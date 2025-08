Báo Trung Quốc lo lắng vì ngôi sao Việt kiều vừa trở về Việt Nam thi đấu

Mới đây, cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do đã chính thức gia nhập CLB Ninh Bình từ Slavia Sofia (Bulgaria). Ngay lập tức, ngôi sao này đã thu hút sự quan tâm khá đặc biệt từ truyền thông Trung Quốc.

Trang Sohu vừa đăng bài viết có tiêu đề: ‘Việt Nam chào đón một thủ lĩnh mới, với 57 lần ra sân tại châu Âu, tuyển Việt Nam sắp có số cầu thủ nhập tịch nhiều hơn tuyển Trung Quốc”. Bài viết này đánh giá rất cao Chung Nguyen Do và cho rằng cầu thủ này khả năng sẽ sớm nhập tịch và khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

“Tiền vệ 20 tuổi Chung Nguyen Do từ đội bóng hàng đầu của Bulgaria Slavia Sofia đã trở về Việt Nam thi đấu trong màu áo CLB Ninh Bình. Anh sẽ chính thức ra mắt V.League và nhiều khả năng sẽ khoác áo ĐTQG Việt Nam trong tương lai gần.

Mùa trước, Chung Nguyen Do đã có 31 lần ra sân tại giải đấu VĐQG Bulgaria, ghi được 2 bàn. Là một cầu thủ trẻ nhưng giá trị chuyển nhượng của anh cao hơn đáng kể so với một số cầu thủ Việt Nam từng ghi bàn vào lưới Yan Junning, và anh cùng tuổi với Wang Yudong (của tuyển Trung Quốc). So với tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam sắp có nhiều cầu thủ nhập tịch tham gia vòng loại World Cup sắp tới hơn, với số lượng ước tính gấp hai đến ba lần so với tuyển Trung Quốc” – Sohu viết.

Chung Nguyen Do thu hút sự quan tâm từ truyền thông Trung Quốc.

“Sinh ra ở châu Âu với bố mẹ là người Việt Nam, Chung Nguyen Do đủ điều kiện theo quy định của FIFA, nếu anh chọn đại diện cho ĐTQG Việt Nam. Dù chưa sở hữu hộ chiếu Việt Nam nhưng anh có thể dễ dàng nhập tịch và khoác áo tuyển Việt Nam mà không cần nhiều thủ tục phức tạp như các cầu thủ nhập tịch khác.

Sinh năm 2005, Chung Nguyen Do vẫn kịp cho kỳ Olympic tiếp theo. Cầu thủ này từng 57 lần ra sân cho Slavia Sofia và đã tiến bộ qua hệ thống đào tạo trẻ của đội. Ngay cả khi cầu thủ trẻ Wang Yudong của Trung Quốc có chuyển tới châu Âu, anh khả năng cũng không thể đạt số lần ra sân tương tự như Chung Nguyen Do” – trang tin của Trung Quốc nhận định.

Trang Sohu cũng so sánh Chung Nguyen Do với một số tuyển thủ Trung Quốc về giá trị và chất lượng chuyên môn:

“So với Chung Nguyen Do, các cầu thủ Trung Quốc thường được định giá cao hơn. Như Wang Yudong (1,5 triệu euro), Zhu Chenjie (900 ngàn euro), Wei Shihao (850 ngàn euro), Hu Hetao (800 ngàn), Wu Lei (700 ngàn euro). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giá trị của Chung Nguyen Do dựa trên thành tích của anh tại châu Âu, trong khi các cầu thủ khác của Trung Quốc chủ yếu được tính toán dựa trên giá trị của họ tại các giải quốc nội của Trung Quốc, khiến việc so sánh về chất lượng trở nên khập khiễng”.

Chung Nguyen Do khiến trang báo Trung Quốc lo lắng.

Trong phần cuối, trang Sohu bày tỏ sự lo lắng cho tuyển Trung Quốc khi phải cạnh tranh với nhiều đội trong đó có tuyển Việt Nam:

“Hiện tuyển Trung Quốc vẫn chủ yếu gồ các cầu thủ sinh vào những năm 1990, trong khi các đội Đông Nam Á, hay Nhật Bản, Hàn Quốc có xu hướng sở hữu các cầu thủ trẻ hơn, sinh vào những năm 2000. Ngay ở khu vực Đông Nam Á, các đội như Việt Nam, Indonesia, Malaysia cũng nhập tịch quy mô lớn, khiến sức cạnh tranh của tuyển Trung Quốc ngày càng giảm”.