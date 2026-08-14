Báo Thái Lan dự đoán sốc trận Việt Nam vs Malaysia, hãy chờ câu trả lời từ thầy trò HLV Kim Sang-sik!

Tờ Krian Buriram gây chú ý khi dự đoán Malaysia vượt qua Việt Nam với tổng tỷ số 4-2 ở bán kết ASEAN Cup 2026, dù nhiều yếu tố lịch sử đang nghiêng về đội bóng áo đỏ.

Một kịch bản đầy bất ngờ vừa được truyền thông Thái Lan đưa ra trước thềm bán kết ASEAN Cup 2026. Theo trang Krian Buriram, đội tuyển Việt Nam sẽ không thể giành quyền vào chung kết sau khi để Malaysia vượt qua với tổng tỷ số 4-2 qua hai lượt trận.

Nhận định này lập tức gây chú ý bởi Việt Nam đang sở hữu thành tích đối đầu rất tích cực trước Malaysia. Tuy nhiên, Krian Buriram cho rằng những con số trong quá khứ chưa chắc đủ để bảo đảm cho thầy trò HLV Kim Sang-sik một tấm vé đi tiếp, nhất là khi Malaysia có nhiều lợi thế đáng kể ở thời điểm hiện tại.

Theo dự đoán của truyền thông Thái Lan, Malaysia sẽ tạo ra khoảng cách đáng kể ngay trong trận bán kết lượt đi trên sân Kuala Lumpur vào ngày 16/8. Đội chủ nhà được dự đoán giành chiến thắng 2-0, qua đó đẩy Việt Nam vào tình thế cực kỳ khó khăn trước trận lượt về tại Mỹ Đình ngày 19/8.

Kịch bản sau đó tiếp tục khiến người hâm mộ Việt Nam lo lắng. Krian Buriram cho rằng dù được chơi trên sân nhà, Việt Nam chỉ có thể hòa Malaysia 2-2. Kết quả này đồng nghĩa Malaysia thắng chung cuộc 4-2 và giành quyền vào chung kết.

Malaysia được đánh giá cao nhờ hàng công giàu sức mạnh

Điểm đáng chú ý trong phân tích của Krian Buriram nằm ở cách trang tin này đánh giá sự khác biệt giữa hai đội.

Theo truyền thông Thái Lan, Malaysia đang sở hữu hàng công có tốc độ, thể lực và khả năng tạo đột biến đáng nể. Sự góp mặt của nhiều cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài được xem là một trong những yếu tố giúp đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe trở nên khó lường hơn.

Đây cũng được xem là mối đe dọa lớn đối với Việt Nam, đặc biệt trong những tình huống chuyển trạng thái. Malaysia có thể tận dụng tốc độ của các cầu thủ tấn công để khai thác khoảng trống phía sau hàng tiền vệ hoặc gây sức ép trực diện lên hàng phòng ngự.

Trong khi đó, Krian Buriram đặc biệt nhấn mạnh đến sự thiếu vắng của trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Việc một trong những nhân tố giàu kinh nghiệm nhất ở tuyến dưới không thể góp mặt vì chấn thương khiến bài toán phòng ngự của Việt Nam trở nên phức tạp hơn.

Sự vắng mặt này không đồng nghĩa hàng thủ Việt Nam chắc chắn suy yếu, nhưng rõ ràng HLV Kim Sang-sik sẽ phải tính toán lại cách bố trí nhân sự cũng như phương án chống những tình huống tấn công trực diện của đối thủ.

Malaysia chắc chắn hiểu rằng một trong những cách tốt nhất để tạo lợi thế ở lượt đi là gây sức ép từ sớm. Nếu ghi được bàn thắng, đội chủ nhà có thể buộc Việt Nam phải đẩy cao đội hình, qua đó tạo ra thêm khoảng trống cho các cầu thủ tấn công khai thác. Đó chính là kịch bản mà truyền thông Thái Lan đang đặt niềm tin.

Lịch sử đứng về phía Việt Nam, nhưng bán kết lại là câu chuyện khác

Nếu chỉ nhìn vào thành tích đối đầu, dự đoán của Krian Buriram rõ ràng đi ngược với xu hướng trong nhiều năm qua.

Việt Nam đã giành chiến thắng ở 9 trong 10 lần chạm trán Malaysia gần nhất. Thành tích này cho thấy đội bóng áo đỏ thường chiếm ưu thế khi đối đầu "Hổ Mã Lai", đặc biệt trong những trận đấu chính thức. Thế nhưng, bóng đá không phải lúc nào cũng vận hành theo logic của những con số.

Bản thân lịch sử bán kết giữa hai đội cũng đem đến những ký ức không vui cho bóng đá Việt Nam. Malaysia từng khiến Việt Nam dừng bước ở vòng đấu này trong quá khứ. Vì thế, việc hai đội tái ngộ tại bán kết ASEAN Cup 2026 càng khiến cuộc đối đầu trở nên đặc biệt.

Malaysia cũng có lý do để tin vào khả năng tạo bất ngờ. Họ được thi đấu trên sân nhà ở lượt đi, trong khi Việt Nam phải đối diện với sức ép lớn ngay từ trận đấu đầu tiên. Nếu giành được lợi thế trước khi sang Hà Nội, Malaysia có thể bước vào trận lượt về với tâm thế hoàn toàn khác.

