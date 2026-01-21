Báo Trung Quốc: Đây là 'cú tát' cho những ai hoài nghi U23 Trung Quốc

Sau trận bán kết U23 châu Á 2026, Sohu viết bài dài để phân tích lý do U23 Trung Quốc thắng đậm U23 Việt Nam. Trang báo Trung Quốc nhấn mạnh đối thủ đã bị khắc chế hoàn toàn, sau những điều chỉnh từ HLV Puche. Và trong những điều chỉnh đó, bước ngoặt đến từ cách U23 Trung Quốc thay đổi cách tiếp cận trận đấu.

"Trước bán kết, U23 Trung Quốc chỉ ghi một bàn sau 4 trận. Lối chơi của chúng ta gây nên nhiều tranh cãi, bị Dong Fangzhuo chỉ trích thậm tệ. Nhiều người nhận định không thể trông đợi gì ở thế hệ này của bóng đá Trung Quốc. Song, họ không thể ngờ U23 Trung Quốc vừa có chiến thắng mãn nhãn. Đó là cú tát cho những ai hoài nghi U23 Trung Quốc", Sohu viết.

"Trước trận, đối thủ đã quen với một U23 Trung Quốc chơi phòng ngự phản công. Sự điều chỉnh lối chơi của HLV giúp U23 Trung Quốc chơi chủ động hơn, từ đó ngăn cản phong cách tấn công liều lĩnh của U23 Việt Nam. Sự thay đổi chiến thuật từ HLV Puche là dũng cảm, đầy tự tin và mang lại kết quả tuyệt vời", Sohu chia sẻ tiếp.

Báo Trung Quốc chỉ ra một trong những điều chỉnh của HLV Puche là xếp Kuai Jiwen và Xiang Yuwang đá chính. Từ đầu giải, 2 cầu thủ này không thường xuyên đá chính vì U23 Trung Quốc ưu tiên cầu thủ khỏe hơn. Trước U23 Việt Nam, Jiwen và Yuwang có cơ hội khi đội nhà cần tối đa sức mạnh tấn công. Sau đó, quyết định táo bạo tiếp theo của HLV Puche là xếp ngôi sao Wang Yudong ngồi dự bị.

HLV Puche giúp U23 Trung Quốc lần đầu vào chung kết U23 châu Á.

"U23 Trung Quốc đã triển khai đội hình rất khác so với các trận từ đầu giải, khiến U23 Việt Nam bối rối. Điều U23 Trung Quốc hướng tới là kiểm soát thế trận thay vì chơi rình rập phản công. U23 Việt Nam đã đột ngột thay đổi cách chơi từ hiệp một và họ bị dồn vào thế phải phòng ngự", Sohu phân tích tiếp.

Đó là thực tế diễn ra ở trận bán kết, U23 Trung Quốc đã cầm bóng trội hơn, tấn công áp đảo và tung ra tổng số pha dứt điểm gấp đôi U23 Việt Nam. Từ đầu hiệp 2, U23 Trung Quốc sớm mở tỷ số từ phút 47, do đó mở ra thế trận thuận lợi theo đúng ý đồ của họ. Phút 52, Yuwang, một trong những "bài tẩy" của U23 Trung Quốc ghi bàn nhân đôi cách biệt. Đến phút 90+8, ngôi sao của họ, Yudong vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn ấn định tỷ số 3-0.

Khi đối chiếu màn trình diễn của U23 Trung Quốc trước U23 Việt Nam so với vòng bảng, thầy trò HLV Puche lột xác hoàn toàn. U23 Trung Quốc tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 gặp U23 Nhật Bản. Trong khi đó, U23 Việt Nam không thể tái hiện kỳ tích Thường Châu 2018, song hành trình của HLV Kim Sang-sik vẫn đáng được khen ngợi vì đã đánh bại U23 Saudi Arabia và U23 UAE.