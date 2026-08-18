Báo Thái Lan khen đội nhà vượt kỳ vọng: 'Tuyển Việt Nam phải chột dạ'

Thai Rath cho rằng phong độ vượt kỳ vọng của Thái Lan có thể khiến đội tuyển Việt Nam phải dè chừng nếu hai đội chạm trán ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Sau chiến thắng 2-0 của Việt Nam trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 , báo Thái Lan cho rằng màn trình diễn vượt kỳ vọng của đội nhà có thể khiến đội tuyển Việt Nam phải chột dạ nếu hai đội gặp nhau ở trận chung kết.

“Có những ý kiến cho rằng ‘Voi chiến’ vẫn chưa gặp đối thủ thực sự mạnh như Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam khi chứng kiến chúng ta thi đấu như thế này có lẽ cũng phải chột dạ, bởi Thái Lan đang thể hiện tốt hơn kỳ vọng” , báo Thairath nhận định.

Truyền thông Thái Lan đánh giá cao quyết định nhân sự của HLV Anthony Hudson trong chiến thắng 3-1 trước Singapore ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Ở trận cuối vòng bảng gặp Myanmar, nhà cầm quân người Anh chủ động cho Teerasak Poeiphimai, Seksan Ratree, Kakana Khamyok và Yotsakorn Burapha nghỉ thi đấu. Cả bốn đều đã nhận thẻ vàng và có nguy cơ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ.

Báo Thái Lan cho rằng Việt Nam sẽ phải dè chừng Thái Lan nếu chạm trán nhau ở vòng chung kết ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Thai Rath)

Đến trận bán kết lượt đi với Singapore , HLV Hudson đưa cả 4 trở lại đội hình xuất phát và quyết định này nhanh chóng phát huy hiệu quả. Teerasak ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo, trong khi Seksan đóng góp một bàn cùng một đường kiến tạo và được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Thai Rath thừa nhận lối chơi của đội tuyển nước này trước Singapore không thực sự đẹp mắt. “Voi chiến” chỉ kiểm soát bóng 27%, thậm chí con số trong hiệp hai cũng chỉ đạt 29%. Tuy nhiên, tờ báo cho rằng kết quả mới là yếu tố quan trọng nhất trong một trận đấu loại trực tiếp.

“Đôi khi bóng đá không nhất thiết lúc nào cũng phải đẹp. Tỷ số khi trận đấu kết thúc mới quan trọng hơn” , Thai Rath bình luận.

Tờ báo cũng nhắc lại việc Singapore từng đánh bại Thái Lan 3-1 trên sân nhà ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2012 để nhấn mạnh rằng những chuyến làm khách trước “Đảo quốc Sư tử” chưa bao giờ dễ dàng. Vì vậy, chiến thắng 3-1 lần này được đánh giá là kết quả đáng khích lệ với thầy trò HLV Hudson.

Sau 5 trận tại ASEAN Cup 2026, Thái Lan ghi 13 bàn và mới để thủng lưới một lần. Thai Rath cho rằng đây là thống kê đáng ghi nhận, đồng thời phản bác quan điểm cho rằng “Voi chiến” chưa thực sự được kiểm chứng do chưa gặp đối thủ mạnh như Việt Nam.

Bên cạnh kết quả, Thai Rath đặc biệt nhấn mạnh sức trẻ trong đội hình Thái Lan. Trong số các cầu thủ đá chính trước Singapore, có tới 7 người từ 23 tuổi trở xuống, gồm Teerasak, Seksan, Kakana, Yotsakorn, Chaiyapol, Ussama và Waris.

“Đây chính là thế hệ ‘Voi chiến’ mới, những người sẽ là tương lai của đội tuyển. Chúng ta đã được chứng kiến tiềm năng của các cầu thủ này và tới thời điểm hiện tại, có thể nói họ đã “vượt qua bài kiểm tra” ở cấp độ bóng đá Đông Nam Á” , Thai Rath nhận xét.

Chiến thắng 3-1 trên sân Singapore giúp Thái Lan nắm lợi thế lớn trước trận bán kết lượt về diễn ra ngày 18/8 tại sân vận động Rajamangala. Thai Rath nhận định đội nhà khó để tuột tấm vé vào chung kết.

Ở nhánh đấu còn lại, Việt Nam cũng chiếm ưu thế sau khi đánh bại Malaysia 2-0 trên sân khách ở trận bán kết lượt đi. Nếu bảo vệ được lợi thế trong trận lượt về tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành quyền vào chung kết và có khả năng tái ngộ đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan trong cuộc đua vô địch ASEAN Cup 2026.