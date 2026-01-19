Báo Trung Quốc bất ngờ cho rằng U23 Việt Nam được thiên vị trước trận bán kết

Cụ thể, vào sáng 19/1, trang Sohu của Trung Quốc đăng một bài viết đầy bất ngờ với tiêu đề: “Điều này thật bất công! Ban tổ chức Saudi Arabia thiên vị U22 Việt Nam! U22 Trung Quốc gặp nhiều khó khăn tại giải châu Á”.

Trang Sohu cho rằng U23 Việt Nam vốn có lợi thế do được nghỉ nhiều hơn U23 Trung Quốc một ngày trước trận bán kết. Quan trọng hơn, U23 Trung Quốc vừa phải đá trận tứ kết vào khung giờ sớm, và họ là đội thiệt thòi hơn khi phải thi đấu vào thời điểm có nhiệt độ nóng bức.

Trang Sohu viết: “U23 Việt Nam có nhiều hơn một ngày nghỉ so với U23 Trung Quốc. Trận đấu mới nhất gặp Uzbekistan còn bắt đầu lúc 2:30 chiều giờ địa phương (tức 18h30 theo giờ Việt Nam). Thời tiết nóng bức ở Ả Rập Xê Út đã ảnh hưởng đáng kể đến thể lực của các cầu thủ, khiến trận đấu tiếp theo càng trở nên khó khăn hơn.

Chứng kiến điều này, một số cư dân mạng cho rằng ban tổ chức Ả Rập Xê Út rõ ràng đang ưu ái U23 Việt Nam, điều này cực kỳ không công bằng, và cách tổ chức sự kiện của họ khá vô lý. Điều này cũng có nghĩa là U23 Trung Quốc sẽ gặp khó khăn. Có vẻ như việc đánh bại U23 Việt Nam sẽ là một thử thách lớn đối với chúng ta”.

Trang báo Trung Quốc đưa ra bình luận thiếu cơ sở rằng ban tổ chức "thiên vị" U23 Việt Nam trước bán kết.

Sohu tiếp tục viết: “Mặc dù lịch thi đấu không thuận lợi, nhưng các cầu thủ trẻ của U23 Trung Quốc chắc chắn sẽ không lơ là với chính mình. Hy vọng họ có thể thi đấu thoải mái hơn trong những trận đấu sắp tới. Người hâm mộ cũng tin rằng họ có thể tạo ra nhiều bất ngờ hơn nữa cho khán giả ở giai đoạn tiếp theo, phấn đấu để vào chung kết và giành chức vô địch”.

Về cơ bản, việc Sohu cho rằng ban tổ chức “thiên vị” U23 Việt Nam là hoàn toàn không có cơ sở. Lịch thi đấu đã được ban tổ chức công bố từ trước khi giải đấu khởi tranh. Chắc chắn không thể có chuyện chủ nhà Saudi Arabia “ưu ái” U23 Việt Nam.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam gặp Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 18:30 giờ địa phương (tức 22h30 theo giờ Việt Nam). Đây là khung giờ có thể coi là lý tưởng khi thời tiết ở Saudi Arabia đã hạ nhiệt. Hai đội hoàn toàn có thể vào trận với trạng thái tốt nhất.



