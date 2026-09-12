Báo Thái Lan ngao ngán về sự kém cỏi của các tiền đạo nội

Từng được xem là thế lực hàng đầu Đông Nam Á ở vị trí tiền đạo, Thái Lan đang đối mặt với bài toán đáng lo khi các chân sút nội ngày càng khó cạnh tranh suất đá chính. Truyền thông xứ chùa vàng cho rằng sự hiện diện ngày càng lớn của ngoại binh tại Thai League có thể là nguyên nhân khiến hàng công đội tuyển Thái Lan hụt hơi so với Việt Nam.

Đình Bắc là vua phá lưới tại ASEAN Cup 2026.

Bóng đá Thái Lan từng nổi tiếng với khả năng sản sinh những tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, vị thế ấy đang có dấu hiệu lung lay khi các chân sút nội ngày càng ít cơ hội thể hiện tại giải vô địch quốc gia, trong khi các CLB lại ưu tiên sử dụng ngoại binh trên hàng công. Theo Siam Sport, ở vòng đấu mở màn Thai-League 1, chỉ 73 cầu thủ nội được đá chính trong tổng số 176 cầu thủ thuộc 16 CLB. Đáng chú ý, nhiều đội bóng sử dụng số lượng ngoại binh rất lớn trong đội hình xuất phát.

Tình trạng này đặc biệt đáng lo ở vị trí tiền đạo. Khi các CLB thường xuyên trao suất đá chính cho những chân sút ngoại, cầu thủ Thái Lan mất đi môi trường thi đấu ổn định để tích lũy kinh nghiệm và cải thiện khả năng săn bàn. Về lâu dài, điều đó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung tiền đạo cho đội tuyển quốc gia.

Trong quá khứ, Thái Lan từng sở hữu hàng loạt chân sút khiến bóng đá Đông Nam Á phải nể phục như Kiatisak Senamuang, Natipong Sritong-in hay Worawut Srimaka. Sau đó, Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn tiếp tục duy trì truyền thống ấy với những thành tích nổi bật tại ASEAN Cup.

Nhưng thế hệ hiện tại chưa thể tạo ra sự kế thừa tương xứng. Những cái tên như Supachai Chaided, Teerasak Poeiphimai hay Suphanat Mueanta từng được kỳ vọng sẽ trở thành những cây săn bàn chủ lực, song phong độ vẫn chưa đủ ổn định để tạo ra bước đột phá. Thái Lan thậm chí phải đặt hy vọng vào những cầu thủ có gốc gác nước ngoài như Patrik Gustavsson hay Jude Soonsup-Bell.

Trái ngược với câu chuyện của Thái Lan, bóng đá Việt Nam đang cho thấy tín hiệu tích cực hơn ở vị trí tiền đạo. Thành công của Tiến Linh tại ASEAN Cup 2022 được tiếp nối bởi Đình Bắc, người giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn thắng. Sự khác biệt còn được thể hiện qua hiệu suất của hai đội tuyển tại ASEAN Cup 2026. Việt Nam ghi tới 21 bàn, nhiều hơn đáng kể so với con số 16 của Thái Lan.

Theo Siam Sport, việc Thai-League 1 cho phép các CLB sử dụng tới 7 ngoại binh cùng lúc đang khiến cầu thủ nội ngày càng khó cạnh tranh vị trí. Khi các đội bóng ưu tiên ngoại binh để nâng cao sức mạnh, những tiền đạo Thái Lan lại càng ít cơ hội thi đấu thường xuyên.

Đây là bài toán không dễ giải quyết trong ngày một ngày hai. Nếu cầu thủ nội không được trao đủ cơ hội ở cấp CLB, đội tuyển Thái Lan sẽ khó có thể duy trì nguồn tiền đạo chất lượng cao. Trong khi đó, Việt Nam đang bắt đầu hưởng thành quả từ việc những chân sút nội được thi đấu và phát triển thường xuyên.