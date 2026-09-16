Báo Thái Lan bức xúc khi ĐTQG bị truyền thông Việt Nam coi nhẹ, nói về cuộc "tâm lý chiến" trước giờ G

Siam Sport cho rằng việc truyền thông Việt Nam đánh giá thấp đội hình Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026 có thể là đòn “tâm lý chiến” trước màn tái đấu ngày 29/9.

Đội tuyển Thái Lan và Việt Nam còn chưa bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá đã sớm nóng lên trên mặt báo. Sau khi truyền thông Việt Nam phân tích danh sách 23 cầu thủ của “Voi chiến” và cho rằng Chanathip Songkrasin là cái tên hiếm hoi có khả năng tạo khác biệt, Siam Sport lập tức có phản ứng.

Tờ báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan đặt thẳng vấn đề về một cuộc “chiến tranh tâm lý”, trong bối cảnh hai đội chuẩn bị tái đấu ngày 29/9 tại Indonesia.

“Chỉ Chanathip đáng ngại” khiến báo Thái Lan phản ứng

Trong bài viết ngày 15/9, Siam Sport dẫn lại nhận định từ truyền thông Việt Nam sau khi HLV Anthony Hudson công bố danh sách 23 cầu thủ Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026. Theo tờ báo này, phía Việt Nam đánh giá đội hình Thái Lan không quá đáng sợ và chỉ Chanathip được xem là nhân tố thực sự có khả năng tạo khác biệt.

Siam Sport nhấn mạnh rằng phần lớn những cầu thủ hiện diện trong danh sách 23 người từng góp mặt ở các giải đấu trước đây, trong đó có không ít cái tên đã thất bại trước Việt Nam tại hai kỳ ASEAN Cup gần nhất. Từ đó, truyền thông Việt Nam cho rằng Thái Lan không có quá nhiều nhân tố mới đủ sức khiến đối thủ phải đặc biệt lo ngại.

Chanathip từng khiến ĐT Việt Nam gặp vô vàn rắc rối.

Cách đặt vấn đề này rõ ràng chạm vào niềm tự hào của bóng đá Thái Lan. Bởi trên thực tế, danh sách của HLV Anthony Hudson không chỉ có Chanathip. Supachok Sarachat, Jonathan Khemdee, Nicholas Mickelson, Supachai Jaided, Sarach Yooyen hay Jude Soonsup-Bell đều được triệu tập. Đây là những cầu thủ từng hoặc đang giữ vai trò đáng kể ở đội tuyển Thái Lan.

Đặc biệt, so với lực lượng từng dự ASEAN Cup 2026, Thái Lan đã có thêm một số gương mặt quan trọng. Chanathip trở lại đội tuyển, trong khi Supachok, Supachai, Jonathan Khemdee và Nicholas Mickelson cũng góp mặt. Vì vậy, việc truyền thông Việt Nam tập trung vào hạn chế của đội hình Thái Lan thay vì những sự bổ sung này trở thành chủ đề để báo chí xứ Chùa vàng phản ứng.

Siam Sport thậm chí sử dụng chính khái niệm “chiến tranh tâm lý” trong tiêu đề bài viết, cho rằng những nhận định nói trên xuất hiện ngay trước cuộc tái đấu giữa hai đội.

Từ AFF Cup đến FIFA ASEAN Cup, món nợ chưa nguôi

Sức nóng của câu chuyện không đơn thuần đến từ một bài viết. Việt Nam và Thái Lan vốn đã có một cuộc cạnh tranh kéo dài nhiều năm, trong đó mỗi lần hai đội gặp nhau đều mang theo rất nhiều câu chuyện bên lề.

Đây là hai trong những đội tuyển có vị thế đặc biệt tại bóng đá Đông Nam Á. Vì thế, những cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan không chỉ được quyết định trong 90 phút mà còn tạo ra sức nóng trên khán đài, mạng xã hội và truyền thông hai nước.

ĐT Việt Nam vừa thắng Thái Lan 4-2 sau 2 lượt trận Chung kết AFF Cup 2026.

Một trận thắng có thể trở thành niềm tự hào trong thời gian dài, trong khi thất bại thường kéo theo những cuộc tranh luận về chiến thuật, cầu thủ, HLV và vị thế của mỗi nền bóng đá. Chính sự cạnh tranh ấy khiến truyền thông hai bên thường xuyên theo dõi từng động thái của đối phương, từ danh sách triệu tập, phát biểu của HLV cho tới những đánh giá về sức mạnh đội hình.

Và ở thời điểm hiện tại, câu chuyện càng nhạy cảm bởi Việt Nam vừa vượt qua Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Ở lượt đi, Việt Nam thắng 2-0 trên sân đối phương, trước khi hai đội hòa 2-2 trong trận lượt về.

Với Thái Lan, FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế mang thêm ý nghĩa của một cơ hội đối đầu trực tiếp với đối thủ vừa đánh bại mình ở trận chung kết khu vực.

HLV Anthony Hudson cũng công khai thừa nhận ông thất vọng với kết quả tại ASEAN Cup, dù vẫn đánh giá tích cực về màn trình diễn của các học trò trong hai trận chung kết. Nhà cầm quân người Anh cho biết ông cùng các cầu thủ đang rất nóng lòng chờ ngày gặp lại Việt Nam.

Trở lại với sự bức xúc của Siam Sport, thực tế những ngày qua truyền thông Việt Nam có không ít nhận định đánh giá cao đội hình của Thái Lan. Mới đây BLV Quang Tùng cũng khẳng định, Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026 chắc chắn sẽ mạnh hơn đáng kể so với tại AFF Cup 2026.

Tại AFF Cup 2026, Thái Lan chưa có đội hình tối ưu nhưng đã gây rất nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam. Giờ đây với lực lượng mạnh hơn, trong bối cảnh Việt Nam mất vài ngôi sao vì chấn thương, nổi bật là Hoàng Đức, thầy trò HLV Kim Sang-sik được dự báo sẽ rất vất vả.