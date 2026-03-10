Báo Trung Quốc lại ngỡ ngàng vì Đình Bắc

“Vua phá lưới U23 châu Á đã không ghi bàn trong 13 trận liên tiếp kể từ khi trở lại giải VĐQG Việt Nam”, trang 163 đặt dòng tít cho bài bình luận về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Bài viết của 163 tỏ ra rất bất ngờ với phong độ bết bát của Đình Bắc trong màu áo CLB CAHN, trái ngược với phong độ hủy diệt của anh khi khoác áo U23 Việt Nam đá giải U23 châu Á 2026.

“Sau khi tỏa sáng tại SEA Games và giải U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở lại giải đấu quốc nội nhưng bất ngờ gặp khó khăn trong việc thích nghi. Dù đã thi đấu hơn 1000 phút tại giải VĐQG Việt Nam trong màu áo CLB CAHN, anh vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Sự tương phản rõ rệt về thống kê này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Nguyễn Đình Bắc từng được xem là một trong những phát hiện sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam trong hai năm qua. Những màn trình diễn xuất sắc của anh ở các đội tuyển trẻ quốc gia đã làm dấy lên nhiều kỳ vọng về sự trở lại của anh tại giải vô địch quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế lại đặt ra cho tài năng trẻ này một thử thách khó khăn.

Theo thống kê, Nguyễn Đình Bắc đã thi đấu 13 trận liên tiếp tại giải VĐQG Việt Nam, tích lũy 1004 phút trên sân, nhưng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Đối với một cầu thủ được biết đến như một tiền đạo tài năng, những con số thống kê này quả thực gây ngạc nhiên, thậm chí tạo nên một cảm giác ‘nghịch lý’ mạnh mẽ”.

Trang 163 cho rằng việc Đình Bắc tịt ngòi suốt 13 trận là điều "nghịch lý".

Trong phần tiếp theo, trang 163 cho rằng hiệu suất yếu kém của Đình Bắc ở CLB là điều “khó tin” với nhiều người hâm mộ:

“Nhìn lại sự nghiệp trước đây của Nguyễn Đình Bắc, giai đoạn sa sút này có vẻ đặc biệt mâu thuẫn. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025, cầu thủ trẻ sinh năm 2004 này lại là vũ khí nguy hiểm nhất của đội U23 Việt Nam. Với tốc độ đáng kinh ngạc, khả năng chọn vị trí linh hoạt và những cú sút tự tin, anh liên tục xé toạc hàng phòng ngự đối phương.

Phong độ ấn tượng này tiếp tục được thể hiện tại vòng chung kết Giải vô địch U23 châu Á 2026. Tại giải đấu được tổ chức ở Ả Rập Xê Út, Nguyễn Đình Bắc đã để lại ấn tượng sâu sắc. Mặc dù bị chấn thương và thời gian thi đấu hạn chế, anh vẫn đóng góp hiệu quả 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, giúp Việt Nam giành được vị trí thứ ba lịch sử và đoạt giải Chiếc giày vàng của giải đấu, khẳng định vị thế của anh như một thủ lĩnh tương lai của bóng đá Việt Nam.

Đó là lý do tại sao nhiều người khó tin rằng anh ấy chưa ghi bàn nào trong hơn 1.000 phút thi đấu tại giải vô địch Việt Nam”.

Trang 163 cho rằng việc Đình Bắc trải qua 13 trận liên tiếp tịt ngòi là điều khó tin với nhiều người hâm mộ.

Đáng lưu ý, sau khi nói về hiện trạng của Đình Bắc ở CLB, trang 163 cũng đưa ra bình luận để động viên tiền đạo người Nghệ An. Trang báo Trung Quốc cho rằng Đình Bắc đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình và anh sẽ sớm trở lại.

“Về lâu dài, Nguyễn Đình Bắc vẫn là một cầu thủ có tiềm năng rất lớn. Khả năng di chuyển linh hoạt, thái độ tích cực và quyết tâm trong các pha tranh chấp là những lợi thế vốn có của một tiền đạo xuất sắc. Những phẩm chất này sẽ không biến mất chỉ vì một giai đoạn tịt ngòi tạm thời.

Trong thế giới bóng đá, cơn khát bàn thắng là thử thách mà mọi tiền đạo đều phải trải qua. Ngay cả những tiền đạo hàng đầu thế giới cũng từng trải qua những giai đoạn sa sút tương tự. Thông thường, chỉ cần một bàn thắng là đủ để nhanh chóng lấy lại cảm giác và sự tự tin quen thuộc.

Đối với Nguyễn Đình Bắc, thử thách hiện tại có lẽ là một phần không thể thiếu trong sự phát triển sự nghiệp chuyên nghiệp của anh. Từ một tài năng trẻ đầy triển vọng đang khẳng định tên tuổi ở các giải đấu quốc tế đến việc học cách thích nghi với áp lực khốc liệt và những yêu cầu khắt khe của bóng đá chuyên nghiệp, đây là một sự chuyển mình mà anh phải hoàn thành.

Mùa giải bóng đá Việt Nam vẫn còn dài, nhiều vòng đấu phía trước. Đối với một tiền đạo đã chứng tỏ được khả năng của mình tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á và Giải vô địch U23 châu Á, việc lấy lại phong độ ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian. Người hâm mộ hy vọng anh ấy có thể sớm phá vỡ thế bế tắc và tiếp tục thành công ở đấu trường châu lục sang giải quốc nội”.



