Tờ Khaosod viết: “Hiệp 1 bắt đầu với việc đội chủ nhà Nam Định FC nắm quyền kiểm soát thế trận. Họ chơi áp đảo khiến Ratchaburi phải lùi đội hình về phòng ngự. CLB Thái Lan chờ đợi phản công nhưng không thể tạo cơ hội ghi bàn trước hệ thống vững chãi của đối phương. Đến phút thứ 35, người hâm mộ đội chủ nhà đã reo hò khi Caio Cesar đưa bóng vào lưới, giúp Nam Định FC dẫn trước Ratchaburi FC 1-0.

Hiệp 2 chứng kiến thế trận vượt trội hơn thế với liên tiếp 2 bàn trong vẻn vẹn 15 phút đầu hiệp. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Ratchaburi FC, mang về cho đội bóng Việt Nam 3 điểm trong khi CLB Thái Lan ra về tay trắng”.

Đúng như ấn phẩm xứ chùa vàng nhận xét, Nam Định đã áp đảo đối thủ với sự xuất sắc của dàn cầu thủ ngoại gồm Percy Tau, Caio Cesar hay Brenner… Với 10 "lính đánh thuê" trong đội hình xuất phát, Nam Định không khó khăn áp đặt thế trận trước Ratchaburi với chỉ 6 ngoại binh.

Ngay cả các cầu thủ nội của họ cũng không có chất lượng cao ngoài Jonathan Khemdee thường xuyên khoác áo đội tuyển quốc gia. Với 13 lần bị hãm thành, gồm 7 lần bóng đi trúng đích (gấp hơn 3 lần số pha dứt điểm mà Ratchaburi tạo ra) thì rõ ràng, kết quả thua 1-3 vẫn còn là may mắn với đại diện Thái Lan . Thất bại này khiến Ratchaburi gặp bất lợi ở cuộc đua tiến vào vòng trong vì bảng đấu của họ còn có Gamba Osaka mạnh vượt trội.

Tờ Matichon miêu tả màn thể hiện của CLB nhà bằng từ "thất vọng". Ấn phẩm này viết: "Ratchaburi đã không thể nào phản kháng trước sức ép từ Nam Định. Ratchaburi FC đã để thua 1-3 trước Nam Định trong trận mở màn chiến dịch Cúp C2, một khởi đầu đáng thất vọng", Matichon viết.

Tờ Siamsport cũng nêu bật sức ép từ ĐKVĐ LPBank V.League 1. Ấn phẩm này nhận xét: "Trận đấu bắt đầu khi đội chủ nhà Nam Định FC tấn công nhiều hơn và kiểm soát bóng nhiều hơn. Tới phút 35, họ đã cụ thể hóa sức ép. Hiệp hai bắt đầu ở phút 52 khi Brenner ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trước khi tiếp tục ghi thêm một bàn nữa, nâng tỷ số lên 3-0 cho Nam Định FC. Ratchaburi chỉ kịp ghi bàn danh dự trước khi trắng tay rời Việt Nam".