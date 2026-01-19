Báo Trung Quốc lo lắng về trọng tài trước trận gặp U23 Việt Nam

Trọng tài Alexander King sẽ là người điều hành trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc.

Trang Sina phản ánh rằng đội U23 nước này đã phải trải qua những tình huống bị cho là thiếu công bằng từ tổ trọng tài ở vòng bảng. Cụ thể, trong trận đấu với U23 Thái Lan, các quyết định của trọng tài Qatar được cho là gây tranh cãi và suýt chút nữa khiến U23 Trung Quốc thất bại sớm. Điều này khiến họ lo ngại rằng các trọng tài ở giải đấu có thể tiếp tục mắc lỗi trong các trận tới.

Tiếp đó, trang tin này chỉ ra trọng tài người Bahrain thiên vị U23 Uzbekistan ở tứ kết. Sina đưa ra dẫn chứng trọng tài đã bỏ qua nhiều tình huống phạm lỗi của U23 Uzbekistan, thiếu nghiêm khắc trong việc rút thẻ phạt. Sina còn cho rằng trọng tài ngó lơ tình huống U23 Trung Quốc xứng đáng được hưởng một quả phạt đền và rút thẻ vàng khiến trụ cột Yang Haoyu bị treo giò ở bán kết gặp U23 Việt Nam.

Trang báo của Trung Quốc này còn chỉ ra rằng đội tuyển U23 Trung Quốc đang gặp "một số vấn đề" với các trọng tài đến từ Tây Á, khiến kết quả của trận đấu bị ảnh hưởng. Sự không hài lòng này càng được nhắc tới khi U23 Trung Quốc phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh như U23 Việt Nam ở vòng bán kết. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc có thể "thở phào nhẹ nhõm" khi tổ trọng tài bắt chính trận bán kết đến từ Australia.

Trận bán kết thứ hai của giải đấu, giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1, trên sân Prince Abdullah Al-Faisal, tại Jeddah (Saudi Arabia). Trước đó, trận bán kết thứ nhất giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 18h30, trên sân King Abdullah, cũng tại thành phố Jeddah.