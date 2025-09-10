Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á?

Ở lượt cuối bảng D vòng loại giải U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc và Australia đã cầm hoà nhau 0-0 sau 90 phút đầy tẻ nhạt. Kết quả hoà là vừa đủ để cả 2 đội cùng dắt tay nhau vào VCK.

Nhìn lại danh sách các đội nhì bảng thì nếu giả sử U23 Trung Quốc thua dù chỉ với cách biệt 1 bàn, họ cũng sẽ bị loại.

Trang 163 của Trung Quốc vừa có bài viết về trận đấu của đội nhà với tiêu đề: “Tỷ số hòa 0-0 đã giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK U23 châu Á! Cả hai đội chỉ có một cú sút trúng đích trong suốt trận đấu”.

Trong bài viết này, tác giả đã đặt nghi vấn về công tác trọng tài, khi cho rằng các vị vua áo đen đã bỏ qua ít nhất 2 tình huống mà cầu thủ Australia đáng lẽ phải nhận thẻ vàng.

“Phút 31, hậu vệ Keely Adamson của đội tuyển Úc đã sút bóng vào khung thành U23 Trung Quốc dù bóng đã ra ngoài biên. Trọng tài đã trao đổi với cầu thủ này nhưng lại không rút thẻ!

Sau đó, vào phút thứ 40, U23 Trung Quốc thực hiện một đường chuyền dài, Vương Vũ Đông đang tích cực chạy chỗ thì bất ngờ bị cầu thủ đối phương cố tình phạm lỗi, nhưng trọng tài không nói gì!”.

Hai tình huống mà trang 163 cho rằng trọng tài đã bỏ qua thẻ phạt cho các cầu thủ Australia.

Sau đó, trang 163 cho rằng các cầu thủ Australia đã không thi đấu hết sức và điều này trực tiếp “trợ giúp” cho U23 Trung Quốc giành vé dự giải châu Á.

“Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0, một màn trình diễn khá tẻ nhạt giữa hai đội. U23 Trung Quốc đã duy trì được đà tấn công trong 45 phút đầu tiên. Úc, với thế chủ động trong tay, không cần phải chiến đấu quá sức. Tôi thấy một số người hâm mộ nói đùa: Họ đã làm rất tốt!..

Cuối trận, U23 Trung Quốc tiếp tục phòng ngự. Trong khi đó, các tiền vệ và hậu vệ Australia hầu như chỉ chuyền bóng về để giết thời gian. Hai bên đã đạt được sự thấu hiểu trong im lặng!”.

Cầu thủ Australia chuyền bên phần sân nhà để câu giờ.

Trang 163 tiếp tục bình luận: “Theo thống kê sau trận đấu, chỉ U23 Úc có một cú sút trúng đích trong toàn bộ trận đấu. U23 Úc, vốn đã thi đấu khá dè dặt, đã giành được ưu thế và dễ dàng kết thúc trận đấu. Có thể nói, tất cả mọi người đều vui mừng!”.

Tỷ số hoà là đủ để 2 đội cùng vào VCK.

Hiện tại, vòng loại giải U23 châu Á 2026 sẽ chính thức khép lại. U23 Trung Quốc đi tiếp vào VCK với tư cách là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á có 2 đại diện đoạt vé gồm U23 Việt Nam và Thái Lan.