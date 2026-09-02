Báo Thái Lan ấn tượng với đội bóng Việt Nam vô địch ngay trên đất Thái

Đội bóng Việt Nam đã thể hiện phong độ thuyết phục tại giải đấu.

Trang Siam Sport (Thái Lan) đưa tin: "Giải bóng đá trẻ quốc tế dành cho lứa tuổi U17 , Teijin U17 New Generation Cup 2026 đã diễn ra tại Sân vận động Salaya thuộc Đại học Mahidol, tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan. Trận chung kết và trận tranh hạng ba là những điểm nhấn của giải đấu.

Trận chung kết diễn ra giữa Assumption United (Thái Lan) và PVF (Việt Nam). Cả hai đội đã cống hiến một trận đấu kịch tính và hấp dẫn. U17 PVF giành chiến thắng chung cuộc 4-0 thuyết phục, chính thức đăng quang chức vô địch".

U17 PVF giành chức vô địch tại Thái Lan

Bàn mở tỉ số của U17 PVF đến ngay ở phút thứ 8 sau pha đá phản lưới nhà của đội bạn. Tới phút 25, Gia Bảo nhân đôi cách biệt bằng pha đánh đầu chính xác. Sang hiệp hai, Anh Khoa lập cú đúp để ấn định thắng lợi 4-0 cho U17 PVF. Trước đó tại vòng bảng, đại diện của Việt Nam cũng có chiến thắng ấn tượng tới tỉ số 4-1 trước U17 Takigawa II (Nhật Bản) và trận hòa 1-1 với U17 Chonburi (Thái Lan).

Cũng theo Siam Sport, U17 PVF còn giành thêm giải thưởng cá nhân sau giải đấu. Đó là giải Cầu thủ xuất sắc nhất dành cho thủ môn Lý Xuân Hòa. Trong đội hình U17 PVF, ngoài Lý Xuân Hòa còn nhiều cái tên khác như Nguyễn Ngọc Anh Hào, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Lê Sỹ Bách, Nguyễn Văn Dương, Trương Nguyễn Duy Khang có thể góp mặt cùng U17 Việt Nam tham dự U17 World Cup 2026.