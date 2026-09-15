Báo Thái Lan chê bộ 3 tiền đạo ĐTQG "tệ hại" ngay khi vừa chốt dự FIFA ASEAN Cup 2026

Ngay sau khi Thái Lan công bố danh sách 23 cầu thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026, truyền thông nước này lập tức chỉ ra phong độ ghi bàn đáng lo của 3 tiền đạo được lựa chọn.

ĐT Thái Lan vừa chốt danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, trong đó HLV Anthony Hudson đặt niềm tin vào 3 trung phong gồm Supachai Jaided, Teerasak Pueypimai và Jude Soontraph-Bell.

Tuy nhiên, ngay sau khi danh sách được công bố, tờ Siamsport đã có bài viết đáng chú ý với tiêu đề mang ý nghĩa “khó tin khi các tiền đạo tịt ngòi”, đồng thời soi kỹ phong độ của bộ ba này trước thềm giải đấu khu vực. Theo Siamsport, cả 3 mới ghi được tổng cộng đúng 1 bàn sau 2 vòng đầu tiên của Thai League 1 mùa giải 2026/27.

Cả 3 tiền đạo chỉ ghi 1 bàn sau 2 vòng Thai League

Siamsport cho rằng đây là thống kê không mấy tích cực đối với hàng công Thái Lan, đặc biệt khi FIFA ASEAN Cup 2026 đang đến gần.

Trong số 3 tiền đạo được HLV Anthony Hudson triệu tập, Teerasak Pueypimai là người duy nhất đã ghi bàn tại Thai League mùa này. Chân sút 23 tuổi của Port FC mới thi đấu 73 phút qua 2 trận nhưng đã có 1 pha lập công.

Trong khi đó, Supachai Jaided chưa ghi bàn sau 154 phút thi đấu cho Buriram United. Tiền đạo 27 tuổi cũng là người có kinh nghiệm khoác áo ĐT Thái Lan nhiều nhất trong bộ ba này, với 46 lần ra sân và 8 bàn thắng.

Jude Soontraph-Bell, đồng đội của Teerasak tại Port FC, cũng chưa tìm được bàn thắng ở mùa giải mới. Cầu thủ 22 tuổi mới có 45 phút thi đấu qua 2 vòng đầu tiên của Thai League 1.

Như vậy, sau 2 vòng đấu, Supachai và Jude vẫn chưa nổ súng, còn Teerasak mới có duy nhất một bàn. Đáng chú ý hơn, không cầu thủ nào trong bộ ba được thi đấu trọn vẹn 90 phút ở cả hai trận.

Đây chính là cơ sở để Siamsport đặt dấu hỏi về khả năng săn bàn của hàng công Thái Lan khi bước vào FIFA ASEAN Cup 2026.

Bộ 3 tiền đạo của Thái Lan cho FIFA ASEAN Cup 2026 bị nghi ngờ về khả năng ghi bàn.

Thành tích ở ĐTQG cũng khiến người Thái lo lắng

Không chỉ phong độ tại Thai League, Siamsport còn chỉ ra một vấn đề khác: cả 3 tiền đạo đều đang có chuỗi trận không ghi bàn trong màu áo ĐTQG Thái Lan.

Supachai Jaided đã có 8 bàn sau 46 lần khoác áo đội tuyển nhưng đang trải qua 4 trận liên tiếp không ghi bàn.

Teerasak Pueypimai sở hữu thành tích tốt hơn với 11 bàn sau 33 trận cho ĐT Thái Lan. Dù vậy, tiền đạo 23 tuổi cũng đã tịt ngòi trong 3 trận liên tiếp gần đây.

Trong khi đó, Jude Soontraph-Bell mới có 5 lần ra sân và ghi được 2 bàn cho đội tuyển. Tuy nhiên, chân sút trưởng thành từ môi trường bóng đá Anh cũng đang trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không ghi bàn.

Như vậy, nếu xét cả CLB lẫn ĐTQG, bộ ba tiền đạo mà HLV Anthony Hudson lựa chọn chưa tạo ra cảm giác thực sự yên tâm về khả năng ghi bàn. Đây là điều đáng chú ý bởi Thái Lan sẽ hướng tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

Thái Lan ở chung bảng B với Việt Nam và đang khao khát phục hận sau khi thua tại Chung kết AFF Cup 2026 và 2024.

Áp lực càng lớn khi Thái Lan đặt mục tiêu cao

Việc Siamsport lập tức soi vào hiệu suất của ba tiền đạo ngay sau khi danh sách 23 cầu thủ được công bố cho thấy hàng công đang là một trong những mối quan tâm của bóng đá Thái Lan.

Supachai là cái tên giàu kinh nghiệm nhất, nhưng phong độ ghi bàn hiện tại chưa đáp ứng kỳ vọng. Teerasak có bàn thắng duy nhất trong bộ ba ở Thai League, song số phút thi đấu còn khá hạn chế. Trong khi đó, Jude Soontraph-Bell vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới.

Dĩ nhiên, những con số sau 2 vòng Thai League chưa thể phản ánh đầy đủ năng lực của một tiền đạo trong cả giải đấu. FIFA ASEAN Cup 2026 cũng có thể là thời điểm để những chân sút này tìm lại cảm giác ghi bàn.

Tuy nhiên, việc cả 3 đều đang có chuỗi trận tịt ngòi ở cấp độ ĐTQG, cộng với chỉ 1 bàn sau 2 vòng Thai League, rõ ràng là tín hiệu khiến truyền thông Thái Lan phải lo lắng.

Đặc biệt, khi giải đấu chỉ còn ít ngày nữa sẽ khởi tranh, HLV Anthony Hudson sẽ cần nhanh chóng tìm ra phương án tối ưu để cải thiện sức mạnh hàng công. Bởi nếu bộ ba Supachai, Teerasak và Jude không sớm lấy lại phong độ, áp lực ghi bàn của ĐT Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 có thể sẽ trở nên đáng kể.