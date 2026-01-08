Báo Trung Quốc dùng từ "thảm họa" nói về giải châu Á: "Liệu U23 Trung Quốc có qua nổi vòng bảng không?"

“Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá châu Á, U23 Trung Quốc đã thua tới 10 trận tại VCK U23 châu Á, nhiều nhất lịch sử giải đấu”, tờ 163.com của Trung Quốc cung cấp thông tin.

Vào tối nay (8/1), U23 Trung Quốc sẽ chơi trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2026. Đối thủ của đội bóng này là U23 Iraq. Ngoài ra, tại bảng D, U23 Trung Quốc sẽ còn chạm trán với U23 Australia (11/1) và U23 Thái Lan (14/1).

Truyền thông Trung Quốc kỳ vọng đội nhà có thể lần đầu vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á với một bảng đấu có tương quan khá cân bằng. Tuy nhiên vẫn có những ý kiến tỏ ra thận trọng.

“Năm nay, U23 Trung Quốc thi đấu dưới sự dẫn dắt của U23 Trung Quốc, cùng với đó sự trở lại của Wang Yudong, Baihelamu và một số thành viên khác. Nhưng liệu họ có thể phá bỏ “lời nguyền” và lần đầu vượt qua vòng bảng hay không thì vẫn còn phải chờ xem sao”, một bài viết khác trên trang 163.com nhận định.

HLV Antonio liệu có thể giúp U23 Trung Quốc lần đầu vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á?

Dẫn chứng cho quan điểm thận trọng của mình, cây bút này chỉ ra thành tích thất vọng của U23 Trung Quốc ở các giải đấu trước:

“Năm nay đánh dấu lần thứ 6 U23 Trung Quốc tham dự VCK U23 châu Á. 5 lần tham dự trước đó có thể được mô tả bằng một từ: "thảm họa"!

Năm 2013, U23 Trung Quốc do HLV Fu Bo dẫn dắt, mang đội hình có cả những tuyển thủ quốc gia như Shi Ke, Liu Binbin, Liao Lisheng , Xu Xin, Li Yuanyi và Xie Pengfei. Tuy nhiên, họ đã thua Uzbekistan 1-2, Ả Rập Xê Út 1-2 và Iraq 0-1, kết thúc ở vị trí cuối bảng với 0 điểm.

Năm 2016, Fu Bo vẫn là huấn luyện viên trưởng. U23 Trung Quốc khi ấy có Zhang Yuning, người hiện tại là đội trưởng tuyển Trung Quốc, nhưng rồi đội lại thua cả 3 trận trước Qatar 1-3, Syria 1-3 và Iran 2-3.

Năm 2018, với lợi thế sân nhà, U23 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV người Italia Madaloni có khởi đầu thuận lợi khi thắng U23 Oman 3-0. Nhưng rồi đội hình gồm những ngôi sao Wei Shihao, Gao Zhunyi, Liu Yang, Zhang Yuning, He Chao, Barton và Yang Liyu sau đó thua Uzbekistan 0-1 và Qatar 1-2. U23 Trung Quốc chỉ xếp thứ 3 tại bảng A và bị loại.

Năm 2020, U23 Trung Quốc có hàng loạt tuyển thủ đang khoác áo ĐTQG như Zhang Yuning, Zhu Chenjie, Jiang Shenglong, Wei Zhen và Huang Zhengyu, đã thua 0-1 trước Hàn Quốc, 0-2 trước Uzbekistan và 0-1 trước Iran, không ghi được bàn thắng nào và đứng cuối bảng.

Năm 2024, Cheng Yaodong tiếp quản vị trí huấn luyện viên. Đội hình U23 Trung Quốc bao gồm Xie Wenneng, Hu Hetao, Tao Qianglong, Baihelamu, Wang Yudong... Kết quả là, U23 Trung Quốc thua 0-1 trước Nhật Bản, 0-2 trước Hàn Quốc và thắng 2-1 trước UAE. Một lần nữa, U23 Trung Quốc thắng trận nhưng vẫn chỉ xếp thứ 3, bị loại ngay sau vòng bảng”.

U22 Trung Quốc từng thua U22 Việt Nam 0-1 tại giải giao hữu hồi tháng 11/2025.

Rõ ràng, kỳ vọng của người hâm mộ Trung Quốc dành cho đội nhà luôn rất cao, nhưng thực tế cho thấy VCK U23 châu Á chưa một lần mang tới niềm vui cho CĐV nước này.

Đó cũng là lý do mặc dù rơi vào bảng đấu không quá nặng, nhưng truyền thông Trung Quốc vẫn tỏ ra thận trọng.