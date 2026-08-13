Báo Thái Lan gợi lại 2 nỗi đau lớn, cảnh báo đội nhà trước kình địch Singapore

Singapore đang bị đánh giá thấp hơn tuyển Thái Lan nhưng trong quá khứ, Voi chiến từng 2 lần ngã rất đau trước đối thủ này.

Trước thềm Bán kết AFF Cup 2026, Siam Sport thừa nhận tuyển Thái Lan đang sở hữu những lợi thế rõ rệt so với Singapore. Sau vòng bảng, "Voi chiến" toàn thắng cả 4 trận, ghi 10 bàn và chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng. Trong khi đó, Singapore chỉ đứng nhì bảng A với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đội bóng của HLV Gavin Lee phải rất nỗ lực mới giành được tấm vé vào bán kết.

Những con số ấy khiến cán cân trước trận lượt đi trên sân Jalan Besar nghiêng về phía Thái Lan. Tuy nhiên, Siam Sport cho rằng đội khách không được phép chủ quan, bởi Singapore từng nhiều lần khiến người Thái phải trả giá trong những trận đấu quan trọng.

"Voi chiến" đặc biệt có lý do để cảnh giác khi nhìn lại hai thất bại đau đớn trước Singapore ở các trận Chung kết AFF Cup năm 2006 và 2012.

"Những người hâm mộ bóng đá kỳ cựu có lẽ vẫn còn nhớ rõ nỗi đau của các trận Chung kết năm 2006 và 2012. Vào những ngày đó, chúng ta kiểm soát bóng vượt trội và tấn công không ngừng nghỉ suốt trận đấu. Nhưng cuối cùng, chính Singapore mới là đội tận dụng được một vài cơ hội để ghi bàn và giành chức vô địch trong cả hai lần tham dự" - Siam Sport viết.

Bóng đá Thái Lan và Singapore có nhiều duyên nợ. Gần nhất 2 đội gặp nhau tại AFF Cup là bảng A năm 2024. Khi đó Thái Lan đã thắng Singapore 4-2.

Hai thất bại trong quá khứ được Siam Sport nhắc lại như một lời cảnh báo trước chuyến làm khách lần này. Theo tờ báo Thái Lan, Singapore là kiểu đối thủ có thể chơi vượt xa những gì người ta dự đoán khi bước vào những trận đấu lớn.

"Nếu nhìn lại những trận đấu quan trọng giữa hai đội trong quá khứ, chúng ta sẽ thấy rằng đã có nhiều lần Singapore thi đấu tốt hơn nhiều người mong đợi. Trong nhiều trận đấu lớn, Singapore thường nâng cao trình độ thi đấu vượt xa dự đoán của nhiều người".

Không chỉ ký ức quá khứ khiến Thái Lan phải dè chừng. Siam Sport còn lưu ý về sức nóng tại Jalan Besar, nơi Singapore sẽ có sự hậu thuẫn rất lớn từ khán giả nhà. Theo bài viết, vé trận đấu đã gần như được bán hết ngay lập tức. Sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các khán đài được dự báo sẽ tạo thêm áp lực cho Thái Lan ngay từ những phút đầu tiên.

Ở góc độ nhân sự, Siam Sport cũng dành sự chú ý cho một số cầu thủ Singapore mà người hâm mộ Thái Lan vốn không xa lạ. Ilhan Fandi đang có 3 bàn thắng tại giải, bên cạnh Raihan Stewart, Harris Stewart, Song Ui-yong và Chawan An-noor.

Dù vậy, Siam Sport không cho rằng Thái Lan cần phải bước vào trận bán kết với tâm thế sợ hãi. Tờ báo vẫn đánh giá đội bóng của HLV Anthony Hudson sở hữu tiềm năng tổng thể tốt hơn.

"Điều này không có nghĩa là Thái Lan kém hơn, hay chúng ta nên quá lo lắng. Tiềm năng tổng thể của chúng ta vượt trội hơn; đó là một sự thật không thể phủ nhận".

Vấn đề nằm ở chỗ Thái Lan cần biến ưu thế trên giấy thành lợi thế thực tế trên sân. Đặc biệt trong trận lượt đi trên đất Singapore, Siam Sport cho rằng sự tỉnh táo có thể quan trọng hơn việc tìm kiếm một chiến thắng cách biệt.

"Tuy nhiên, ở trận lượt đi, diễn ra trên sân khách, chìa khóa có thể không phải là việc lao vào tấn công để giành chiến thắng quyết định, mà là sự chính xác trong lối chơi, khả năng xử lý áp lực và không bỏ qua cả những chi tiết nhỏ nhất".

Sau khi dễ dàng vượt qua vòng bảng, Thái Lan sẽ bước vào bài kiểm tra thực sự đầu tiên trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Siam Sport cho rằng trận bán kết mới là thời điểm "Voi chiến" phải chứng minh bản lĩnh của một ứng viên vô địch.

"Trong bốn trận đấu gần đây nhất, đội tuyển quốc gia Thái Lan đã tập trung vào việc giành kết quả tốt, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu của huấn luyện viên Anthony Hudson. Tuy nhiên, thử thách thực sự để trở thành nhà vô địch sắp bắt đầu vào thứ Bảy này lúc 8 giờ tối".

Trận bán kết lượt đi giữa Singapore và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h ngày 15/8 trên sân Jalan Besar. Đây cũng là cơ hội để Singapore tiếp tục viết thêm một chương đáng nhớ trong lịch sử đối đầu với "Voi chiến", trong khi Thái Lan phải chứng minh rằng những nỗi đau năm 2006 và 2012 chỉ còn là ký ức.