Báo Trung Quốc ngỡ ngàng với “bữa tiệc 180 mâm” của Đình Bắc

“Nguyễn Đình Bắc tổ chức tiệc hơn 100 bàn ăn mừng huy chương đồng và danh hiệu Chiếc giày vàng tại giải U23 châu Á” – đây là tiêu đề vừa được trang 163 của Trung Quốc đăng tải sáng 29/1.

Trang 163 tỏ ra rất bất ngờ, và ấn tượng mạnh trước bữa tiệc đặc biệt của gia đình Nguyễn Đình Bắc. Trang tin của Trung Quốc cũng không quên dành những lời có cánh để tán dương tiền đạo của U23 Việt Nam:

“Sau khi hoàn thành xuất sắc hành trình đáng nhớ cùng U23 Việt Nam tại giải châu Á, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã trở về quê nhà và được gia đình, hàng xóm chào đón nồng nhiệt. Để bày tỏ lòng biết ơn, gia đình anh đã tổ chức một bữa tiệc đặc biệt lên tới hơn 100 bàn (thực tế là 180 bàn) để chia sẻ niềm vui với mọi người.

Theo bố của Đình Bắc, bữa tiệc này là để tri ân, cảm ơn người dân địa phương vì sự quan tâm, động viên và ủng hộ dành cho Đình Bắc. Chính sự ủng hộ thầm lặng này đã trở thành động lực quan trọng giúp anh ấy thi đấu.

Tại giải U23 châu Á, Đình Bắc đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng: ghi 4 bàn và 2 kiến tạo, giành danh hiệu Chiếc giày vàng của giải đấu. Anh cũng lập cột mốc lịch sử trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu Chiếc giày vàng giải U23 châu Á. Đây cũng là thành tích đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh”.

Tấm ảnh về Đình Bắc được 163 đăng tải sáng 29/1.

Trang 163 tiếp tục ca ngợi tiền đạo người Nghệ An, cũng như ý nghĩa của buổi tiệc mà gia đình anh vừa tổ chức:

“Màn trình diễn xuất sắc của Nguyễn Đình Bắc tại giải U23 châu Á tiếp tục khẳng định vị thế rực rỡ của anh trong năm qua. Trước đó, anh đã giành giải Quả bóng bạc Việt Nam 2025 và danh hiệu "Cầu thủ được yêu thích nhất năm" 2025, đồng thời giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Giờ đây, trở về quê hương trong niềm hân hoan, anh đã chọn cách tri ân quê nhà bằng một bữa tiệc lớn với hàng trăm bàn. Đây không chỉ là một buổi lễ kỷ niệm gia đình, mà còn là cách để ngôi sao trẻ bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến người dân quê hương, những người đã âm thầm ủng hộ anh suốt thời gian qua”.

Truyền thông Trung Quốc liên tục ca ngợi Đình Bắc.

Trong khi đó, trang Sohu sáng 29/1 cũng đăng một bài bình luận ca ngợi Đình Bắc. Trang Sohu thậm chí gọi tiền đạo này là “tài năng xuất chúng”, sở hữu nhiều phẩm chất cực kỳ nổi bật.

“Bất chấp những thách thức như thể trạng và thời gian thi đấu hạn chế, đội trưởng Nguyễn Đình Bắc của Việt Nam, bằng sự kiên trì và khả năng ghi bàn sắc bén, đã giành được danh hiệu cao quý nhất của giải đấu – Chiếc giày vàng. Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh mà còn là sự phản ánh chân thực tinh thần bóng đá Việt Nam, thể hiện ý chí bất khuất và chiến đấu không ngừng nghỉ trước những đối thủ mạnh.

Là trụ cột và linh hồn của U23 Việt Nam, Nguyễn Đình Bắc thường xuyên gặp phải chấn thương, và những lần vắng mặt của anh đã làm giảm đáng kể thời gian thi đấu. Tại giải đấu này, Việt Nam thi đấu 6 trận, nhưng Nguyễn Đình Bắc chỉ đá chính 2 trận. Đối với một tiền đạo dựa vào sức mạnh và thể lực, những hạn chế như vậy rõ ràng là rất nghiêm trọng. Mặc dù vậy, anh vẫn thể hiện hiệu quả đáng kể trong thời gian thi đấu hạn chế, cuối cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Anh trở thành cầu thủ có thời gian thi đấu ít nhất trong số tất cả những người đoạt Chiếc giày vàng U23 châu Á.

không chỉ là một mũi nhọn ghi bàn cho đội tuyển, mà còn là biểu tượng của tinh thần chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc. Sau trận đấu này, câu chuyện huyền thoại về việc vượt qua chấn thương của một tài năng xuất chúng càng được củng cố thêm”.



