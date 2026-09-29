Báo Thái Lan choáng ngợp trước phong độ của tuyển Việt Nam

Trang Siam Sport nhắc lại chuỗi 27 trận bất bại của tuyển Việt Nam để chứng minh "Các chiến binh sao vàng" đang thể hiện phong độ thuyết phục ra sao.

Thái Lan đánh giá cao chuỗi trận bất bại của Việt Nam. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

"Bạn biết đấy, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Họ duy trì chuỗi trận bất bại lên con số 27 trước khi đối đầu với Thái Lan tại lượt trận 2 của bảng B, vòng bảng FIFA ASEAN Cup vào hôm nay (29/9)", trang thể thao số 1 Thái Lan khen ngợi.

"Họ tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc và duy trì đẳng cấp cao tại FIFA ASEAN Cup, mới nhất là giành chiến thắng 1-0 trước Philippines. Kể từ lần gần nhất Việt Nam thua Thái Lan 1-2, trong trận giao hữu vào ngày 10/9/2024, Chiến binh sao vàng đã cải thiện phong độ và bất bại kể từ đó. Trong chuỗi 27 trận bất bại, Việt Nam thắng 23 và hòa 4, thể hiện rõ phong độ của họ ổn định và đang rất thăng hoa trong giai đoạn này", Siam Sport tiếp tục khen ngợi.

Siam Sport gọi cuộc đại chiến giữa Thái Lan và Việt Nam tại bảng B là trận cầu đinh của bóng đá Đông Nam Á. Trang báo Thái Lan nhắn đội nhà cẩn trọng khi Việt Nam đã gửi tín hiệu cảnh báo đến "Voi chiến" thông qua phong độ ấn tượng của thầy trò HLV Kim.

Hai năm qua, bóng đá Việt Nam đã vượt lên Thái Lan trên mọi cấp độ. HLV Kim dẫn dắt đội tuyển vô địch ASEAN Cup 2 kỳ liên tiếp, đều chạm trán Thái Lan ở chung kết và giành chiến thắng. Trong đó, ở 2 trận làm khách đến "thánh địa" Rajamangala của Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup, Việt Nam đều giành chiến thắng.

Williams Minh Hoàng và đồng đội chuẩn bị bước vào trận cầu đinh. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Người Thái tiếp tục ôm hận với Việt Nam vì trận thua ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Trong lịch sử, chưa bao giờ Thái Lan thua Việt Nam liên tiếp trên mọi đấu trường và kéo dài lâu như vậy. Do đó, thầy trò HLV Anthony Hudson quyết tâm phục thù khi 2 đội tuyển tái đấu tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup.

HLV Hudson tuyên bố Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup sẽ rất khác so với chính họ tại ASEAN Cup. Người Thái tự tin trong cuộc đấu lần này vì họ đã có sự phục vụ của Chanathip, Supachok và Supachai. HLV Hudson đã nắm trong tay lực lượng như ý, từ sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

Theo thể thức của FIFA ASEAN Cup, đội đứng đầu bảng đấu giành quyền vào chơi trận chung kết. Đội đứng nhì rơi xuống đá trận tranh hạng ba. Do đó, kết quả ở trận đại chiến Thái Lan - Việt Nam sẽ gần như định đoạt vị trí nhất bảng B, đẩy tính chất căng thẳng của trận đấu đến đỉnh điểm.