Báo Thái Lan ghi nhớ trận thua U22 Việt Nam, không quên vụ ăn gian ở SEA Games

Tờ Siam Sport mới đây đã bầu chọn ra 10 sự kiện nổi bật của thể thao Thái Lan trong năm 2025. Trong đó có các sự kiện liên quan nhiều tới SEA Games 33 mà Thái Lan là chủ nhà. Đáng chú ý, rất nhiều vụ việc đáng buồn của thể thao Thái Lan trong năm qua được Siam Sport nhắc tới, trong khi những sự kiện tích cực thì có quá ít.

Tờ Siam Sport xếp sự kiện bóng đá Thái Lan trắng tay HCV tại SEA Games 33 đứng ở hạng 3: “SEA Games 33 trở thành giải đấu đầy cảm xúc với người hâm mộ Thái Lan khi cả bóng đá và futsal đều không giành được HCV, dù thi đấu trên sân nhà”.

“Đội tuyển bóng đá nam U23 Thái Lan lỡ HCV đầy tiếc nuối sau khi để U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng 3-2 trong hiệp phụ, dù đã dẫn trước 2-0 và chỉ giành HCB. Đội tuyển nữ Thái Lan thua Philippines trên chấm luân lưu ở bán kết, trước khi thắng Indonesia 2-0 để giành HCĐ. Ở futsal – từng là niềm hy vọng lớn, đội nam thua Indonesia 1-6 trong trận tranh HCV, còn đội nữ thua luân lưu Indonesia ở bán kết rồi giành HCĐ sau chiến thắng 5-0 trước Philippines” , Siam Sport viết.

Bóng đá Thái Lan thất bại toàn diện ở SEA Games 33

“Kết quả này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong khu vực và là tín hiệu để bóng đá Thái Lan nhìn lại, xây dựng nền tảng và phát triển nghiêm túc hơn trong dài hạn”, tờ báo của Thái Lan thừa nhận.

Đứng ở vị trí thứ 4 là sự kiện game thủ Thái Lan Naphat Warasin gian lận ở trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 15/12 và sau đó bị đuổi khỏi SEA Games 33: “SEA Games 33 không chỉ có những câu chuyện thành công mà còn để lại một bài học lớn cho eSports Thái Lan. Ở nội dung ROV đồng đội nữ, ban tổ chức phát hiện vận động viên đội tuyển Thái Lan “Tokyogurl” (Naphat Warasin) sử dụng phần mềm của bên thứ ba không được phép, dẫn đến việc bị truất quyền thi đấu ngay lập tức”, tờ báo của Thái Lan viết.

Tờ Siam Sport nhấn mạnh: “Sau đó, ông Santith Lothong – Chủ tịch Hiệp hội Thể thao eSports Thái Lan – đã nhận trách nhiệm bằng quyết định rút toàn bộ đội ROV nữ khỏi giải để bảo vệ tiêu chuẩn thi đấu và hình ảnh quốc gia, dù điều này khiến 4 VĐV còn lại mất cơ hội tranh huy chương. Hiệp hội khẳng định sẽ xử lý vụ việc một cách cẩn trọng, nghiêm túc, coi đây là bài học nhằm nâng cao tiêu chuẩn, kỷ luật và tính minh bạch của eSports Thái Lan trong tương lai”.

Naphat Warasin đã gian lận ở môn eSports tại SEA Games 33

Việc SEA Games 33 mắc nhiều sai lầm trong công tác tổ chức cũng được Siam Sport đưa vào danh sách và xếp ở vị trí thứ 9. Tờ báo xứ chùa vàng viết: “Kỳ SEA Games gần nhất vẫn vấp phải nhiều ý kiến phản hồi từ người hâm mộ, đặc biệt liên quan đến tổng thể lễ khai mạc – bế mạc, các chi tiết kỹ thuật, cũng như công tác điều hành, tổ chức thi đấu hằng ngày. Những vấn đề này trở thành chủ đề được bàn luận xuyên suốt giải đấu”.

“Những phản ánh đó được xem là “bài học quan trọng” đối với thể thao Thái Lan, nhằm nâng cao tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện thể thao khu vực trong tương lai, tương xứng với tiềm lực và kỳ vọng của người hâm mộ”, Siam Sport viết.

Trong Top 10 sự kiện thể thao Thái Lan trong năm 2025 do Siam Sport bầu chọn còn có sự kiện cầu mây Thái Lan mất vị trí số 1 thế giới sau thất bại tại giải cầu mây World Cup 2024 và Asian Cup 2025. Siam Sport xếp sự kiện này ở vị trí thứ 10 và cũng nhắc luôn thất bại của cầu mây nam Thái Lan trước cầu mây Việt Nam ở nội dung regu (đội 3 người), khiến chủ nhà SEA Games 33 chỉ có tấm HCĐ.

Cầu mây Thái Lan thất bại trước Việt Nam ở SEA Games 33

Bên cạnh đó, Siam Sport cũng nhắc việc bi sắt Thái Lan bị liên đoàn thế giới dọa cấm và xếp sự kiện này ở vị trí thứ7: “Khoảng hai tháng trước khi SEA Games 33 khởi tranh, làng thể thao Thái Lan chấn động bởi vụ việc Liên đoàn Bi sắt và Bowling thế giới (WPBF), dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Claude Azema, gửi công văn tới Ủy ban Olympic Thái Lan, tuyên bố sẽ không công nhận môn bi sắt tại SEA Games nếu vẫn có sự can thiệp trái phép trong công tác quản lý. Các VĐV tham dự có nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế trong 2 năm”.

“Nguyên nhân xuất phát từ việc cựu Chủ tịch Liên đoàn Bi sắt Thái Lan – người đã bị WPBF cấm vì vấn đề đạo đức – vẫn tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ. Sự việc buộc Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách thể thao, ông Thammanat Prompao, phải trực tiếp vào cuộc giải quyết. Cuối cùng, cựu Chủ tịch chấp nhận tuyên bố rút lui, WPBF mới gỡ bỏ lệnh cấm, cho phép bi sắt được thi đấu bình thường tại SEA Games”, tờ Siam Sport viết.

Tờ Siam Sport còn nhắc tới việc cựu võ sĩ boxing Thái Lan Amnat Ruenroeng, người từng vô địch IBF và HCĐ giải World Championships 2007 nghiện rượu, say xỉn, ẩu đả trong một cửa hàng tiện lợi tại tỉnh Chonburi trong năm nay. Vụ việc này được xếp ở vị trí thứ 6.

Ngoài ra, Siam Sport xếp sự kiện đoàn thể thao Campuchia rút khỏi SEA Games 33 ở vị trí thứ 8. Đây là biến cố chưa từng có trong lịch sử đại hội, khiến công tác tổ chức bị xáo trộn. Sự kiện HLV Masatada Ishii bị LĐBĐ Thái Lan sa thải đứng thứ hai và việc VĐV điền kinh Thái Lan Puripol Boonson chạy 100 m dưới 10 giây tại SEA Games 33 xếp thứ 5.

Sự kiện đội bóng trường làng Thái Lan, Monthong Witaya khuấy đảo bóng đá học đường và tạo cơn sốt cả nước được Siam Sport xếp ở vị trí số 1 trong danh sách.