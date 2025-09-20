Báo Thái Lan tung tin về Bích Tuyền, thực hư chuyện dự SEA Games thế nào?

Ngày 19/9, đại diện Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã thông báo rằng danh sách VĐV dự SEA Games 33 vẫn chưa được chốt. Vì vậy, thông tin về việc tay đập Bích Tuyền bị loại khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là không chính xác. Sự kiện SEA Games 33 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 20 tháng 12 năm 2025 tại Thái Lan, và đội bóng chuyền nữ Việt Nam đang được chú ý với tư cách là đối thủ mạnh nhất của đội tuyển Thái Lan.

Trước đó, tháng 8 vừa qua, Bích Tuyền đã quyết định rút lui khỏi đội tuyển quốc gia và không tham dự Giải vô địch bóng chuyền thế giới 2025 tại Thái Lan. Cô đã chỉ trích các quy định mới của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), cho rằng chúng thiếu minh bạch và công bằng, đồng thời không tôn trọng VĐV.

Chưa có chuyện Bích Tuyền bị loại khỏi SEA Games 2025.

Theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao, việc đăng ký danh sách cuối cùng VĐV dự SEA Games sẽ được thực hiện một tháng trước ngày khai mạc, tức là vào khoảng tháng 11 năm 2025. Hiện tại, nhiều đội tuyển quốc gia vẫn đang trong quá trình rà soát nhân sự và chưa có quyết định cuối cùng nào.

Trong khi đó, mới đây một tờ báo Thái Lan, Thailand News Agency lại khẳng định rằng Ban tổ chức SEA Games 33 đã chốt danh sách đăng ký thi đấu từ ngày 15/9 và không có tên Bích Tuyền. Điều này khiến đại diện Cục Thể dục thể thao Việt Nam phải lên tiếng.

Nhưng cũng chưa biết chắc chắn Bích Tuyền có dự SEA Games 2025 hay không!

Về vấn đề kiểm tra giới tính tại SEA Games 33, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao cho biết chưa có văn bản chính thức yêu cầu điều này. Tuy nhiên, FIVB có quyền thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên đối với VĐV nếu có nghi ngờ.

Chủ đề kiểm tra giới tính trong thể thao tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi và là một vấn đề nhạy cảm. Những kỷ luật khắt khe trong quy định có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và sự nghiệp của các VĐV.

Sự việc Bích Tuyền thu hút sự quan tâm không chỉ từ người hâm mộ Việt Nam mà còn từ cộng đồng thể thao của các quốc gia lân cận như Thái Lan và Indonesia, với nhiều ý kiến tranh luận xung quanh ai sẽ là người thay thế cô trong đội tuyển.