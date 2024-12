Báo Thái Lan: “Hồ Tấn Tài đã phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm nhưng VAR lại gây tranh cãi”

“Giấc mơ của “Những chú sư tử” đã tan thành mây khỏi khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup” – đây là tiêu đề bài viết vừa được trang Footboom của Thái Lan đăng tải sáng 27/12.

Trang báo Thái Lan tiếc cho tuyển Singapore và cho rằng việc VAR và trọng tài chính gây tranh cãi là lý do mang tính then chốt giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Hãng truyền thông xứ Chùa Vàng cũng đưa ra quan điểm rằng Hồ Tấn Tài đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong cấm nhưng tuyển Việt Nam lại thoát penalty.

“Những chú sư tử đã phải nhận thất bại đáng tiếc trong trận đấu dịp Boxing Day (Ngày tặng quà) khi để thua tuyển Việt Nam 0-2 ở trận bán kết lượt đi.

May mắn đã không đứng về phía tuyển Singapore. Trận đấu này diễn ra rất kịch tính, với nhiều pha can thiệp từ VAR. Việc VAR gây tranh cãi đóng vai trò then chốt. Sau khi bị phía tuyển Việt Nam gây áp lực không ngừng, lời kêu gọi hưởng phạt đền của Singapore phút 80 đã bị cả VAR lẫn trọng tài chính người Hàn Quốc Kim Woo-sung từ chối, dù rằng Hồ Thần Tài đã phạm lỗi với Faris Ramli trong vòng cấm.

Đội trưởng Singapore Haris Haroun không bình luận gì thêm về tình huống này, nhưng anh bày tỏ cảm giác rằng đội của mình đã phải chịu phán quyết bất công và đáng lẽ phải được hưởng phạt đền”.

Trang báo của Thái Lan cho rằng VAR và trọng tài đóng vai trò then chốt giúp tuyển Việt Nam thắng Singapore.

Trong khi đó, trang Thaiger của Thái Lan lại cho rằng tuyển Việt Nam thi đấu tốt hơn và giành chiến thắng xứng đáng trước Singapore. Trang web này đua ra bình luận:

“Màn thể hiện tổng thể trên sân đã cho thấy tuyển Việt Nam là đội thể hiện phong độ mạnh mẽ hơn. Họ đã tạo ra áp lực rất lớn và đánh bại Singapore đầy kịch tính ở cuối trận với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Tiến Linh và Xuân Son. Chiến thắng này giúp tuyển Việt Nam nắm lợi thế rất lớn trước khi hai đội bước vào trận lượt về”.

Tờ báo Thairath của Thái Lan cũng cho rằng tỷ số 2-0 đã phản ánh đúng cục diện trận đấu, cũng như trình độ nhỉnh hơn của tuyển Việt Nam so với Singapore.

“Tuyển Việt Nam đã dồn ép và kết liễu Singapore ngay trên sân khách.

Trong hiệp 1, Singapore tấn công nhưng không có độ sắc nét. Nửa đầu của hiệp 2, Singapore cũng tấn công nhiều hơn, cầm bóng lên tới 70% nhưng vấn đề của họ là thiếu độ sắc nét trong khâu dứt điểm. Ngược lại, tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự nguy hiểm hơn với những pha dồn ép của mình” – Thairath bình luận bên cạnh việc thuật lại những diễn biến chính của trận đấu.

Thairath và Thaiger lại cho rằng tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Singapore.

Với chiến thắng 2-0, tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn trước khi hai đội tái ngộ ở lượt về trên sân Việt Trì tối 29/12 tới. Chỉ cần hòa hoặc không thua với cách biệt 2 bàn trở lên, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vào chung kết, đối đầu đội thắng trong cặp bán kết giữa Thái Lan và Philippines.