Báo Trung Quốc nói về U23 Việt Nam trước bán kết U23 châu Á: "Họ giỏi đến mức cứ ngỡ đang xem Nhật Bản đá"

Trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, truyền thông nước bạn đang dành sự quan tâm đặc biệt cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đáng chú ý, nhiều tờ báo Trung Quốc không giấu được sự thán phục trước màn trình diễn ấn tượng của U23 Việt Nam, đặc biệt sau chiến thắng kịch tính trước U23 UAE ở tứ kết.

Trong bài phân tích gần đây, tờ Sohu đã có những nhận xét rất đáng chú ý về sức mạnh của U23 Việt Nam. Tờ báo này viết: "Đội bóng của HLV Kim Sang-sik giỏi đến mức bạn có thể nhầm họ với Nhật Bản. Qua trận đấu với U23 UAE có thể thấy, U23 Việt Nam không chỉ chiến đấu kiên cường mà còn tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật và chiến thuật".

Theo Sohu, U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh bởi lối chơi kỷ luật, khả năng phối hợp nhóm tốt và tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi. Truyền thông Trung Quốc cho rằng đội bóng áo đỏ không còn chỉ dựa vào tinh thần hay sự quyết tâm, mà đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về mặt tổ chức lối chơi, kiểm soát bóng và chuyển trạng thái.

U23 Việt Nam được đánh giá rất cao ở bán kết U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC0

U23 Trung Quốc làm nên lịch sử khi lọt vào bán kết U23 châu Á, gặp U23 Việt Nam (Ảnh: VCG)

Một số bài viết khác trên các nền tảng thể thao Trung Quốc cũng nhận định U23 Việt Nam là đối thủ "khó chịu bậc nhất" ở vòng bán kết. Nhiều cây bút cảnh báo U23 Trung Quốc không được phép chủ quan, bởi đại diện Đông Nam Á đang sở hữu phong độ cao và tâm lý thi đấu rất vững vàng sau chuỗi trận giàu cảm xúc tại giải.

Đáng chú ý, việc U23 Việt Nam được so sánh với bóng đá Nhật Bản - nền bóng đá hàng đầu châu Á - cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn của truyền thông Trung Quốc. Từ chỗ xem Việt Nam là đối thủ tiềm năng, giờ đây họ thừa nhận đây là tập thể có bản sắc rõ ràng, tổ chức bài bản và đủ sức tạo nên bất ngờ ở những trận cầu lớn.

Hai cặp đấu bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc và U23 Hàn Quốc - U23 Nhật Bản (Ảnh: AFC)

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc vào 22h30 ngày 20/1 tới vì thế đang được báo chí hai nước đánh giá là trận bán kết rất khó lường. Với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Kim Sang-sik rõ ràng không chỉ khiến người hâm mộ trong nước tự hào, mà còn buộc truyền thông châu Á phải nhìn họ bằng ánh mắt hoàn toàn khác.