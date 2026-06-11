Báo Trung Quốc: “Đáng xấu hổ khi để tuyển Thái Lan cầm hòa 0-0”

Truyền thông Trung Quốc cực kỳ thất vọng sau khi đội nhà bị tuyển Thái Lan cầm chân ngay tại Hàng Châu.

Trang Sohu vừa đăng bài bình luận về trận đấu giao hữu giữa tuyển Trung Quốc gặp Thái Lan (ngày 9/6). Sohu đặt tiêu đề bày tỏ sự thất vọng: “Trận hòa 0-0! Bốn nỗi thất bại lớn của ĐTQG, màn trình diễn của họ khó mà diễn tả được, và sự thể hiện kém cỏi này có thể khiến họ bị HLV Shao Jiayi loại khỏi đội hình”.

Trang Sohu cho rằng việc tung ra tới 24 pha dứt điểm mà không thể có bàn thắng vào lưới Thái Lan, chính là thất bại rất lớn của tuyển Trung Quốc.

“Trận đấu giao hữu giữa tuyển Trung Quốc gặp Thái Lan đã kết thúc với tỷ số 0-0, đây là kết quả đáng xấu hổ với tuyển Trung Quốc. Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội, với 67% và 24 cú sút về phía khung thành, cùng với những thống kê ấn tượng trên giấy tờ, đội tuyển Trung Quốc vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Thái Lan.

Trận hòa này là một phép thử quan trọng, trực tiếp phơi bày phong độ sa sút nghiêm trọng của bốn cầu thủ. Màn trình diễn tổng thể của họ rất đáng thất vọng, cho thấy những điểm yếu của họ. Nếu không thể cải thiện phong độ đủ nhanh, họ rất có thể sẽ bị huấn luyện viên Shao Jiayi loại khỏi đội hình xuất phát vĩnh viễn” – Sohu bình luận.

Truyền thông Trung Quốc thất vọng khi đội nhà bị tuyển Thái Lan cầm chân 0-0.

Sohu tiếp tục chỉ ra những vị trí đã thi đấu kém nhất ở trận đấu vừa qua: “Cầu thủ đầu tiên thể hiện phong độ kém cỏi nghiêm trọng là tiền vệ phòng ngự Huang Jiahui. Là một tiền vệ trẻ đầy triển vọng được đội tuyển quốc gia đào tạo, anh đã chơi trọn 90 phút nhưng lại có màn trình diễn tệ hại.

Mặc dù anh có 4 pha đánh chặn để hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự cơ bản, nhưng những điểm yếu của anh cả trong tấn công lẫn phòng thủ đều rất rõ ràng. Anh để mất bóng tổng cộng 11 lần, thường xuyên mắc lỗi ở vòng tròn giữa sân, tạo cơ hội cho đối thủ. Anh cũng bị vượt qua 4 lần, nhiều nhất trong số các cầu thủ trên sân, khiến hàng tiền vệ gần như không hiệu quả và không tạo ra được bất kỳ rào cản thực sự nào. Điểm số thấp 5.6 sau trận đấu nói lên rất nhiều về màn trình diễn thiếu thuyết phục của anh.

Hai trung vệ đá chính, Zhu Chenjie và Liu Haofan, là những cầu thủ gây thất vọng nhất trong trận đấu, cả hai đều nhận được điểm số 4.7, thấp nhất trận, và nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Là trụ cột của hàng phòng ngự đội tuyển quốc gia, Zhu Chenjie liên tục bỏ lỡ những pha phá bóng và cơ hội đánh đầu quan trọng, thiếu tập trung phòng ngự và liên tục mắc sai lầm trong những thời điểm then chốt.

Màn trình diễn của trung vệ trẻ Liu Haofan đặc biệt gây tranh cãi. Mặc dù anh dẫn đầu đội về chuyền bóng, độ chính xác và những đường chuyền dài, thể hiện khả năng kiểm soát bóng khá tốt, nhưng trách nhiệm cốt lõi của một trung vệ là phòng ngự. Anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi che chắn bóng trong vòng cấm, để đối thủ cướp được bóng và tạo ra cơ hội nguy hiểm, suýt chút nữa dẫn đến bàn thua. Phòng ngự có biên độ sai sót cực kỳ thấp; một sai lầm chết người có thể khiến trận đấu kết thúc. Màn trình diễn phòng ngự kém cỏi của anh đã hoàn toàn che khuất những điểm mạnh về chuyền bóng.

Cuối cùng, cầu thủ dự bị Han Pengfei cũng có màn trình diễn tệ hại. Anh vào sân thay người ở cuối trận, chỉ chơi mười phút, nhưng những điểm yếu của anh đã hoàn toàn bị phơi bày. Trong thời gian ngắn ngủi trên sân, anh thường xuyên mắc lỗi vị trí, những đường chuyền thô ráp và thiếu tổ chức, không giúp được đồng đội củng cố hàng phòng ngự hay đóng góp gì về mặt tấn công hoặc phòng thủ. Kỹ thuật thô ráp và phong độ sa sút của anh rất rõ ràng. Nhiều người hâm mộ thẳng thắn tuyên bố rằng, với phong độ hiện tại, anh hoàn toàn không phù hợp với đội tuyển quốc gia”.

HLV Trung Quốc đứng trước áp lực sau trận hòa của đội nhà.

Trang Sohu còn cho rằng nếu không cải thiện phong độ, những cầu thủ kể trên có thể sẽ bị loại khỏi ĐTQG vĩnh viễn.

“Phải thừa nhận rằng, một trận đấu duy nhất không thể đánh giá đầy đủ khả năng của một cầu thủ, và sự dao động về phong độ là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, màn trình diễn kém cỏi của cả bốn cầu thủ này trong trận đấu vừa qua không phải là ngẫu nhiên, nó đã phơi bày nhiều vấn đề bao gồm phong độ cá nhân, tâm lý thi đấu và những thiếu sót về kỹ thuật.

Đội tuyển quốc gia hiện đang trong quá trình tiếp thu chiến thuật mới của HLV Shao Jiayi, và việc cải tổ đội hình là vô cùng cần thiết. Sự cạnh tranh trong đội ngày càng gay gắt, và thời gian để những cầu thủ đang sa sút phong độ thích nghi đang dần cạn kiệt. Nếu bốn cầu thủ này không thể nhanh chóng khắc phục vấn đề và lấy lại phong độ thi đấu, họ rất có thể sẽ bị loại khỏi đội tuyển quốc gia, bỏ lỡ hoàn toàn các đợt tập huấn và các trận đấu chính thức tiếp theo”.

Trước khi để tuyển Thái Lan cầm hòa 0-0, tuyển Trung Quốc cũng chỉ giành được chiến thắng khá vất vả với tỷ số sát nút 2-1 trước Singapore. Theo truyền thông Trung Quốc, gần như chắc chắn ĐTQG nước này sẽ rút lui khỏi giải FIFA ASEAN Cup khởi tranh tại Đông Nam Á, không lâu sau khi kết thúc giải AFF Cup 2026.



