúp Trung Quốc từng bước kiểm soát thế trận và tạo ra cách biệt sau giờ nghỉ.

Nữ Việt Nam (áo trắng) thua 0-3 trước nữ Trung Quốc.

Dù thua 0-3, ĐT nữ Việt Nam không hoàn toàn lép vế trong suốt trận đấu. Theo truyền thông Trung Quốc, đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc đã lựa chọn cách tiếp cận tương đối rõ ràng khi chủ động phòng ngự, đồng thời chờ thời cơ tổ chức phản công.

163 đánh giá ĐT nữ Việt Nam có những thời điểm phòng ngự khá tốt trong hiệp một và tạo ra một số cơ hội khi chuyển trạng thái. Việc không lựa chọn lối chơi đôi công được cho là giúp Việt Nam hạn chế phần nào sức ép từ đội chủ nhà.

Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn mà thể lực, tốc độ và khả năng duy trì cường độ trở thành yếu tố quyết định, Trung Quốc bắt đầu tạo ra khoảng cách lớn hơn. Đội chủ nhà sau đó ghi tổng cộng 3 bàn để khép lại trận đấu bằng chiến thắng thuyết phục.

Trên BXH FIFA, nữ Trung Quốc đứng hạng 16 còn Việt Nam đứng hạng 37.

Thất bại này đến trong quá trình ĐT nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2026. Theo 163, kết quả 0-3 cũng mang đến những bài học đáng chú ý cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Tại ASIAD 2026, ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá rất khó khi phải chạm trán Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Vì vậy, cuộc đối đầu với Trung Quốc được xem là cơ hội để đội tuyển kiểm nghiệm khả năng trước một đối thủ có trình độ và nền tảng thể chất cao.

Truyền thông Trung Quốc không chỉ tập trung vào tỷ số 3-0 mà còn dành sự chú ý cho cách ĐT nữ Việt Nam tổ chức lối chơi. Trong mắt 163, đội bóng Đông Nam Á đã có sự chuẩn bị về mặt chiến thuật, nhưng những hạn chế về thể hình, thể lực và tốc độ vẫn tạo nên khác biệt khi trận đấu kéo dài.

Với HLV Hoàng Văn Phúc, thất bại trước Trung Quốc vì thế có thể trở thành bài kiểm tra hữu ích trước thềm ASIAD 2026, nơi ĐT nữ Việt Nam sẽ phải đối diện với những thử thách lớn hơn.