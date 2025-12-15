Báo Thái Lan: Mất Bích Tuyền còn Thanh Thuý, bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn mạnh

Trước thềm trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 2025, truyền thông Thái Lan đã dành nhiều phân tích cho cuộc đối đầu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam, coi đây là trận đấu mang ý nghĩa kiểm chứng vị thế của nhà vô địch 16 lần trong khu vực. Chuyên gia phân tích bóng chuyền của tờ báo này cho rằng đội tuyển Việt Nam vẫn rất mạnh kể cả khi không có Nguyễn Thị Bích Tuyền.

" Đội tuyển Việt Nam không có tay ghi điểm chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền, người đã ghi 45 điểm trong trận đấu trước. Dù vậy, họ vẫn còn Trần Thị Thanh Thuý, người vừa trở lại với phong độ xuất sắc ", Thairath nhận định.

Tờ báo này cho biết Thái Lan sẽ bước vào trận chung kết với một đội tuyển giàu kinh nghiệm với phong độ ổn định. Đội bóng xứ chùa vàng đang xếp hạng 18 thế giới, sở hữu nhiều trụ cột từng chinh chiến ở các giải đấu quốc tế như đội trưởng Chatchu-on Moksri, Ajcharaporn Kongyot, Sasipaporn Janthawisut và Pimpichaya Kokram. Tại SEA Games 2025 , tuyển Thái Lan đã toàn thắng các trận để tiến vào chung kết mà chưa để thua set nào.

Tờ báo Thái đặc biệt nhấn mạnh phong độ ấn tượng của Sasipaporn Janthawisut, người được cho là có tiến bộ rõ rệt sau thời gian thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Phong độ của cô rất xuất sắc khi là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Thái Lan trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia ở bán kết. Bên cạnh đó, Pimpichaya Kokram tiếp tục được xem là mũi tấn công đáng gờm với những pha đập bóng uy lực cùng các quả giao bóng xoáy có độ khó cao.

Chung kết bóng chuyền nữ với Việt Nam sẽ là phép thử kiểm chứng vị thế của Thái Lan. (Nguồn: Thairath)

Ở chiều ngược lại, truyền thông Thái Lan cũng thừa nhận sự tiến bộ mạnh mẽ của tuyển Việt Nam. Dù chỉ xếp hạng 28 thế giới, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang gây ấn tượng tại SEA Games 2025 khi toàn thắng 4 trận để góp mặt ở chung kết. Báo Thairath cũng nhắc lại chiến thắng lịch sử 3-2 của Việt Nam trước Thái Lan tại SEA V.League 2025 chặng 2 - trận thua đầu tiên của bóng chuyền nữ Thái Lan trước Việt Nam.

Tuy nhiên, theo phân tích, cơ hội của Việt Nam ở trận chung kết lần này bị ảnh hưởng đáng kể do sự vắng bóng của chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền - người từng ghi tới 45 điểm trong chiến thắng lịch sử kể trên. Dẫu vậy, truyền thông Thái Lan vẫn dành sự dè chừng cho Trần Thị Thanh Thúy (biệt danh 4T), tay đập giàu kinh nghiệm đang dần lấy lại phong độ và tiếp tục là đầu tàu của đội tuyển Việt Nam.

Theo đánh giá của truyền thông Thái Lan, đội chủ nhà vẫn chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Việt Nam. Dẫu vậy, thất bại tại SEA V.League được xem là lời cảnh báo rằng khoảng cách giữa hai đội đang dần thu hẹp, buộc Thái Lan phải bước vào trận chung kết với sự thận trọng cao độ.

Tờ báo của nước chủ nhà nhận định trận chung kết SEA Games 2025 không chỉ là cuộc cạnh tranh huy chương vàng, mà còn là bài kiểm tra quan trọng để khẳng định liệu Thái Lan có thể duy trì vị thế thống trị lâu năm, hay Việt Nam đã thực sự vươn lên trở thành đối trọng mới của bóng chuyền nữ Đông Nam Á.

Trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 2025 giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 15/12 tại nhà thi đấu Indoor Stadium Huamark.