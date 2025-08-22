Báo Trung Quốc bất ngờ với cầu thủ Việt kiều, cho rằng bóng đá Việt Nam “vượt mặt” đội nhà

Ngày 22/8, trang 163 của Trung Quốc đã đăng bài viết về Phạm Anh Khôi, một tiền đạo Việt kiều đang sống và thi đấu tại Bỉ. Đây là cầu thủ mới 17 tuổi nhưng vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB Royal Antwerp thuộc giải VĐQG Bỉ.

Trang 163 bày tỏ sự ngạc nhiên: “Phạm Anh Khôi, một cầu thủ sinh ra tại châu Âu và vẫn giữ quốc tịch Việt Nam, có cái tên giống một ca sĩ nổi tiếng, đã ký hợp đồng với đội U23 Royal Antwerp của Bỉ. Sinh năm 2008, cầu thủ trẻ này mới 17 tuổi, cùng tuổi với tuyển thủ U17 Trung Quốc Abibula và Wei Xiangxin, và hơn Kuang Zhaolei, Lu Qizheng, Wan Xiang một tuổi. Điều này cũng có nghĩa là Phạm Anh Khôi đã ghi dấu ấn khi được đôn lên để tham gia giải đấu tại châu Âu.

Royal Antwerp là đội bóng rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Dong Fangzhuo, cựu cầu thủ của Man United từng được cho mượn tại đây…

Điều bất ngờ là cả gia đình của Phạm Anh Khôi đều vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Điều này cho phép Anh Khôi có thể đại diện khoác áo các ĐTQG Việt Nam mà không cần trải qua thủ tục nhập tịch.

Do còn rất trẻ nên Phạm Anh Khôi có thể khoác áo nhiều giải đấu, bao gồm cả giải U23 châu Á với tính chất là vòng loại cho Olympic Los Angeles”.

Báo Trung Quốc bất ngờ khi Anh Khôi ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp tại Bỉ.

Trang 163 cũng đánh giá về một trong những chiến lược để phát triển bóng đá Việt Nam, đồng thời đề cập tới CLB Công an Hà Nội và CLB Nam Định, hai đội bóng thuộc V.League đang sở hữu rất nhiều ngôi sao nhập tịch.

“Sau khi thua các đội nhập tịch như Indonesia hay Malaysia, tuyển Việt Nam bắt đầu quan tâm hơn tới việc chuyển hướng từ đào tạo cầu thủ trẻ sang phát triển các cầu thủ gốc châu Âu.

CLB Công an Hà Nội (cùng bảng với Bắc Kinh Quốc An) đang tham dự AFC Champions League II đã xác nhận có tổng cộng tới 8 cầu thủ nhập tịch, bao gồm cả Nguyễn Xuân Son”.

Trong phần tiếp theo, trang 163 đưa ra bình luận đánh giá rất cao sự phát triển của bóng đá Việt Nam so với bóng đá Trung Quốc:

“Bóng đá Việt Nam đang bỏ lại bóng đá Trung Quốc phía sau. Kể từ khi Wu Shaocong và những người khác rời khỏi các giải đấu châu Âu, rất ít cầu thủ bóng đá quốc gia Trung Quốc thi đấu tại châu Âu. Wang Yudong, người trước đây được đồn đoán sẽ chơi ở La Liga, cuối cùng đã không chuyển đến giải đấu này”.

Anh Khôi là cầu thủ đủ điều kiện khoác áo các đội tuyển trẻ của Việt Nam.

Trở lại với Phạm Anh Khôi, cầu thủ này có sở trường thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm. Anh gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Royal Antwerp từ cấp độ U11 và đã trải qua nhiều năm rèn luyện trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu tại Bỉ.

Do cả gia đình của Anh Khôi đều vẫn giữ quốc tịch Việt Nam nên cầu thủ này hoàn toàn đủ điều kiện để khoác áo các đội tuyển như U19, U20, U23 Việt Nam ở các giải trẻ sắp tới.

Được biết, gia đình của Anh Khôi còn có mối quan hệ quen biết với tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Hai năm trước, Công Phượng khi đang khoác áo Yokohama thậm chí còn liên hệ và gợi ý giới thiệu Anh Khôi cho ban huấn luyện đội U19 Việt Nam, và sau đó là U17 trước thềm giải U17 châu Á 2023.