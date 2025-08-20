Báo Trung Quốc loan tin bất ngờ về tuyển Việt Nam trước giải thế giới

Ngày 20/8, trang 163 của Trung Quốc đã đăng bài viết nói về tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong phần mở đầu, trang 163 đề cập tới việc Bích Tuyền xin tạm rút khỏi ĐTQG.

Trang 163 đưa tin: “Nguyễn Thị Bích Tuyền, nữ VĐV bóng chuyền gây tranh cãi thời gian gần đây, đã chính thức rút lui khỏi giải thế giới, cho biết việc này nhằm tránh gây thêm rắc rối cho đội tuyển.

Bích Tuyền 25 tuổi, cao 1m88. Đầu năm 2024, Bích Tuyền trở lại ĐTQG. Trong các trận đấu, cô thể hiện xuất sắc cả tấn công lẫn phòng ngự, thể lực vượt trội so với những phụ nữ trung bình. Trong một tuyên bố, Bích Tuyền thông báo việc rút lui khỏi giải thế giới, nhưng không nói rõ ý định rời khỏi tuyển quốc gia”.

Trang 163 cũng loan tin đồn chưa được xác minh, rằng toàn bộ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải trải qua xét nghiệm giới tính trước thềm giải thế giới.

“Có thông tin cho rằng toàn bộ đội tuyển Việt Nam sẽ phải trải qua xét nghiệm giới tính trước thềm giải thế giới, và việc Bích Tuyền rút lui chắc chắn sẽ bị đặt dấu hỏi".

Phương tiện truyền thông Trung Quốc loan tin rằng tuyển Việt Nam phải kiểm tra giới tính trước giải thế giới.

Cũng trong ngày 20/8, một phương tiện truyền thông khác, trang Sohu của Trung Quốc cũng đăng bài viết có tiêu đề: “Ngôi sao bóng chuyền nữ Nguyễn Thị Bích Tuyền đã rút lui khỏi ĐTQG, gây ra tranh cãi và những đồn đoán”.

“Đã có những diễn biến mới trong tranh cãi về giới tính xung quanh các VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam. Theo những diễn biến mới nhất, cầu thủ chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền đã rút lui khỏi giải đấu vì lý do gia đình. Mười ba VĐV sẽ đại diện cho Việt Nam tại Giải vô địch thế giới lần này. Việc Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui đã làm dấy lên những đồn đoán về việc liệu cô có đang trốn tránh việc kiểm tra giới tính hay không” – Sohu viết.

Trong ngày hôm qua, một số phương tiện truyền thông ở Thái Lan cũng đồng loạt đưa tin về việc Bích Tuyền rút lui khỏi giải thế giới. Tuy nhiên, bản thân Bích Tuyền sau đó cũng chính thức lên tiếng về quyết định của mình. Cô thậm chí còn chỉ trích Liên đoàn bóng chuyền thế giới "thiếu công bằng, minh bạch".

“Lý do Tuyền đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của vận động viên. Với Tuyền, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tuyền cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các vận động viên. Tuyền tin rằng mọi vận động viên đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền đã quyết định rút lui. Tuyền sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai” – Bích Tuyền khẳng định.

Trước đây, Bích Tuyền từng chứng minh giới tính tại SEA Games 2022 sau khi bị khán giả Malaysia nghi vấn. Tờ Mania Times của Hàn Quốc cũng từng xác nhận rằng Bích Tuyền đã hoàn thành các thủ tục xác minh giới tính cần thiết cho Liên đoàn bóng chuyền Hàn Quốc (KOVO).



