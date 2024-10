Bão Trà Mi đổ bộ, trận Đà Nẵng đấu Hải Phòng bị hoãn

Căn cứ theo công diện số 06/CĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng hôm 26/10, Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia (VPF) rời lịch thi đấu giữa Đà Nẵng và Hải Phòng tại vòng 5 V.League. Trận đấu hoãn từ ngày 27/10 sang ngày 28/10.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, tại Đà Nẵng gió đã mạnh dần lên cấp 6-7. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6 nên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa vừa tới mưa rất to. VPF để bào đảm an toàn cho cầu thủ và ban huấn luyện 2 đội nên quyết định lùi lịch thi đấu xuống 1 ngày.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Hải Phòng sẽ lùi lịch thi đấu xuống 18h ngày 28/10, chậm 1 ngày so với lịch ban đầu.

VPF yêu cầu 2 đội đảm bảo đầy đủ công tác chuẩn bị, tổ chức trận đấu và tiếp tục theo dõi, liên lạc, báo cáo cập nhật thông tin kịp thời về ban tổ chức giải những vấn đề phát sinh. 2 trận đấu còn lại trong tối 27/10 là Hà Nội vs Hà Tĩnh và Bình Định vs Sông Lam Nghệ An diễn ra bình thường.

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Hải Phòng được đánh giá là trận cầu tâm điểm của vòng 5 V.League, bởi cả 2 đội hiện đứng ở 2 vị trí áp chót bảng xếp hạng. Đà Nẵng và Hải Phòng cũng nằm trong nhóm 3 đội chưa thắng trận nào tại V.League 2024-25, bên cạnh Sông Lam Nghệ An. Xếp hạng khá thấp, song đội thắng trong cặp đấu này sẽ vươn lên vị trí thứ 8, tạm bỏ xa nhóm "cầm đèn đỏ" 3 điểm.