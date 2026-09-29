Báo Thái Lan hồ hởi, thi nhau “mở hội” khi đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam

Truyền thông Thái Lan tỏ rõ sự phấn khích khi đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup.

Với quyết tâm cao độ và với lực lượng mạnh nhất, tuyển Thái Lan đã thành công khi “đòi nợ” tuyển Việt Nam bằng cách giành chiến thắng 2-0 ở lượt trận quyết định tại FIFA ASEAN Cup. Chiến thắng thuyết phục giúp “Voi chiến” sở hữu tấm vé vào chung kết của giải đấu.

Truyền thông Thái Lan đồng loạt nhấn mạnh chiến thắng 2-0 trước Việt Nam không chỉ giúp “Voi chiến” giành ngôi đầu bảng B mà còn là màn phục thù sau những thất bại liên tiếp trước đối thủ ở các cuộc đối đầu gần đây.

Sau trận, trang Daily News của Thái Lan đăng bài viết có tiêu đề: “Đội tuyển "Voi chiến" đánh bại tuyển Việt Nam để tiến vào chung kết FIFA ASEAN Cup. Bài viết này tỏ rõ sự hân hoan với chiến thắng của đội nhà.

Tờ báo này nhắc lại rằng trong 4 lần đối đầu gần nhất trước trận đấu, Thái Lan không có được chiến thắng trước Việt Nam. Vì thế, chiến thắng 2-0 tại Indonesia được xem như màn đáp trả sau chuỗi kết quả không thuận lợi đó.

"Những chú voi chiến" đã phục thù thành công thất bại trước đó, đánh bại Việt Nam 2-0 để tiến vào chung kết FIFA ASEAN Cup.

Trong bốn trận gần nhất, Thái Lan chưa thắng, hòa một lần và Việt Nam thắng hai lần, bao gồm cả chiến thắng gần đây nhất tại Cúp ASEAN 2026…” – Daily News viết.

Truyền thông Thái Lan rất vui mừng khi đội nhà "phục thù" thành công trước tuyển Việt Nam.

Sau khi thuật lại những diễn biến của trận đấu, Daily News cho rằng tuyển Thái Lan đã thể hiện phong độ xuất sắc với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, xứng đáng vào chung kết tại FIFA ASEAN Cup.

Trang Siamsport của Thái Lan lại đặt tiêu đề: “Đội tuyển quốc gia Thái Lan đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0, giành vị trí nhất bảng và tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026”.

Siamsport cũng tranh thủ tán dương đội nhà: “Đội tuyển quốc gia Thái Lan đã thể hiện phong độ mạnh mẽ, đánh bại Việt Nam 2-0 để giành trọn 6 điểm, đứng đầu bảng B và đảm bảo suất vào chung kết ASEAN Cup 2026”.

Theo phần tường thuật những diễn biến trận đấu từ Siamsport, Thái Lan là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và nếu không có sự xuất sắc của Lê Giang, “Voi chiến” có thể đã giành một chiến thắng đậm hơn.

Một hãng truyền thông khác, Matichon, cũng dành sự chú ý cho hai khoảnh khắc quyết định trận đấu. Tờ báo này mô tả Thái Lan đã “đè bẹp” Việt Nam 2-0, qua đó có hai chiến thắng liên tiếp tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sarach đưa Thái Lan vượt lên từ phút thứ 10, trong khi Chaiyaphon ấn định tỷ số ở phút 90+3.

Trong khi đó, trang Sanook ở xứ Chùa Vàng cũng nhấn mạnh Thái Lan đã kiểm soát được trận đấu và tạo ra lợi thế từ rất sớm. Bàn thắng của Sarach đến ngay phút thứ 10, trước khi Chaiyaphon kết thúc trận đấu bằng bàn thắng ở thời gian bù giờ.

Chiến thắng 2-0 cũng giúp Thái Lan giải quyết hoàn toàn bài toán bảng B. “Voi chiến” có 6 điểm sau hai trận, chắc chắn đứng đầu bảng và trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Việt Nam hiện có 3 điểm và sẽ phải cạnh tranh vị trí còn lại.

Với truyền thông Thái Lan, đây vì thế không đơn thuần là một trận thắng. Đó là chiến thắng trước đối thủ mà họ đã không thể đánh bại trong nhiều lần gặp gần đây, đồng thời giúp Thái Lan hoàn thành sớm mục tiêu quan trọng nhất ở vòng bảng.