Báo Thái Lan bùng nổ khi đội nhà thắng tuyển Việt Nam

Tối 25/12, U19 futsal nam Việt Nam bước vào trận đấu quyết định bảng A Giải U19 futsal Đông Nam Á 2025 gặp chủ nhà U19 futsal Thái Lan và dù có khởi đầu rất ấn tượng với bàn mở tỉ số ngay phút thứ 2 do công của Đỗ Văn Thành, đội bóng áo đỏ cuối cùng vẫn để Thái Lan lội ngược dòng thắng 2-1. Thái Lan gỡ hòa ở phút 22 trước khi thủ môn Watcharin Kerdngen dâng cao ghi bàn nâng tỉ số 2-1, và dù Việt Nam rất nỗ lực trong những phút còn lại, vẫn không thể tìm được bàn gỡ, chấp nhận thất bại sát nút. Kết quả này giúp Thái Lan có 6 điểm tuyệt đối để đứng đầu bảng A và vào bán kết gặp Malaysia, trong khi U19 Việt Nam xếp nhì bảng với 3 điểm, đối đầu U19 Indonesia ở vòng bán kết – một trận đấu hứa hẹn nhiều thử thách cho đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh.

U19 futsal nam Việt Nam mở tỷ số trước đối thủ chủ nhà Thái Lan ngay phút thứ hai.

Chiến thắng của U19 Thái Lan trước Việt Nam lập tức tạo ra phản ứng mạnh mẽ trên truyền thông và mạng xã hội Thái Lan. Các tờ báo lớn như Siam Sport đăng tải thông tin chiến thắng với tiêu đề nhấn mạnh đội nhà toàn thắng vòng bảng và giành ngôi đầu, đồng thời khen ngợi màn lội ngược dòng ngoạn mục. Fanpage và cộng đồng người hâm mộ Thái Lan cũng bày tỏ sự phấn khích với màn trình diễn của đội chủ nhà, khen ngợi cách Thái Lan tăng tốc ở hiệp hai để giành chiến thắng kịch tính. CĐV Thái Lan đồng loạt phản ứng và ăn mừng sau khi đội nhà vượt qua U19 Việt Nam 2-1 trong trận đấu thu hút sự chú ý lớn của người hâm mộ futsal khu vực.

Đáng tiếc, đội futsal trẻ Việt Nam thua ngược 1-2.

Trong bối cảnh tâm lý đối đầu giữa hai nền futsal trẻ nóng hơn sau khi đội U22 Thái Lan vừa để thua ngược U22 Việt Nam 2-3 ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân nhà hồi tháng 11/12/2025, chiến thắng của U19 Thái Lan càng được truyền thông và CĐV Thái Lan xem là màn phục thù ngọt ngào trước người Việt ở đấu trường khu vực.

Với việc cả U19 futsal Việt Nam và U19 futsal Thái Lan đều đã giành vé vào bán kết sau vòng bảng, kịch bản hai đội tái ngộ ở trận chung kết là hoàn toàn khả thi. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ gặp Indonesia ở bán kết (16h00, 27/12), trong khi Thái Lan đối đầu Malaysia (19h00 cùng ngày), và nếu cả hai đội vượt qua đối thủ, trận chung kết giữa U19 futsal Việt Nam và U19 futsal Thái Lan sẽ trở thành tâm điểm của giải.