Báo Thái Lan ngỡ ngàng: “Tuyển Việt Nam đã có chiến thắng ngoạn mục, khủng khiếp”

Truyền thông Thái Lan không khỏi sửng sốt với cách mà tuyển Việt Nam đã hạ gục Indonesia.

Được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng tuyển Việt Nam đã thi đấu một trận “để đời” để đại thắng Indonesia 3-0 ngay trên sân của đối thủ. Chiến thắng này nằm ngoài dự đoán của rất nhiều chuyên gia, cũng như người hâm mộ.

Truyền thông Thái Lan cũng ngỡ ngàng với chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trang Siamsport đặt tiêu đề: “Việt Nam đã đánh bại Indonesia với tỷ số 3-0 để vươn lên dẫn đầu bảng A tại Cúp ASEAN 2026”.

Siamsport ca ngợi màn trình diễn của tuyển Việt Nam: “Nhà đương kim vô địch Việt Nam, biệt danh "Những ngôi sao vàng", đã không phụ lòng kỳ vọng khi đánh bại Indonesia 3-0 trên sân khách. Chiến thắng này nâng tổng điểm của họ lên 7 điểm sau 3 trận, đưa họ lên dẫn đầu bảng A tại vòng bảng Giải vô địch ASEAN 2026”.

Trang Siamsport tiếp tục tường thuật lại những diễn biến trận đấu, trong đó ấn tượng với những màn thắng cực kỳ sắc bén của tuyển Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sự bất lực của Indonesia.

Truyền thông Thái Lan ngỡ ngàng với chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, trang Daily News của Thái Lan đặt dòng tít: “Tuyển Việt Nam đã đánh bại Indonesia một cách khủng khiếp ngay trên sân của đối phương”.

“Tuyển Việt Nam, với biệt danh "Những ngôi sao vàng", đã đánh bại Indonesia, với biệt danh "Garuda", với tỷ số 3-0 trong khuôn khổ bảng A của Cúp ASEAN Hyundai 2026 tại Sân vận động Pakansari vào ngày 3 tháng 8 năm 2026.

Indonesia đã thắng hai trận liên tiếp, trong khi Việt Nam, sau khi đánh bại Timor-Leste với tỷ số 7-0, đã bất ngờ hòa 0-0 trên sân nhà trước Singapore.

Trong trận đấu này, nhà đương kim vô địch Việt Nam đã có màn trình diễn ngoạn mục, giành chiến thắng 3-0 với các bàn thắng của Nguyễn Văn Vi ở phút thứ 6, Nguyễn Hải Long ở phút thứ 14 và Nguyễn Xuân Sơn ở phút thứ 71. Tỷ số chung cuộc là chiến thắng 3-0 trên sân khách của Việt Nam”.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV tại Thái Lan cũng tỏ ra bất ngờ với chiến thắng của tuyển Việt Nam. Một số CĐV trên diễn đàn Pantip (Thái Lan) lo lắng với kịch bản đội nhà sẽ phải gặp tuyển Việt Nam ở các vòng đấu knock-out.

Mạng xã hội Thái Lan cũng trầm trồ với chiến thắng của tuyển Việt Nam.

Với chiến thắng cực kỳ ấn tượng, tuyển Việt Nam coi như chắc chắn tiến vào bán kết, có cơ hội quá lớn để đứng ngôi đầu bảng trước vòng sau. Lượt cuối, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ phải gặp Campuchia, đội đã chắc chắn bị loại.

Ngược lại, Indonesia đối diện với nguy cơ bị loại sớm ngay sau vòng bảng. Họ sẽ phải gặp Singapore lượt cuối. Indonesia sẽ buộc phải thắng còn Singapore chỉ cần hoà là sẽ đi tiếp. Điều đáng lo nhất với đội bóng xứ Vạn đảo lúc này không chỉ là điểm số và thứ bậc trên BXH mà còn là áp lực tâm lý, sức ép cực lớn về mặt tinh thần sau trận thảm bại trước tuyển Việt Nam.

Với tuyển Việt Nam, chiến thắng cực kỳ ấn tượng đã chứng minh bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Toàn đội đã bùng nổ đúng vào thời điểm chịu nhiều áp lực sau trận hoà Singapore. Cách mà toàn đội giành chiến thắng cũng tạo cú hích tinh thần, giúp toàn đội thêm phần tự tin dù gặp bất cứ đối thủ nào tại bán kết, dù là Thái Lan hay Malaysia. Đây cũng sẽ là cơ sở để toàn đội hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương ở đấu trường AFF Cup.