Ngược lại, Việt Nam hiểu rằng không được phép để trận lượt đi vượt khỏi tầm kiểm soát. Một thất bại với cách biệt lớn trên sân khách sẽ khiến nhiệm vụ tại Mỹ Đình trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Khi đó, đội tuyển Việt Nam không chỉ phải thắng mà còn phải tính toán về cách biệt bàn thắng để đảo ngược cục diện. Đó có lẽ cũng là lý do Krian Buriram đặt niềm tin vào Malaysia trong dự đoán của mình.

Góc nhìn từ Malaysia lại thận trọng hơn

Điều thú vị là nhận định khá mạnh mẽ của truyền thông Thái Lan lại không hoàn toàn tương đồng với những phát biểu từ phía Malaysia. HLV Tan Cheng Hoe cùng truyền thông nước này vẫn dành sự tôn trọng đáng kể cho Việt Nam. Thay vì xem Malaysia là đội bóng nắm lợi thế rõ ràng, nhiều ý kiến tại Malaysia vẫn đánh giá thầy trò HLV Kim Sang-sik là đối thủ rất khó bị đánh bại.

Sự thận trọng đó xuất phát từ chính thành tích đối đầu giữa hai đội. Việt Nam đã nhiều lần khiến Malaysia gặp khó khăn trong những cuộc đối đầu gần đây. Vì vậy, việc phải chạm trán Việt Nam ở bán kết không phải nhiệm vụ dễ dàng đối với "Hổ Mã Lai", bất chấp lợi thế sân nhà trong trận lượt đi.

Đây cũng là nghịch lý đáng chú ý trước cuộc đại chiến. Trong khi một trang tin Thái Lan mạnh dạn dự đoán Malaysia thắng Việt Nam với tổng tỷ số 4-2, chính những người đang ở phía Malaysia lại không tỏ ra quá tự tin. Điều đó cho thấy cán cân trước bán kết vẫn chưa thực sự nghiêng hẳn về một phía.

Thăm dò ý kiến Dự đoán kết quả trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026: Malaysia vs Việt Nam Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Malaysia thắng 2 đội hòa nhau Việt Nam thắng

Mỹ Đình có thể trở thành điểm tựa quyết định

Nếu kịch bản của Krian Buriram xảy ra, trận lượt về tại Mỹ Đình sẽ trở thành thử thách cực lớn đối với Việt Nam. Tuy nhiên, sân nhà cũng chính là cơ sở để đội tuyển Việt Nam hy vọng tạo ra màn lội ngược dòng. Với sự cổ vũ của đông đảo khán giả, thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể chủ động hơn về thế trận và gia tăng sức ép lên Malaysia.

Điều quan trọng là Việt Nam phải giữ được hy vọng sau trận lượt đi. Nếu không để Malaysia tạo ra cách biệt quá lớn tại Kuala Lumpur, cơ hội vẫn còn nguyên ở Mỹ Đình. Hai bàn thắng mà Krian Buriram dự đoán Việt Nam ghi được trong trận lượt về cũng cho thấy ngay cả truyền thông Thái Lan cũng thừa nhận đội bóng áo đỏ có khả năng tạo ra sức ép đáng kể trên sân nhà.

Tất nhiên, đó chỉ là một dự đoán. Trận bán kết sẽ được quyết định bởi những diễn biến thực tế trên sân, từ khả năng tổ chức phòng ngự, hiệu quả của hàng công cho đến cách hai HLV ứng phó với từng thời điểm của trận đấu.

Với Việt Nam, nhiệm vụ trước mắt không phải chứng minh rằng những dự đoán từ bên ngoài là sai, mà là tạo ra lợi thế đủ tốt ở lượt đi trước khi trở về Mỹ Đình.

Malaysia mở bán vé, chờ sân Kuala Lumpur tiếp lửa

Trong lúc các đội chuẩn bị chuyên môn, công tác tổ chức trận bán kết lượt đi tại Malaysia cũng đã được triển khai. Liên đoàn Bóng đá Malaysia bắt đầu mở bán vé từ sáng 11/8 cho trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 16/8 trên sân vận động Kuala Lumpur.

Mức giá được công bố gồm 100 RM (khoảng 640.000 đồng), 70 RM (khoảng 448.000 đồng) và 50 RM (khoảng 320.000 đồng). Vé dành cho trẻ em dưới 12 tuổi có mức giá đặc biệt 5 RM (khoảng 32.000 đồng).

Một sân vận động được phủ kín khán giả sẽ tạo thêm áp lực cho đội tuyển Việt Nam, nhưng đồng thời cũng mang đến cơ hội để các cầu thủ thể hiện bản lĩnh. Trong một trận bán kết, yếu tố tâm lý đôi khi quan trọng không kém chiến thuật.

Kịch bản mà Krian Buriram đưa ra vì thế có thể xem như một lời cảnh báo đối với Việt Nam hơn là một kết luận về kết quả cuối cùng.

Malaysia có những điểm mạnh để Việt Nam phải dè chừng, đặc biệt ở khả năng tấn công và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có lịch sử đối đầu ủng hộ, kinh nghiệm tại các giải đấu khu vực và đặc biệt là trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

90 phút tại Kuala Lumpur sẽ là câu trả lời đầu tiên cho dự đoán gây sốc của truyền thông Thái Lan. Còn việc Malaysia có thực sự tạo được cách biệt 2 bàn hay không sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào màn trình diễn của hai đội, thay vì những con số được viết trên giấy.