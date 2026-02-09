Báo Trung Quốc mỉa mai khi đội nhà hạ Indonesia 7-0: “Chúng ta chiêu đãi họ nước 7UP”

Tối 8/2, tuyển Indonesia đã vỡ trận và thua đậm Trung Quốc 0-7 ngay sân nhà trong khuôn khổ giao hữu chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026.

Sau trận đấu, một số trang truyền thông của Trung Quốc đã buông lời mỉa mai trận thua của Indonesia.

Trang Dongqiudi đặt dòng tít: “U17 Trung Quốc đã chiêu đãi Indonesia bằng nước tăng lực 7UP”. Bài viết này cũng tán dương các cầu thủ Trung Quốc đồng thời “xát muối vào nỗi đau” của U17 Indonesia.

“U17 nam Trung Quốc đã đánh bại đội tuyển U17 Indonesia với tỷ số 7-0. Sau màn trình diễn ấn tượng tại trận chung kết Giải vô địch U23 châu Á, đội tuyển U17, hiện đang chuẩn bị cho giải đấu này, một lần nữa đã mang đến một cú hích rất cần thiết cho bóng đá Trung Quốc!

Trong chiến thắng vang dội này, một số cầu thủ đã nổi bật – Zhao Songyuan và Shuai Weihao đều ghi hai bàn, thể hiện khả năng ghi bàn xuất sắc của họ.

Quá trình phát triển của Shuai Weihao rất đáng chú ý. Một năm trước, cậu ấy vẫn còn là một cầu thủ vô danh, nhưng nhờ kinh nghiệm tích lũy được ở Giải hạng Hai Trung Quốc, giờ đây cậu ấy đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho hàng công của đội tuyển trẻ quốc gia.

Đội hình tham dự giải đấu ở Indonesia lần này không phải là đội hình mạnh nhất của U17 Trung Quốc. Nhiều cầu thủ tài năng không thể tham gia trại huấn luyện này do đang thi đấu ở nước ngoài. Sự vắng mặt của những cầu thủ như Wan Xiang, Xie Jin và Jin Yucheng đã làm suy yếu sức mạnh của U17 Trung Quốc…

Nhìn vào hình ảnh thủ môn người Indonesia bật khóc sau tiếng còi mãn trận, cũng như phản ứng của các cầu thủ khác, màn trình diễn của đội tuyển U17 Trung Quốc đã hoàn toàn làm đối thủ bất ngờ và giáng cho họ một đòn mạnh”.

Thủ môn Indonesia khóc sau trận.

Trong khi đó, trang Sohu đặt tít: “U17 Trung Quốc đã đánh bại Indonesia 7-0 ngay sân khách, thủ môn đối thủ đã bật khóc”.

“Chiến thắng này vô cùng khích lệ đối với đội tuyển U17 Trung Quốc, những người đang hướng tới một suất tham dự World Cup U17, và mang lại cảm giác phấn khích hiếm có cho người hâm mộ Trung Quốc theo dõi trực tiếp trận đấu…

Đoạn phim cho thấy huấn luyện viên đội tuyển U17 Indonesia, đã tức giận đá một chai nước bên ngoài sân sau khi đội của ông để thủng lưới bàn thắng cuối cùng. Và sau tiếng còi kết thúc trận đấu, thủ môn của Indonesia đã che mặt và khóc”.

U17 Trung Quốc có một trận đấu xuất sắc.

Theo kế hoạch, hai đội U17 Indonesia và Trung Quốc sẽ thi đấu thêm một trận nữa vào ngày 11/2 để chuẩn bị cho giải U17 châu Á.

Giải U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 5 tới. U17 Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 2, trong khi U17 Việt Nam ở nhóm 3 còn Trung Quốc chỉ đứng nhóm 4. Trên lý thuyết, cả 3 đội này đều có khả năng sẽ phải cạnh tranh nhau ngay từ vòng bảng.