Báo Thái Lan bất ngờ gọi một ngôi sao là "Messi Việt Nam"

Nguyễn Đình Bắc đang trở thành cái tên “gây sốt” không chỉ trong nước mà còn trên truyền thông Đông Nam Á, đặc biệt là tại Thái Lan – đối thủ nhiều duyên nợ của bóng đá Việt Nam. Sau hàng loạt màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ U23 và đội tuyển, ngôi sao sinh năm 2004 bất ngờ được trang MrFootball AEC ví von là “Messi Việt Nam”, một cách gọi vừa giàu tính biểu tượng, vừa thể hiện sự thừa nhận rõ rệt về đẳng cấp.

Theo các trang thể thao Thái Lan, Đình Bắc được nhắc tới như một trong những cầu thủ nổi bật nhất khu vực thời điểm hiện tại. Không chỉ dừng lại ở việc ca ngợi, truyền thông nước bạn còn sử dụng phép so sánh với siêu sao Lionel Messi để nhấn mạnh phong cách thi đấu kỹ thuật, giàu đột biến và khả năng tạo khác biệt của cầu thủ Việt Nam.

"Ở trận đấu SLNA, CLB Công an Hà Nội của Đình Bắc đã giành chiến thắng 4-2, trong đó “Messi Đình Bắc” tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick ấn tượng" - trích đoạn trang thể thao Thái Lan ca ngợi cầu thủ Việt Nam.

Cách gọi “Messi Việt Nam” không đơn thuần là lời tung hô. Nó phản ánh ấn tượng mạnh mà Đình Bắc để lại sau những giải đấu gần đây. Tại các sân chơi khu vực và châu lục, tiền đạo này liên tục tỏa sáng với những bàn thắng quan trọng, đóng vai trò đầu tàu trên hàng công của U23 Việt Nam. Đặc biệt, anh từng được truyền thông Thái Lan ca ngợi là “ngôi sao băng mới của ASEAN” sau khi giành danh hiệu Vua phá lưới tại giải U23 châu Á 2026.

Không chỉ vậy, dấu ấn của Đình Bắc còn được thể hiện rõ từ SEA Games 33, nơi anh là nhân tố chủ chốt giúp U22 Việt Nam tạo nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước chính Thái Lan để giành HCV. Với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo trong hành trình đó, cầu thủ này nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông khu vực.

Điểm đáng chú ý là sự so sánh với Messi không chỉ xuất hiện ở Thái Lan. Trước đó, truyền thông Indonesia cũng từng đặt Đình Bắc cạnh huyền thoại Argentina, nhưng theo góc nhìn khác – hành trình vượt qua nghịch cảnh. Cả hai đều từng bị nghi ngờ vì thể hình nhỏ bé, nhưng đã vươn lên nhờ ý chí và tài năng vượt trội.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng những so sánh như vậy mang tính biểu tượng nhiều hơn là chuyên môn tuyệt đối. Đình Bắc vẫn đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp và còn rất nhiều chặng đường phía trước. Dẫu vậy, việc liên tục được truyền thông quốc tế nhắc đến với những mỹ từ lớn cho thấy vị thế của anh đang thay đổi nhanh chóng.

Ở góc độ tích cực, danh xưng “Messi Việt Nam” là sự ghi nhận cho phong độ và tiềm năng phát triển của Đình Bắc. Nhưng đi kèm với đó cũng là áp lực không nhỏ. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang kỳ vọng vào một thế hệ mới, cầu thủ này sẽ cần duy trì sự ổn định, tiếp tục hoàn thiện bản thân để biến những lời khen thành giá trị thực trên sân cỏ.

Sự chú ý từ truyền thông Thái Lan cũng phản ánh một thực tế: bóng đá Việt Nam không còn là “kẻ thách thức” mà đã trở thành đối trọng đáng gờm trong khu vực. Và ở trung tâm của sự chuyển dịch đó, Nguyễn Đình Bắc – “Messi Việt Nam” trong cách gọi đầy bất ngờ – đang dần khẳng định mình như biểu tượng mới của một thế hệ.