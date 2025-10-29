Báo Thái Lan: “LĐBĐ Thái Lan đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam”

Liên quan tới sự cố nhầm quốc kỳ Việt Nam trong lễ bốc thăm giải futsal U19 Đông Nam Á, hãng truyền thông The Thaiger của Thái Lan đăng bài viết có tiêu đề: “Tóm tắt vụ việc: LĐBĐ Thái Lan đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng sai quốc kỳ Việt Nam. Tin tức mới nhất là họ phải đưa ra lời xin lỗi”.

“Một lỗi nghiêm trọng đã xảy ra trong buổi phát sóng trực tiếp lễ bốc thăm Giải vô địch Futsal U19 Đông Nam Á 2025 vào ngày 28 tháng 10 năm 2025. Nước chủ nhà Thái Lan đã vô tình hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam bằng quốc kỳ Trung Quốc trong buổi phát song trực tiếp qua các kênh trực tuyến của Liên đoàn.

Sự cố này đã gây ra sự bất bình rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn tới Liên đoàn bóng đá ASEAN (AFF) yêu cầu làm rõ sự việc.

Mới đây nhất, vào tối ngày 28/10, LĐBĐ Thái Lan đã chính thức gửi lời xin lỗi tới LĐBĐ Việt Nam (VFF), khẳng định sai sót này không phải là cố ý hay liên quan đến bất kỳ sự thiếu tôn trọng nào” - The Thaiger viết.

Trang truyền thông Thái Lan đánh giá đây là sự cố nghiêm trọng.

The Thaiger cũng trích lại thông điệp xin lỗi từ phía Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Nualphan Lamsam (Madam Pang) cũng như ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phụ trách Futsal và Bóng đá bãi biển.

Trong chiều nay (29/10), Tổng thư ký AFF Winston Lee và đoàn công tác của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã có mặt tại trụ sở VFF để làm việc cùng lãnh đạo VFF.

Trước đó, trong văn bản gửi AFF, VFF nêu rõ quan điểm sự cố nghiêm trọng này có thể gây hậu quả ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam và tác động tiêu cực đối với tinh thần đoàn kết của cộng đồng ASEAN.

VFF yêu cầu AFF làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, đồng thời đảm bảo có các biện pháp chặt chẽ nhằm ngăn chặn việc tái diễn những sai sót tương tự trong các sự kiện sắp tới.

VFF tin tưởng rằng AFF cũng nhận thức rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này và sẽ xử lý với tinh thần trách nhiệm, sự thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất.