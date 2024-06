Báo Trung Quốc cho rằng đội nhà phải lo sợ, may mắn vì không thua ngược tuyển Việt Nam

Ở trận mở màn giải giao hữu U19 quốc tế tại Trung Quốc, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hứa Hiền Vinh đã chơi nỗ lực song vẫn để thua đội chủ nhà với tỷ số tối thiểu 0-1. Cầu thủ xuất sắc nhất của U19 Trung Quốc là Wang Yudong là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Sau trận, trang 163 của Trung Quốc cho rằng đội nhà đã may mắn khi không để thua ngược, khi các cầu thủ Trung Quốc xuống sức rõ rệt trong hiệp hai.

"U19 Trung Quốc mới thắng Myanmar 2 trận nhưng đối thủ này rất yếu nên chiến thắng không mang nhiều ý nghĩa. Còn ở giải U19 quốc tế, cả 3 đối thủ của U19 Trung Quốc đều rất mạnh, trong đó U19 Việt Nam vẫn là đội hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á.

Ở trận đầu tiên gặp Việt Nam, U19 Trung Quốc đã thi đấu bằng hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau trong hai hiệp. Nếu như hiệp 1, các cầu thủ Trung Quốc thi đấu tốt và ghi bàn vào lưới Việt Nam thì hiệp hai lại có phần trái ngược.

Có vẻ như vì chơi quá nỗ lực từ hiệp 1 nên trong hiệp hai, đặc biệt là thời điểm sau phút 60, thể lực của các cầu thủ Trung Quốc giảm sút rõ rệt so với các cầu thủ Việt Nam. Đó là lý do khiến U19 Trung Quốc bị dồn ép liên tục ở phần sân nhà. May mắn là sau một số khoảnh khắc đáng lo, U19 Trung Quốc vẫn giữ sạch lưới và bảo toàn được chiến thắng".

U19 Trung Quốc phải rất vất vả mới bảo toàn được chiến thắng 1-0 trước U19 Việt Nam.

Trang China News cũng cho rằng U19 Trung Quốc đã gặp rất nhiều khó khăn trước U19 Việt Nam. Hãng truyền thông này cũng trích lại phát biểu của HLV Djurjevic bên phía Trung Quốc sau trận, thừa nhận đội nhà đã mắc một số sai lầm.

"Chúng tôi đã phạm rất nhiều lỗi không cần thiết trong khu vực phòng ngự. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể trận đấu của chúng tôi. Có rất nhiều cầu thủ trong trận đấu này mà tôi mới gặp gỡ. Đây mới là trận đầu tiên của chúng tôi ở giải này và nó là cơ hội tốt để kiểm tra các cầu thủ. Chúng tôi vẫn cần có nhiều sự điều chỉnh trên sân".

HLV Djurjevic thừa nhận các cầu thủ đội nhà còn mắc một số sai lầm khi thi đấu với U19 Việt Nam.

Cũng ở lượt trận đầu tiên tại giải U19 quốc tế 2024, U19 Hàn Quốc và Uzbekistan đã cầm chân nhau 1-1. Như vậy, chủ nhà U19 Trung Quốc vẫn tạm đứng đầu trong khi U19 Việt Nam tạm đứng cuối.

Theo lịch, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh sẽ gặp U19 Hàn Quốc vào ngày 8/6 sau đó chạm trán Uzbekistan ngày 10/6.