Báo Trung Quốc chê đội nhà: “Có thứ còn đau lòng hơn cả thất bại”

“Đội U17 Trung Quốc đã thua Indonesia với tỷ số 0-1! Có một điều còn đau lòng hơn cả thất bại”, đây là tiêu đề bài bình luận vừa được trang Sina đăng tải sau khi đội nhà thua ở lượt mở màn bảng B giải U17 Đông Nam Á.

Trang Sina tỏ ra bất ngờ khi đội nhà bại trận trước Indonesia, bởi cách đây không lâu, U17 Trug Quốc còn thắng Indonesia ở 2 trận giao hữu với các tỷ số 7-0 và 3-2.

“Đội tuyển U17 Trung Quốc đã phải nhận thất bại 0-1 trước Indonesia, không thể giành được chiến thắng đầu tiên. Thất bại này trái ngược hoàn toàn với cú đúp chiến thắng cách đây không lâu” – Sina viết ngay phần mở đầu.

Sina cũng nhắc lại chiến tích nổi bật của U17 Trung Quốc ở vòng loại: “Năm ngoái, đội tuyển trẻ Trung Quốc này đã thi đấu hết mình ở vòng loại, tiến vào vòng chung kết với thành tích hoàn hảo 5 trận thắng, ghi 42 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Năm nay, họ đang nỗ lực hết sức để giành một suất tham dự World Cup U17.

Đội tuyển quốc gia trẻ tuổi này sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng như Kuang Zhaolei, Wan Xiang, Xie Jin, Shuai Weihao, Zhao Songyuan và Zhang Bolin, và được ca ngợi là "đội tuyển bóng đá U17 quốc gia mạnh nhất trong lịch sử".

Truyền thông Trung Quốc rất thất vọng khi đội nhà thua Indonesia.

Sau khi tường thuật lại diễn biến chính của trận đấu giữa U17 Trung Quốc gặp Indonesia đêm qua, trang Sina bình luận:

“Có một thứ khiến người hâm mộ đau lòng hơn cả thất bại, đó chính là sự tương phản rõ rệt trong màn trình diễn của U17 Trung Quốc ở 2 thời điểm, như thể họ là 2 đội bóng hoàn toàn khác nhau.

Chỉ mới đây thôi, U17 Trung Quốc đã đánh bại Indonesia tới 7-0, nhưng giờ đây họ lại phải chịu thất bại vào phút chót, để mất một trận đấu quan trọng trong cuộc đua giành hai vị trí đầu bảng”.

Trong khi đó, trang Titan Sports của Trung Quốc cũng bình luận bày tỏ sự thất vọng với kết quả của đội nhà:

“Đội tuyển U17 Trung Quốc đã thua do những thiếu sót của chính mình. Suốt trận đấu, họ có tới 19 cú sút, vượt xa con số 6 của đối thủ. Hơn nữa, họ chiếm ưu thế cả về kiểm soát bóng và số cú sút trúng đích. Đội tuyển U17 Trung Quốc được hưởng 13 quả phạt góc, trong khi đối thủ chỉ có 2. Có thể nói rằng nếu đội tuyển U17 Trung Quốc tận dụng được dù chỉ một cơ hội ghi bàn, kết quả cuối cùng có thể đã rất khác.

Nguyên nhân của kết quả này có thể là do các cầu thủ không đủ khả năng chịu đựng áp lực. Trong các trận đấu vòng loại và giao hữu trước đó, đội tuyển U17 quốc gia đã chơi trơn tru và ghi bàn sớm. Tuy nhiên, trong trận đấu này, dưới áp lực phải tạo ra hiệu số bàn thắng bại lớn hơn, đội bóng đã gặp khó khăn trong việc ghi bàn, dẫn đến sự sa sút về tinh thần của các cầu thủ. Hơn nữa, những điều chỉnh đáng kể trong đội hình của huấn luyện viên trưởng cũng dẫn đến nhiều lỗi phối hợp giữa các cầu thủ”.

U17 Trung Quốc có nhiều nguy cơ lỡ hẹn với U17 World CUp.

Hiện U17 Trung Quốc chỉ tạm xếp thứ 3 bảng B, dưới Nhật Bản và Indonesia. Ở lượt trận thứ hai, U17 Trung Quốc sẽ phải chạm trán Nhật Bản, ứng viên nặng ký cho chức vô địch (vào ngày 9/5). Nếu không giành điểm ở lượt đấu này, khả năng thầy trò HLV Bin Ukishima sẽ phải chia tay giấc mơ dự U17 World Cup 2026.

Theo thể thức, các đội lọt vào tứ kết giải U17 châu Á sẽ giành suất dự U17 World Cup 2026.



