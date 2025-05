Báo Trung Quốc: “4 ngoại binh của CLB Việt Nam không đáng nhắc tới, không khó để chúng ta đánh bại họ”

Chỉ còn 2 ngày nữa, CLB nữ TP.HCM sẽ chạm trán CLB Wuhan Jiangda ở trận bán kết Cúp C1 nữ châu Á. Đáng lưu ý, đây là cuộc chiến giữa hai đội đều nắm giữ cột mốc 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia, và truyền thông Trung Quốc đã gọi đây là bán kết “đỉnh cao châu Á”.

Tuy nhiên, đêm 18/5, hãng truyền thông 163 của Việt Nam lại đăng bài bình luận với quan điểm đầy bất ngờ. Bài viết này đánh giá thấp 4 ngoại binh của CLB TP.HCM và cho rằng Wuhan Jiangda sẽ không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng ở trận đấu tại Vũ Hán vào chiều 21/5 tới.

Trang 163 cho rằng mục đích chính của CLB nữ TP.HCM khi tăng cường các ngoại binh, là nhằm hướng tới thành tích ở Cúp C1 nữ châu Á với những bản hợp đồng ngắn hạn. Tuy nhiên, có tới 4 trong số 6 ngoại binh này đều không được trang 163 đánh giá cao.

Trang đánh giá thấp 4 ngoại binh của CLB nữ TP.HCM.

“Không có cuộc chuyển nhượng dài hạn nào của CLB nữ TP.HCM với các ngoại binh. Tất cả những ngoại binh mà họ ký hợp đồng đều là những hợp đồng ngắn hạn và mục đích duy nhất của họ là chơi tốt ở AFC Champions League.

Việc CLB nữ TP.HCM bất ngờ lọt vào tứ kết rõ ràng đã tiếp thêm động lực cho đội bóng, giúp họ có thêm nhiều tham vọng ở Cúp C1 nữ châu Á. Việc vào bán kết cũng giúp họ, vốn có nguồn lực tài chính hạn chế, nhận được khoản tài trợ 10 tỷ đồng (khoảng 2,8 triệu tệ). Với sự hỗ trợ về chính sách và nguồn lực tài chính, họ có đủ tự tin để tăng cường ngoại binh. Lần này, CLB nữ TP.HCM mang tổng cộng 5 ngoại binh sang Vũ Hán để tham dự trận bán kết.

Có thể thấy ở vòng tứ kết, CLB nữ TP.HCM có 4 ngoại binh gồm trung vệ Goodwill, 2 tiền vệ Ashley Tonthat và Chelsea Lê, tiền đạo Sabrina Marie. Ashley Tonthat và Chelsea Lê là cầu thủ người Mỹ gốc Việt. Lần này ở Vũ Hán, đội có thêm 2 cầu thủ nước ngoài mới gồm Maria Jamila người Pakistan và cầu thủ người Mỹ gốc Nhật Yoshida Sakura. Ban đầu, có 6 cầu thủ nước ngoài, nhưng Chelsea Le vắng mặt vì lý do cá nhân.

Như vậy, ở trận bán kết với Wuhan Jiangda, chúng ta sẽ chứng kiến CLB nữ TP.HCM với 5 ngoại binh. Chúng tôi đã xem trận đấu của họ ở tứ kết với Abu Dhabi. Bốn ngoại binh đó không đáng nhắc tới. Sức mạnh của những cầu thủ đó không đủ để gây ra mối đe dọa cho Wuhan Jiangda” – trang 163 bình luận.

Đánh giá thấp 4 ngoại binh cũ, song 163 lại khá dè chừng khi đề cập tới 2 ngoại binh mới của CLB nữ TP.HCM:

“Chúng ta nên nhắc tới 2 ngoại binh mới. Trước hết, chúng ta không nên đánh giá thấp cầu thủ người Pakistan Maria Jamila. Cô lf cầu thủ được đào tạo trong hệ thống của Mỹ. Lần này, cô ấy là cầu thủ được cho mượn tạm thời.

Cuối cùng là cầu thủ người Mỹ gốc Nhật Sakura Yoshida, 24 tuổi, cần được giới thiệu đặc biệt. Cô sẽ là ngoại binh mạnh nhất trong đội hình CLB nữ TP.HCM. Cầu thủ này từng chơi ở Mỹ và sau đó cũng chuyển qua thi đấu ở Nhật Bản”.

Trang 163 cho rằng Sakura Yoshida là ngoại binh mạnh nhất của CLB nữ TP.HCM.

Trong phần cuối bài viết, trang 163 đánh giá rằng dù CLB nữ TP.HCM có 5 ngoại binh nhưng cán cân chênh lệch vẫn hoàn toàn nghiêng về phía Wuhan Jiangda. 163 cũng dự đoán đội chủ nhà sẽ giành chiến thắng để vào chung kết tại Cúp C1 nữ châu Á.

“Tuy nhiên, so với các cầu thủ ngoại của CLB nữ TP.HCM thì đội Wuhan Jiangda vẫn còn khoảng cách đáng kể về sức mạnh và danh tiếng. Do đó, ngay cả khi có 5 cầu thủ ngoại cùng xuất hiện trên sân cùng lúc, thì vẫn còn là câu hỏi về mức độ ảnh hưởng mà họ có thể tạo ra. Đặc biệt, sau khi các cầu thủ ngoại này về đội, họ không có cơ hội tham dự các giải quốc nội. Do đó, không khó để Wuhan Jiangda đánh bại đối thủ, chỉ cần đội chủ nhà chơi đúng trình độ của mình”.

CLB nữ TP.HCM đã sang Vũ Hán từ rạng sáng 18/5. Trận bán kết gặp Wuhan Jiangda sẽ diễn ra chiều 21/5. Đội thắng sẽ tranh chức vô địch với đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Incheon Red Angels (Hàn Quốc) gặp Melbourne City (Australia).